The Penguin: La serie tv Sky sul cattivo per eccellenza

G li amanti del mondo di Batman saranno accontentati dalla serie tv Sky The Penguin, incentrata sull’arcinemico dell’Uomo Pipistrello, magistralmente interpretato da Colin Farrell.

In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti arriva dal 20 settembre la serie tv Sky Exclusive e HBO Original The Penguin, con il candidato all’Oscar Colin Farrell nei panni della storica nemesi dell’Uomo pipistrello. Spin-off di The Batman di Matt Reeves, la serie tv Sky The Penguin riprende il racconto a una settimana di distanza dagli eventi narrati nel blockbuster del 2022, e segue, in otto episodi, l'ascesa al potere di Oz Cobblepot, “il Pinguino”, nel mondo criminale di una Gotham City ancora allagata e in parte sott'acqua.

Oltre a Farrell, il cast comprende Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

Lotta per il potere

Quando si parla dei grandi supercattivi della televisione e del cinema, pochi sono tanto iconici quanto il nemico giurato di Batman, il Pinguino. Diversi attori hanno interpretato lo storico avversario del Cavaliere Oscuro nel corso degli anni, ma pochi hanno catturato l'attenzione dei fan dell'universo DC come ha fatto Colin Farrell con la sua interpretazione straordinaria e irriconoscibile nel film del 2022, The Batman.

Nonostante compaia solo in sei scene del film, il personaggio – il cui vero nome è Oswald "Oz" Cobblepot – ha finalmente il suo momento di gloria nella nuova serie tv in otto episodi di Sky Atlantic, The Penguin. "Mi sono divertito molto a interpretarlo nel film, in quelle scene era tutto fascino e sfarzo, raccontastorie e proprietario del nightclub Iceberg Lounge", ha dichiarato Farrell. "Ma questa serie ci permette di esplorare a fondo il personaggio e il suo passato".

La serie si svolge una settimana dopo gli eventi di The Batman, in una Gotham City in subbuglio dopo la morte del boss mafioso Carmine Falcone, per esplorare la trasformazione del Pinguino, da un emarginato sfigurato con una zoppia particolare, a un famigerato gangster.

"La morte di Carmine Falcone alla fine di The Batman lascia un vuoto di potere a Gotham City che deve essere colmato", ha spiegato Farrell. "Ci sono diverse persone che ora cercano di accaparrarsi quel potere, e questa è la storia dell'ascesa di un uomo verso una versione del potere che ha sempre sognato di ottenere".

La trasformazione fisica di Farrell nel Pinguino è straordinaria e ha richiesto ore di trucco, durante le quali l'artista Michael Marino e il suo team hanno applicato protesi, cicatrici, denti d'oro finti, una parrucca e un body contenitivo per creare l'aspetto finale del personaggio. "All'inizio ci volevano circa quattro ore, ma devo dire che è stata una delle esperienze più eccitanti e gratificanti che ho avuto nel cinema in tutti questi anni", ha affermato Farrell. "Mi sentivo come una marionetta, è così che lo vedo. Michael ha creato questo bellissimo burattino e io l'ho animato".

Tuttavia, l'attore ammette di essere stato sollevato alla fine delle riprese: "Sono così felice di aver finito. Mi è piaciuto molto, ma ero felice di non dover più sedermi sulla sedia del trucco quando abbiamo concluso le riprese".

Il poster della serie tv Sky The Penguin.

Una prospettiva unica

A mettere i bastoni tra le ruote al Pinguino nella serie tv Sky The Penguin è Sofia, la figlia di Carmine Falcone, conosciuta nei fumetti come "The Hangman" e interpretata da Cristin Milioti. Uscita dal manicomio di Arkham, Sofia è decisa a prendere il controllo di Gotham.

La showrunner Lauren LeFranc ha sentito il bisogno di dare il suo tocco personale al genere. "Poche donne hanno avuto l'opportunità di scrivere film o serie TV di questo tipo", ha sottolineato LeFranc. "Credo che la mia prospettiva su Oz, e sulla mascolinità in generale, sia diversa. Questo mi ha spinto a circondarlo di donne interessanti e complesse. Nei drammi criminali tradizionali, le donne sono raramente così interessanti quanto gli uomini. Ho visto questa come un'opportunità per rispettare e onorare il genere, ma anche per farlo evolvere".

La serie non si tira indietro di fronte alla brutalità, poiché Oz è determinato a non lasciare che nessuno si frapponga tra lui e il dominio su Gotham. "Il pubblico può aspettarsi molta violenza, oscurità e la lotta di un uomo per farsi strada fino al vertice", ha aggiunto Farrell. "È davvero cupo e pesante; non potevo credere a quanto fosse oscuro mentre lo giravamo: sono otto ore di televisione davvero contorte".

E, per chi ne volesse ancora, è già stato confermato che Farrell tornerà nei panni del Pinguino nel film The Batman – Parte II, con Robert Pattinson nuovamente nel ruolo del protagonista, la cui uscita è prevista per ottobre 2026. "Se The Penguin funzionerà, se la traiettoria sarà interessante e il pubblico risponderà positivamente, l'idea è di portare il personaggio nel secondo film e continuare la storia da dove la serie si conclude", ha concluso Farrell.

