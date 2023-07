A pproda su Netflix una delle commedie più attese del momento: il film The Out-Laws – Suoceri fuorilegge. Protagonista è il povero bancario Adam Devine, non visto di buon occhio dal suocero ladro Pierce Brosnan.

Netflix rende disponibile dal 07 luglio il film The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, una commedia sentimentale d’azione diretta da Tyler Spindel e interpretata da Adam Levine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan ed Ellen Barkin. La storia ruota intorno a Owen Browning (Adam Devine), un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker (Nina Dobrev), l'amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge.

Oltre al quartetto centrale, il formidabile cast del film Netflix The Out-Laws – Suoceri fuorilegge include anche gli attori Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Lauren Lapkus e Laci Mosley.

Un suocero poco raccomandabile

Conoscere i familiari del o della partner può essere stressante, si sa, ma non quanto lo è per Adam Devine, protagonista del film Netflix The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, convinto che i genitori della sua futura moglie siano i fuorilegge che hanno appena derubato la banca di cui è direttore. Sorta di Ti presento i miei in chiave action, il film diretto da Tyler Spindel segna la terza collaborazione di Devine con Netflix facendogli condividere la scena con l’ex 007 Pierce Brosnan, nei panni di un suocero che incute timore.

“Billy McDermott è un ladro, un outsider e una sorta di anima persa: lui e la moglie Lilly non sono chi dicono di essere”, ha raccontato Brosnan. “Arrivano in città per il matrimonio della figlia ma Billy non accetta di buon grado Owen: non lo reputa degno del cuore della figlia. Motivo per cui gli fa vivere nel film Netflix The Out-Laws – Suoceri fuorilegge un momento molto difficile mentre cerca di corteggiarla”.

Il poster italiano del film Netflix The Out-Laws – Suoceri fuorilegge.

Un cast di prim’ordine

Owen e Parker, la coppia di futuri sposi al centro del film Netflix The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, sono interpretati da Nina Dobrev e Adam Devine. I due sono amici nella vita reale e sono apparsi insieme in precedenza nel film The Final Girls e in un episodio di Workaholics. “Adam è un attore incredibile e generoso in scena: è un grande compagno di lavoro e non potrei che non parlare bene di lui”, ha sottolineato Nina Dobrev. “È semplicemente un ragazzo eccezionale e forse il co-protagonista migliore con cui abbia mai lavorato”.

Lilly, moglie di Billy e madre di Parker, ha invece il volto di Ellen Barkin. “È stato un vero piacere trascorrere del tempo con Ellen, un’attrice che adoro da sempre”, ha commentato Pierce Brosnan. “Presentarsi al lavoro ogni giorno e pensare di dover lavorare al suo fianco mi dava ancor di più la spinta a far meglio”.

Ma non da meno sono gli attori che interpretano i genitori di Owen: Julie Hagerty e Richard King. “Penso che Julie Hagerty sia la persona più divertente del mondo”, ha aggiunto Ellen Barkin. “Ed è difficile rimanere seri di fronte alla faccia di Richard King, mio amico da tempo, anche quando ti dico solamente Ciao!”.

The Out-Laws - Suoceri fuorilegge: Le foto del film 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT