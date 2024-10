T he Park Maniac racconta la scioccante storia di Francisco, il più grande serial killer che ha terrorizzato il Brasile. Un film da brivido che esplora le sue oscure ossessioni e la caccia della giovane giornalista Elena per portarlo alla luce.

Arriva in esclusiva su Prime Video dal 18 ottobre il film The Park Maniac. Diretto da Mauricio Eça, il film Prime Video The Park Maniac approfondisce la storia del più grande serial killer brasiliano, il corriere motociclistico Francisco (Silvero Pereira), accusato di aver aggredito 21 donne, uccidendone dieci e nascondendo i loro corpi nel Parque do Estado, a San Paolo.

La storia dell'assassino e i dettagli della sua psicopatia vengono svelati da Elena (Giovanna Grigio), una giornalista alle prime armi che vede nell'investigazione sui crimini commessi dal maniaco la grande occasione di dare una svolta alla sua carriera. Mentre Francisco continua a vivere libero e ad attaccare le donne, la sua fama sui media sensazionalisti cresce a dismisura, generando terrore nella capitale San Paolo.

Nel cast del film Prime Video The Park Maniac troviamo anche gli attori Marcos Pigossi, Xama, Mel Lisboa e Christian Malheiros, tra gli altri.

La vera storia

Il film Prime Video The Park Maniac affonda le sue radici nella terribile storia di Francisco de Assis Pereira, il serial killer brasiliano che, interpretato nel film Silvero Pereira, ha attaccato diverse donne tra il 1997 e il 1998. Il criminale attirava le sue vittime fingendosi un agente di modelle, promettendo loro servizi fotografici, e le conduceva al Parque do Estado, a San Paolo, dove commetteva i suoi crimini (da qui, il soprannome di “Maniaco del parco”). Il caso ha scioccato il paese, e la scoperta dei corpi nella foresta ha avuto grande risonanza mediatica anche a livello internazionale.

Oltre al film, nel 2024 sarà lanciata una serie documentaria intitolata Il maniaco del parco: La storia non raccontata, che si concentrerà sulle vittime e sui sopravvissuti. La produzione tratterà anche gli errori nelle indagini e il ruolo dei media nel corso delle investigazioni, offrendo una prospettiva più approfondita sull’impatto dei crimini.

Francisco de Assis Pereira ha oggi 56 anni. Ha ricevuto una condanna a oltre 260 anni di prigione per l’omicidio di 11 donne, frode, tentata violenza e stupro. Per avvicinare le sue vittime, Francisco, che lavorava come fattorino, si spacciava per un agente di modelle e talent scout, attirando giovani donne di basso reddito. Le invitava per dei servizi fotografici nella foresta e, una volta lì, commetteva i suoi crimini. Secondo i racconti delle sopravvissute, Francisco era estroverso e usava il suo carisma per conquistare la fiducia delle sue vittime, tutte giovani donne di età inferiore ai 24 anni.

Nel luglio del 1998, la polizia ha trovato i corpi di sei donne nel parco, e il DHPP (Dipartimento per gli Omicidi e la Protezione delle Persone) ha iniziato a sospettare che un unico autore fosse responsabile delle morti. Le vittime presentavano segni di violenza sessuale e i loro corpi erano nudi al momento del ritrovamento. Sono tuttavia state le testimonianze delle sopravvissute, che hanno fornito informazioni per la creazione di un identikit, ad aiutare gli inquirenti a identificarlo e arrestarlo nell’agosto del 1998, 23 giorni dopo la divulgazione dell’identikit, a Itaqui, a 731 km da Porto Alegre.

Attualmente è incarcerato in una prigione nell'interno di San Paolo, dove, secondo i resoconti, trascorre il tempo isolato, ricamando tappeti e leggendo la Bibbia quotidianamente. In una delle lettere che ha scritto a Simone Costa Bravo, autrice di un libro a lui dedicato, ha affermato di non avere bisogno di chiedere perdono, poiché lo ha già (secondo la sua visione) ottenuto.

“Sì, la maledizione è stata spezzata in modo straordinario, perché il pentimento è stato sincero e preso molto sul serio. Ho trovato tutto ciò che era già scritto su di me: correggo e punisco tutti quelli che amo. Mi sono pentito seriamente: una volta fatto, non c'è più bisogno di chiedere perdono a nessuno”, le sue scioccanti parole.

The Park Maniac: Le foto del film 1 / 12 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT