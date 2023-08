Una storia d’amore nata da una fotografia è al centro di un bellissimo film su Netflix

A rriva su Netflix il film The Photograph, un dramma sentimentale che viaggia su linee parallele, indagando anche il rapporto tra una madre e una figlia.

Netflix propone dal 28 agosto il film The Photograph, un dramma romantico diretto e sceneggiato da Stella Meghie. The Photograph racconta la storia di due giovani che intraprendono una storia d'amore in cui lei deve imparare dai segreti del passato di sua madre se vuole andare avanti, amare e lasciarsi amare.

Quando la famosa fotografa Christina Eames muore inaspettatamente, la figlia Mae (Issa Rae) - con cui i rapporti erano da tempo logori - è ferita, arrabbiata e piena di domande a cui voler trovare risposte. Rinvenendo una fotografia nascosta in una cassetta di sicurezza, Mae si ritrova a dover far fronte a una sorta di viaggio che, scavando nella prima infanzia della madre, la porta a vivere un inaspettato e fotte amore con Michael Block (LaKeith Stanfield), un giornalista che sta tentando di affermarsi sul lavoro.

Due prospettive parallele femminili

Il film Netflix The Photograph è una storia d'amore sul perdono e sul trovare il coraggio per cercare la verità, indipendentemente da dove questa possa condurre. A spiegare le ragioni del film è la stessa regista Stella Maghie: "Nel corso della storia di Hollywood innumerevoli sono state le storie sentimentali portate sul grande schermo. Solo una piccola parte di esse ha però per protagonista una coppia nera e la situazione non è di certo migliorata negli ultimi due decenni. Credo siano oramai trascorsi almeno 15 anni dagli ultimi film sentimentali con neri al centro della storia e, da appassionata del genere, ho deciso di colmare il vuoto”.

“La storia prende forma da una giornata durante la quale un flusso di pensieri mi ha portato a pensare all'impatto che la distanza fisica può avere sulle persone che amiamo. Ho iniziato a chiedermi cosa succede quando una persona continua ad amare qualcun altro per oltre 30 anni senza mai vederlo. In un primo momento, non pensavo nemmeno a una vicenda romantica ma ad altri tipi di amore: mia nonna non vedeva una delle figlie da quasi quattro decenni e mi sono chiesta cosa significasse per lei pensarla tutti i giorni senza incontrarla mai. L'idea della distanza pian piano mi ha portato a sviluppare due storie d'amore multigenerazionali che hanno poi costituito l'ossatura di The Photograph".

"Ho pensato anche - ha aggiunto la regista - al legame che mia madre e mia nonna hanno avuto e al modo in cui questo mi ha inevitabilmente plasmata. Sono cresciuta praticamente con loro: mia nonna ha giocato un ruolo enorme nella mia vita. Conosco bene quante differenze generazionali possano entrare in gioco e quanto la storia di una persona possa influenzare il nostro modo di affrontare e vedere la vita quotidiana. Fino a vent'anni, non mi ero resa ad esempio conto di come mia madre avesse vissuto alcune delle cose che avevo vissuto io: ho cominciato allora a immedesimarmi in lei per capire come le aveva affrontate e come poteva essermi in qualche modo d'aiuto la sua esperienza”.

“Ed è da questa percezione che è nata l'idea di sviluppare in The Photograph due prospettive parallele femminili, quelle di due donne nere che nella loro autenticità sono imperfette e complesse. A differenza di tanti altri film a sfondo afroamericano, ho voluto che i miei personaggi si muovessero in un contesto socioeconomico privilegiato: esistono neri appartenenti alla classe medio-alta e ritenevo fosse una buona idea rappresentarli. Tuttavia, la madre di Mae è cresciuta in un contesto un po' più povero di quello a cui è abituata la figlia. Mi preme però sottolineare come, nonostante i protagonisti neri, The Photograph sia un'opera che parli a tutti dipingendo la complessità che ci sta dietro all'amore e al suo potenziale".

Il poster del film Netflix The Photograph.

I personaggi principali

Protagonista principale del film Netflix The Photograph nei panni di Mae Morton è Issa Rae, già diretta dalla regista Stella Meghie in un episodio della serie tv Insecure. Mae, a cui è affidato il compito di far partire la narrazione, è una giovane donna che scopre un mistero inerente alla madre appena scomparsa imparando nel contempo a conoscere meglio se stessa. Dotata di umorismo e indipendenza, ha però diverse ferite emotive che le impediscono di trovare la vera felicità o di viverla senza porsi troppe domande. Curatrice di mostre d'arte, incontra sul suo cammino Michael Block, di cui inevitabilmente si innamora.

Michael Block, giornalista tanto intelligente quanto entusiasta della vita, ha il volto di LaKeith Stanfield, reduce dal successo di due titoli già considerati cult come Diamanti grezzi e Cena con delitto. "Per la prima volta recito in un film sentimentale drammatico", ha raccontato l'attore. "Ciò che mi ha colpito del film è stato il tema della scoperta del proprio percorso nella vita e del modo in cui l'amore è in grado di influenzarci in maniera diversa. Di Michael mi piace la sua ambizione, il suo attaccamento ai valori familiari e la forza con cui crede nell'amore. L'incontro con Mae è quasi voluto dal destino dal momento che Michael comincia a lavorare per la rivista in cui scrive a una storia che coinvolge il passato di sua madre".

L'arco narrativo centrale del film Netflix The Photograph verte su come Mae attraverso una vecchia fotografia tenti di capire chi fosse realmente la madre, Christina Eames. Rinomata fotografa, Christina è appena deceduta e di lei la figlia sapeva pochissime cose: la conosceva infatti solo come donna forte e di successo, che aveva costruito una sorta di muro che impediva a chiunque di capire chi fosse a livello intimo e personale. Le indagini di Mae portano a scoprire elementi inattesi di Christina, a partire da quando era un'aspirante fotografa che si muoveva nella Louisiana del 1988.

A portare in scena la giovane Christina è Chanté Adams, vista in Monsters and Men. Ha dichiarato l'attrice: "Christina è spinta dalla forza, dall'ambizione e dalla passione a lasciare la Louisiana per agguantare il sogno di diventare fotografa. A differenza della figlia, brama una vita migliore e un mondo in cui chiunque conosca il suo nome e possa ammirare il lavoro che fa e usa per studiare l'essenza dell'umanità stessa".

Come scopre la figlia Mae, Christina vive tutta un'esistenza segnata dall'amore per Isaac Jefferson. Sebbene si amino, i due hanno però obiettivi differenti nella vita: Isaac, del resto, è felice dell'esistenza tranquilla e umile nella natia Louisiana e da uomo semplice vuole condurre un'esistenza ordinaria, a differenza di Christina. Il giovane Issac ha il volto di Y'lan Noel (già diretto dalla regista Stella Meghie in The Weekend) mentre da adulto, intervistato da Block per la sua storia, quello di Rob Morgan, noto per il suo ruolo in Mudbound.

Il cast principale del film Netflix The Photograph è poi completato dagli attori Lil Rel Howery e Teyonah Parris (sono Kyle e Asia, fratello e cognata di Michael che, da coppia felicemente sposata e con due bambini, fungono da supporto emotivo per il giornalista), e Courtney B. Vance (è Louise, il padre di Mae).

The Photograph: Le foto del film 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT