The Pale Blue Eye: I delitti di West Point per il giovane Edgar Allan Poe

I l film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, tratto da un romanzo, permette di immaginare come il giovane Edgar Allan Poe si sia trasformato in uno scrittore di gialli grazie alla collaborazione con un navigato investigatore per la risoluzione di un complicato omicidio.

Netflix propone dal 6 gennaio (dopo un breve passaggio in sala dal 23 dicembre) il film The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Diretto da Scott Cooper, il film ci catapulta a West Point, nel 1830. Qui, un rassegnato detective è assunto per indagare discretamente sull'orribile omicidio di una recluta. Ostacolato dal codice del silenzio tra i cadetti, ne assolda uno per risolvere il caso: un ragazzo che sarà conosciuto al mondo come Edgar Allan Poe.

Mentre il detective ha il volto di Christian Bale, il giovane Poe è portato in scena da Harry Melling. Tratto dal romanzo di Louis Bayard, il film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point ha uno straordinario cast di attori non protagonisti, tra cui Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall e Robert Duvall.

La trama del film The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

West Point, 1830. Nelle prime ore di un mattino invernale, viene ritrovato il cadavere di un cadetto. Ma dopo che il corpo giunge in obitorio, la tragedia assume toni brutali quando si scopre che il cuore del ragazzo è stato rimosso con precisione. Temendo danni irreparabili per l'accademia militare appena inaugurata, i direttori si rivolgono al detective locale Augustus Landor (Christian Bale) per risolvere l'omicidio.

Ostacolato dal codice del silenzio tra le reclute, Landor assolda uno di loro per eseguire le indagini, un eccentrico cadetto di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling) che disprezza la rigidità del mondo militare e ama la poesia. Ed è così che, secondo il regista Scott Cooper, il film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point si trasforma in un giallo al cui centro c’è un’anomala dinamica tra padre e figlio messa in atto da Landor e Poe.

Le origini di Poe

Edgar Allan Poe è considerato a tutti gli effetti lo scrittore che ha inventato il romanzo poliziesco. “Era giunto dunque il momento di vederlo diventare un personaggio da film alle prese con un mistero di omicidio da risolvere”, ha dichiarato il regista Scott Cooper. Ed è per questa ragione che Cooper ha reso Poe protagonista del film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Poe (Harry Melling) è ancora un giovane cadetto di West Point quando nella storia si ritrova a indagare su un raccapricciante omicidio insieme al leggendario detective Augustus Landor (Christian Bale). Lungo la strada, il giovane scrittore ha modo di confrontarsi con i lati più oscuri dell’animo umano, il materiale perfetto per la sua futura carriera.

Cooper ha sempre avuto una profonda passione per il lavoro di Poe, alimentata da suo padre. “Mio padre insegnava Inglese e c’erano sempre molti libri di letteratura sparsi per casa”, ha ricordato il regista. “Mi sono imbattuto in Poe in tenerissima età e sono rimasto così affascinato dalle sue opere da non abbandonarlo più. Questa è la ragione per cui, dopo aver terminato le riprese di Crazy Heart, mio padre mi ha suggerito di leggere un libro che, scritto da Louis Bayard, aveva proprio Edgar Allan Poe al centro di un’indagine”.

La forte connessione tra Poe e il giallo presente nel romanzo ha fatto sì che in Cooper nascesse il desiderio di mettere in piedi un film che avesse tre differenti punti cardine. “Ho pensato che dal romanzo si potesse trarre innanzitutto un bel giallo. Le pagine poi permettevano di concentrarsi anche su una dinamica padre/figlio tra due uomini soli che vivono ai margini della società. E, in più, le parole di Bayard permettevano di raccontare in qualche modo le origini del mito di Poe stesso”, ha dichiarato il regista.

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point è ovviamente un film di fantasia ma Cooper considera l’original Netflix come un modo per raccontare dell’ipotetica trasformazione di Poe da giovane cadetto a iconico scrittore. “Poe è stato veramente a West Point ma quello che si racconta nel film non è mai realmente avvenuto”, ha specificato. “Tuttavia, mi piace pensare che la storia messa in scena abbia potuto plasmare la sua visione del mondo e lo abbia aiutato a divenire la titanica figura letteraria che è diventata. Non a casa il film tratta temi che sono sempre presenti nelle sue opere, come la morte, gli effetti della decomposizione o il lutto, tutti argomenti che fanno parte del suo romanticismo dark”.

