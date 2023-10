L’istinto di una giovane donna in amore in un film Prime Video con la star di After

A rriva su Prime Video il film The Other Zoey, una commedia sentimentale con al centro l’attrice Josephine Langford su come imparare a scegliere tra istinto e ragione.

Prime Video propone dal 20 ottobre il film The Other Zoey, una commedia sentimentale con protagonista Josephine Langford, l’attrice diventata famosa con la saga After. Diretto da Sara Zandieh, il film Prime Video The Other Zoey racconta la storia di Zoey Miller, una nerd super intelligente che all’amore ha sempre preferito il computer, almeno fino al giorno in cui vedrà la sua vita sconvolta da Zack, il capitano della squadra di calcio liceale che, perdendo la memoria, la crederà la sua fidanzata.

Accanto a Langford, troviamo gli attori Drew Starkey e Archie Renaux, gli altri due vertici di un triangolo sentimentale con Zoey al centro.

Tra istinto e ragione

Per quanto sia abusato come genere, la commedia romantica ha ancora molte frecce da scoccare. Ne da conferma il film Prime Video The Other Zoey, in cui Josephine Langford si ritrova nei panni di una studentessa con il difficile compito di dover scegliere tra due bei ma differenti ragazzi come Drew Starkey e Archie Renaux, catturando l’invidia di molte (e anche molti) sue coetanee. Per quanto semplice sia la premessa, The Other Zoey offre una storia che esplora temi come la famiglia, la scelta, il desiderio, la rottura degli stereotipi e l’onestà, parlando direttamente ai millennials con un linguaggio semplice ma efficace.

Zoey Miller, la protagonista interpretata da Josephine Langford, è una studentessa del college. È quella che gli altri non esiterebbero a definire una secchiona: la sua passione per l’informatica, del resto, l’ha sempre tenuta lontana dalle relazioni sentimentali tipiche delle giovani della sua età. Tuttavia, qualcosa irrompe come un uragano nella sua ordinaria esistenza: Zach (Drew Syarkey), il capitano della squadra di calcio maschile del college, per via di un’amnesia di cui soffre, scambia Zoey per la sua fidanzata, con tutte le conseguenze del caso.

Il poster originale del film Prime Video The Other Zoey.

Nel tentativo di avvicinarsi al cugino di Zach, quel Miles (Archie Renaux) che sente più affine ai suoi interessi, Zoey accetta di prender parte a un weekend per una vacanza sugli sci con la famiglia del capitano di calcio, fingendo di essere sul serio la sua ragazza. Si ritroverà così ben presto a essere al centro di un triangolo inaspettato. Ma per capire veramente per chi batte il suo cuore Zoey dovrà imparare a lasciarsi andare, mettendo da parte la sua razionalità per farsi cullare da quell’idea di amore romantico che ha sempre rifuggito.

Con le riprese effettuate in North Carolina, in posti come Boone e Charlotte, il film Prime Video The Other Zoey pone l’accento su come una giovane donna deve imparare a fidarsi del proprio istinto per capire cosa vuole realmente dalla vita. Non si tratta di un passaggio semplice (non lo è affatto) ma è fondamentale, che si tratti di scegliere in amore come nella vita.

The Other Zoey: Le foto del film 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT