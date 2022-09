The Old Man: Azione, spionaggio ma anche tante emozioni nella serie tv Disney+

J eff Bridges è il protagonista di The Old Man, la serie tv Disney+ tratta da un romanzo di Thomas Perry. Dalla lunga lavorazione, la serie segna il ritorno di Bridges sullo schermo dopo il cancro che lo ha colpito.

The Old Man è la serie tv che Disney+ propone a partire dal 28 settembre. Tratta dall’omonimo best seller di Thomas Perry, pubblicato nel 2017, la serie tv debutterà con i primi due episodi dei sette che compongono la stagione.

Con protagonista il premio Oscar Jeff Bridges, la serie tv The Old Man è incentrata sul personaggio di Dan Chase, un uomo con alle spalle un passato da agente della CIA. La notte in cui qualcuno si introduce nella sua abitazione, capirà che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

La trama della serie tv The Old Man

The Old Man, la nuova serie tv targata Disney+, è un thriller adrenalinico che ha inizio quando San (Jeff Bridges), un vedovo che vive un’esistenza tranquilla, si rende conto che il suo passato tra le fila della CIA, non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace. Decide così di darsi alla fuga.

Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla).

Quando catturare Chase diventa più complicato del previsto anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di arrestarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che ricorrerà a inaspettate risorse per poter sopravvivere quando scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino.

Il poster italiano della serie tv The Old Man.

La forza di Bridges

Jeff Bridges è una delle star più apprezzate di Hollywood. Il suo nome è legato a titoli come Crazy Heart, per cui ha anche vinto un Oscar, e Il grande Lebowski, leggendario film dei fratelli Coen. Tuttavia, l’attore nel corso della conferenza stampa di presentazione di The Old Man ha candidamente confessato come la serie tv abbia rappresentato uno dei lavori più impegnativi della sua carriera, dentro e fuori dal set.

Il ruolo di Dan Chase gli richiedeva di essere in forma fisica perfetta, a causa delle estenuanti scene di combattimento. Ma, nonostante i 72 anni ben portati, Bridges ha dovuto sospendere le riprese per più di un anno. Nel 2020 gli è stato infatti diagnosticato un linfoma, che ha rimesso in discussione ogni suo impegno.

Come se non bastasse, mentre si sottoponeva alla chemioterapia, Bridges ha anche contratto il Covid e ha trascorso cinque mesi in ospedale a combattere letteralmente tra la vita e la morte. “Stavo facendo la chemio per il cancro e il mio sistema immunitario era profondamente debilitato. Il Covid mi ha dato il colpo di grazia”, ha ricordato l’attore non senza commozione. “Mi ero ormai arreso all’idea di non farcela. Credo che fosse arrivata la mia ora”.

Fortunatamente, il destino sa sempre come giocare le sue carte. Bridges si è ripreso a poco a poco e, una volta in forma, all’inizio del 2022 ha voluto terminare le riprese della serie tv The Old Man. “Non ero più sicuro di poter tornare sul set. Ma, quando ho sentito di aver ritrovato le mie forze, ho voluto farlo con tutto me stesso. Ho ritrovato il cast e la troupe, così come li avevo lasciati. Era un po’ come se avessi fatto solo uno strano sogno”.

“Mi sono cimentato in scene d’azione prima e dopo la pausa forzata. Quando sono sul set, non penso più alla mia salute o alla mia malattia: sono solo colui che interpreto”, ha concluso Bridges.

Jeff Bridges nella serie tv The Old Man.

Un nemico inossidabile

Nella serie tv The Old Man, Bridges è l’ex agente della Cia Dan Chase. Dopo uno scioccante episodio avvenuto decenni prima, Dan ha assunto un’identità falsa e vive nell’anonimato più completo fino a quanto una notte un killer si introduce nella sua abitazione. È quello il momento in cui Dan capisce che la sua copertura è saltata, costringendolo a nascondersi.

In fuga, però, troverà diversi nemici pronti a braccarlo. Ma il più spietato sembra essere Harold Harper, l’assistente del direttore dell’FBI impersonato da John Lithgow.

“Harper riceve una telefonata e scopre di avere a che uno scandalo occorso trent’anni prima in Afghanistan è tornato per stargli con il fiato sul collo”, ha sottolineato Lighgow, attore noto per la sua versatilità (ha ad esempio interpretato un serial killer in Dexter e Winston Churchill in The Crown).

Le cose per Harper sono più complicate del previsto perché, in seguito a una tragedia familiare, si prende cura del nipote. “The Old Man è una serie tv con molta azione e adrenalina al centro. Ma questo non vieta che tutta la storia sia ricca di grandi emozioni. Affronta temi come traumi familiari, amicizie perse e sentimenti”, ha aggiunto l’attore. “Direi che è una storia convenzionale raccontata in maniera non molto convenzionale!”.

