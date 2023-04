The Portable Door: Su Sky il film tratto dal romanzo fantasy di Tom Holt

S ky propone in anteprima esclusiva The Portable Door, il primo film tratto dalla saga fantasy di Tom Holt. Comicità, avventura e magia fanno da sfondo a una storia unica in grado di liberare l’immaginazione e la fantasia.

L’8 aprile Sky trasmette in prima visione assoluta il film The Portable Door. Diretto da Jeffrey Walker, è l’adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Guy Pearce, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman.

La trama del film Sky The Portable Door ruota intorno a Paul Carpenter e Sophie Pettingell. Modesti tirocinanti, i due iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells, amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scopriranno così la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

La saga di Tom Holt

Il film Sky The Portable Door promette un’esperienza di visione ricca di immaginazione, fantasia e umorismo. E del resto non potrebbe essere diversamente dal momento che il romanzo di Tom Holt è ricco di battute ed elementi fantasy e magici.

La trama si svolge principalmente nell'edificio dell'azienda, un luogo strano e misterioso in cui le porte si spostano in modo imprevedibile e i corridoi sembrano infiniti. Paul scopre che J.W. Wells & Co. in realtà è un'organizzazione che si occupa di questioni magiche, ed è coinvolta in un conflitto tra diverse fazioni di creature sovrannaturali. Paul, insieme alla sua collega e interesse amoroso Sophie e a un assortimento di personaggi eccentrici, deve affrontare sfide e intrighi magici per salvare se stesso e la ditta da un destino terribile.

La serie di romanzi di Tom Holt è composta da cinque libri. Il primo è appunto The Portable Door, pubblicato nel 2003, a cui hanno fatto seguito In Your Dreams (2004), Earth, Air, Fire and Custard (2005), You Don’t Have to Be Evil to Work Here, But It Helps (2006) e The Better Mousetrap (2008). Ognuno di questi libri segue le avventure di Paul Carpenter e degli altri personaggi di J.W. Wells & Co. mentre affrontano nuove sfide e intrighi magici. Anche se i romanzi sono legati tra loro, possono essere letti indipendentemente e raccontano storie complete e autonome.

I protagonisti principali

Al centro del film Sky The Portable Door troviamo gli attori Patrick Gibson e Sophia Wilde nei panni di Paul Carpenter e Sophie Pettingell.

Paul Carpenter

Paul Carpenter è un giovane e ambizioso impiegato di J.W. Wells & Co. che lavora nel dipartimento di reclutamento dell'azienda. È un personaggio che all'inizio della storia sembra piuttosto ordinario e insoddisfatto della sua vita, ma che poi si ritrova coinvolto in avventure magiche al di là della sua immaginazione.

Paul, nel romanzo, è descritto come un ragazzo intelligente e astuto, ma anche un po' insicuro e insoddisfatto della sua vita. Ha una cotta per la sua collega Sophie, che lo aiuta nelle sue avventure, ma spesso si sente frustrato dalla loro relazione che sembra non decollare.

Durante il corso della storia, Paul deve affrontare molte sfide e difficoltà, ma impara a fidarsi sempre di più di se stesso e delle sue capacità. Insieme alla sua intelligenza e alla sua astuzia, Paul dimostra anche un lato coraggioso e altruista, che lo porta a mettersi in gioco per salvare se stesso, Sophie e l'azienda in cui lavora.

Sophie Pettingell

Sophie Pettingell è la collega di Paul Carpenter e l'oggetto della sua cotta. Lavora come reclutatrice nell'azienda J.W. Wells & Co. e, come Paul, si ritrova coinvolta in avventure magiche al di là della sua immaginazione.

Sophie è una ragazza intelligente, risoluta e determinata. È anche molto coraggiosa e si mette sempre in gioco per aiutare Paul e gli altri personaggi a superare le sfide che si presentano. Nonostante le difficoltà, Sophie mantiene sempre un atteggiamento positivo e una buona dose di sarcasmo, che la rendono un personaggio molto simpatico.

Sophie è anche una delle poche persone che conoscono la verità sull'azienda J.W. Wells & Co. e sulla magia che la permea. Grazie alla sua conoscenza del mondo magico, è in grado di aiutare Paul a navigare tra gli intrighi e le minacce che si presentano lungo il suo cammino.

Gli altri personaggi

Al di là di Paul e Sophie, il film Sky The Portable Door presenta altri tre personaggi da tenere sott’occhio. Vediamo quali.

Humphrey Wells (Christoph Waltz)

Humphrey Wells è il fondatore di J.W. Wells & Co., l'azienda dove lavorano i protagonisti della storia. Personaggio enigmatico e misterioso, ha creato l'azienda per scopi che non sono mai del tutto chiari.

Dennis Tanner (Sam Neill)

Dennis Tanner è un manager della J.W. Wells & Co. destinato a diventare un nemico temibile per i protagonisti.

La contessa Judy (Miranda Otto)

È una figura misteriosa che si presenta come la proprietaria di J.W. Wells & Co. Donna maestosa e un po' eccentrica, ha uno spiccato accento francese. Ma la sua identità è ben altra, come scopriranno i protagonisti.

