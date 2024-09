The Perfect Couple: Tutti invitati al matrimonio con omicidio della serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv The Perfect Couple, con al centro un misterioso caso di omicidio sullo sfondo di uno sfarzoso matrimonio. Cast all star, guidato da Nicole Kidman.

The Perfect Couple, il romanzo scritto da Elin Hilderbrand e pubblicato nel 2018, diventa ora una serie tv per Netflix, disponibile dal 5 settembre. Magistralmente diretti da Susanne Bier, i sei episodi della serie tv Netflix The Perfect Couple ci portano a Nantucket, dove Amelia Sacks (Eve Hewson) sta per sposare Benji Winbury (Billy Howle), l'erede di una delle famiglie più ricche del posto.

La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.

Chi è chi

La serie tv Netflix The Perfect Couple presenta uno dei cast più ricchi e variegati che si siano visti in una produzione della piattaforma.

Lo sposo

Nicole Kidman è Greer Garrison Winbury, la madre dello sposo.

Liev Schreiber è Tag Winbury, il padre dello sposo.

Billy Howle è Benji Winbury, lo sposo.

Dakota Fanning è Abby Winbury, la cognata.

Jack Reynor è Thomas Winbury, il fratello dello sposo.

Sam Nivola è Will Winbury, il fratello dello sposo.

Ishaan Khattar è Shooter Dival, il migliore amico dello sposo.

Isabelle Adjani ha il ruolo ricorrente di Isabel Nallet, l'amica di famiglia.

La sposa

Eve Hewson è Amelia Sacks, la sposa.

Meghann Fahy è Merritt Monaco, la migliore amica della sposa.

Gli altri

Michael Beach è Dan Carter, il capo della polizia.

Mia Isaac è Chloe Carter, la figlia del capo della polizia.

Donna Lynne Champlin è Nikki Henry, la detective.

Il poster della serie tv Netflix The Perfect Couple.

L’invito al matrimonio

Come tutti i matrimoni che si rispettino, anche quello della serie tv Netflix The Perfect Couple ha il suo invito. In anteprima, ve lo sveliamo.

Il Weekend del Matrimonio

Celebrate con noi il futuro signor e signora Winbury nel complesso fronte mare della famiglia Winbury, a Summerland, dove l'anno scorso ci siamo riuniti per la festa di fidanzamento a bordo piscina della coppia. Come tutti sapete, la proprietà appartiene alla famiglia di Tag da cinque generazioni.

La Cena di Prova

Unitevi ai Winbury e ai loro amici più stretti sulla spiaggia di Summerland venerdì sera per sorseggiare cocktail estivi sotto tende bianche decorate con rose da spiaggia e lampadari in Lucite. Gli ospiti potranno gustare ostriche Pemaquid dal fiume Damariscotta, e piatti di aragosta cotta al vapore con alghe. Dopotutto, è un clambake. Codice di abbigliamento: Cocktail

Il Matrimonio

Le nozze si terranno a Summerland sabato alle 16:00. La torta sarà un sogno di burro a cinque piani e ci saranno ostriche da Emil’s, giù al porto di Polpis. Codice di abbigliamento: Cravatta nera

Il Brunch Post-Matrimonio

Domenica, un sontuoso brunch darà agli sposi un addio in grande stile per la loro luna di miele alle Fiji. Codice di abbigliamento: Semiformale.

Posti dove stare

Ci sono un numero limitato di cottage all'interno dei cancelli di Summerland riservati agli amici intimi e ai familiari che prendono parte del matrimonio.

Per gli altri nostri ospiti onorati, suggeriamo di prenotare in anticipo una camera presso l'hotel The Wauwinet, poiché gli alloggi si esauriscono rapidamente qui a Nantucket.

*Nota: Sconsigliamo di soggiornare al Sand Dollar Motel.

Cose da Fare

Nantucket è una cittadina fiabesca con strade di ciottoli e ville con facciate bianche e rivestite in legno di cedro che costeggiano la riva. Troverete molte cose da fare in questa costiera da sogno.

Esplorate la spiaggia di Sconset, visitate il Brant Point Lighthouse, passeggiate per il chiosco della fattoria Bartlett (a spese della famiglia Winbury!), o convincete Tag a portarvi in acqua su una delle nostre barche personalizzate. Questa città è la vostra perla!

Segreti e menzogne

Uno dei temi principali della serie tv Netflix The Perfect Couple è il modo in cui i segreti e le menzogne possono distruggere le relazioni e compromettere la fiducia. Ogni personaggio ha qualcosa da nascondere, e questi segreti vengono lentamente svelati nel corso dell'indagine sulla morte della damigella d'onore. Ciò evidenzia come anche le famiglie più perfette e le relazioni apparentemente ideali possano essere costruite su fondamenta fragili.

La serie tv, come il romanzo, esplora profondamente le dinamiche familiari e le questioni di lealtà. Le relazioni tra i membri delle due famiglie principali, i Sacks e i Winbury, sono complesse e spesso tese. Lealtà familiari vengono messe alla prova mentre emergono i segreti, e i personaggi devono confrontarsi con le loro responsabilità verso i loro cari. Il tema della famiglia è centrale, mostrando come le aspettative familiari e i legami di sangue influenzino le scelte e i comportamenti dei personaggi.

L'amore e il tradimento sono, quindi, al cuore della trama della serie tv Netflix The Perfect Couple. La scoperta della verità sulla morte della damigella d'onore porta alla luce infedeltà e tradimenti che mettono a rischio le relazioni. Il matrimonio stesso, che doveva essere un simbolo di amore eterno, è minacciato dalle rivelazioni di infedeltà e dai dubbi che sorgono. Il racconto pian piano esplora come i personaggi affrontano i tradimenti e se l'amore può sopravvivere alla disillusione.

Un altro tema rilevante è la dicotomia tra la percezione pubblica e la realtà. La famiglia Winbury è vista come perfetta e invidiabile, ma sotto la superficie, ci sono problemi e segreti che contraddicono questa immagine. Le apparenze, come sempre, possono essere ingannevoli e le persone spesso nascondono le loro vere vite dietro facciate ben curate.

La storia, inoltre, solleva anche questioni di giustizia e morale. Mentre il capo della polizia Dan Carter conduce l'indagine, si confronta con dilemmi etici e morali. I personaggi devono fare i conti con le conseguenze delle loro azioni e decisioni, e lo spettatore è invitato a riflettere su ciò che è giusto e sbagliato in situazioni complesse.

Infine, The Perfect Couple mette sul piatto un altro tema di cruciale importanza: l'identità e l'autenticità. Molti personaggi lottano con chi sono realmente rispetto a chi sentono di dover essere per gli altri. E questo si intreccia con le menzogne e i segreti, mostrando come la pressione di mantenere un'immagine perfetta possa influenzare l'autenticità e il benessere dei personaggi.