Il regista Scott Cooper e l'attore Christian Bale sul set del film Netflix The Pale Blue Eye - I misteri di West Point.

I due protagonisti

Protagonisti del film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point sono gli attori Christian Bale e Harry Melling nei panni di Augustus Landor ed Edgar Allan Poe.

Ogni volta che si appresta a realizzare un film, il regista Scott Cooper ha una sola cosa in mente: scegliere Christian Bale come suo protagonista. E lo stesso è accaduto quando ha cominciato a scrivere una decina di anni fa la sceneggiatura di The Pale Blue Eye. “All’epoca, Christian sarebbe stato troppo giovane per interpretare Landor ma ora è perfetto”, ha sottolineato il regista. Al terzo film insieme, Cooper e Bale hanno un rapporto che va al di là di quello che si instaura tra un regista e un attore. “La nostra è una collaborazione simbiotica. Ci confrontiamo continuamente sulla storia e sulle motivazioni che la muovono. Quando arriviamo sul set, siamo entrambi consapevoli di cosa vogliamo!”.

Per calarsi nei panni di Poe, l’attore Harry Melling ha voluto approfondirne ogni aspetto della sua vita. E, così facendo, si è imbattuto in alcune cose che non si sarebbe mai aspettato. “Poe è arrivato a West Point considerandolo come l’unico luogo in cui avrebbe potuto sedersi e scrivere. Peccato che abbia poi finito per fare tutt’altro: tra esercitazioni e lezioni, ad esempio, non ebbe mai tempo per scrivere nulla!”, ha aggiunto l’attore. “Quando lo incontriamo la prima volta, non ha ancora chiara quale sia la sua identità. È la conoscenza di Landor che permette alla sua esistenza di prendere una piega del tutto nuova. In un certo senso, Landor riempie un enorme vuoto e gli permette di radicare la sua stessa identità”.

Christian Bale e Harry Melling in una scena del film Netflix The Pale Blue Eye - I misteri di West Point

Gli altri personaggi

Numerosi sono gli attori ben noti che popolano il cast del film Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Del resto, West Point è una piccola cittadina in cui tutti conoscono tutti e in cui non mancano i pettegolezzi e gli scandali. Non stupisce quindi più di tanti che, tra un affare e l’altro, qualcuno sia stato ucciso. I sospettati sono tanti, anche se solo uno è il colpevole. Conosciamo allora meglio chi popola West Point.

Lea Marquis (Lucy Boynton)

Figlia del medico di West Point, Lea è una pericolosa tentazione per il giovane Poe, una distrazione dai suoi studi e dal caso che sta seguendo.

ColonnelloThayer (Timothy Spall)

Il colonnello Thayer, in servizio a West Point, è colui che assolta Landor per salvare la reputazione dell’accademia militare. Man mano che i delitti aumentano cresce la sua impazienza per la risoluzione del caso.

Capitano Hitchcock (Simon McBurney)

Compatriota di Thayer, il capitano Hitchcock non nutre molto amore per Landor.

Dottor Daniel Marquis (Toby Jones)

Padre di Lea, Daniel è il dottore di West Point. Anche a causa delle dinamiche del primo omicidio, finisce per presto per essere la prima persona di cui Landor sospetta.

Artemus Marquis (Harry Lawtey)

Cadetto dell’accademia, Artemus è il figlio del dottore e il fratello di Lea. Fa parte della stessa cerchia dell’accademia a cui apparteneva anche la prima vittima dell’assassino.

Patsy (Charlotte Gainsbourg)

Barista di West Point, Patsy finisce presto nel letto di Landor. Ma anche nel mondo dei segreti custoditi dall’investigatore.

La signora Marquis (Gillian Anderson)

Moglie del dottore, è la matriarca per eccellenza della famiglia.

Pepe (Robert Duvall)

Man mano che il caso si complica, Landor e Poe si ritrovano a investigare nel mondo dell’occulto, ragione per cui arrivano all’esperto Pepe.

