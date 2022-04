I Vichinghi e la leggenda di Amleto come non li avete mai visti prima sono al centro del film di Robert Eggers, The Northman. Con un cast stellare in cui spiccano Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy.

Arriva al cinema il 21 aprile, distribuito da Universal Pictures Italia, The Northman, il nuovo film del visionario regista e sceneggiatore Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse). Con un cast di attori di prim’ordine: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk.

La storia di The Northman si concentra sul principe Amleth. Il principe Amleth sta per diventare uomo quando suo padre viene brutalmente assassinato dallo zio e sua madre rapita. Fuggendo in barca dal suo regno insulare, il giovanissimo Amleth giura un giorno di vendicarsi.

Due decenni dopo, Amleth è un feroce vichingo Berserkr. Fa irruzione di villaggio in villaggio quando incontra una veggente che gli ricorda il voto fatto anni prima: vendicare il padre, salvare la madre e uccidere lo zio. Viaggiando su una nave di slavi alla volta dell’Islanda, Amleth si infiltra nella fattoria dello zio. Con l’aiuto di Olga, una donna slava ridotta in schiavitù, comincerà il percorso che lo porterà a onorare il voto fatto.

Il passato come specchio del presente

The Northman, il nuovo film di Eggers in uscita il 21 aprile, sceglie di rileggere la leggenda di Amleth, sebbene il regista non avrebbe mai voluto realizzare un film sui Vichinghi. “Pensavo che i Vichinghi fossero violenti, bruti e senza nulla di interessante che valesse la pena raccontare”, ha dichiarato Eggers. “Mia moglie, invece, amava le saghe islandesi, le storie medievali della tradizione vichinga, e in cuor suo sapeva che sarebbero piaciute anche a me. Nonostante la sua insistenza, mi ostinavo ugualmente a non voler leggere nulla sull’argomento”.

Qualcosa, però, è intervenuto a fargli cambiare idea. “Nel 2015, siamo andati in Islanda e mi sono lasciato ammaliare dai paesaggi epici che avevo davanti. Mi sono sin da subito immaginato figure solitarie del X secolo a cavallo, circondate da montagne, ghiacciai e cieli infiniti dai colori soprannaturali. Poi, ho pensato ai Vichinghi e ho imparato chi erano e come vivevano nel primo decennio del X secolo in Scandinavia, al di là delle rappresentazioni culturali che sono venute nei secoli successivi".

"Ho scoperto un popolo, particolarmente complesso, fatto di arte, fusione culturale e religiosa, tecnologia avanzata, costumi elaborati, e codici d’onore e di giustizia. Ma anche caratterizzato da una cultura di estrema violenza e sottomissione, in cui i cicli di vendetta non avevano mai fine. Da come sembra, l’umanità non cambia mai, oggi come ieri. Forse, è anche questo il motivo per cui sono attratto dal passato: è uno specchio, oscuro e lontano, del presente”.

“Dopo un pranzo con Alexander Skarsgård, scusate la presunzione, sapevo che avrei dovuto fare un film sui Vichinghi che fosse definitivo, perfetto”, ha continuato Eggers. “Con l’aiuto del geniale romanziere e poeta islandese Sjón, ho deciso che sarebbe stato il più storicamente accurato e realistico che ci fosse. Ho lavorato con archeologi e storici per ricreare il loro mondo, fisico e psicologico, le loro convinzioni, la mitologia e la vita rituale. Ecco perché in The Northman, il mio film, convivono in maniera realistica ordinario e soprannaturale. Sono voluto andare oltre l’immagine romanzata che negli ultimi tempi ne hanno restituito film, serie tv e videogiochi".

Nicole Kidman in The Northman.

Qualche cenno sulle saghe islandesi

Ricordando storie familiari che vanno da Beowulf a Il re leone, il film The Northman trae le sue radici dalla storia, classica e senza tempo, di un giovane disprezzato e alla deriva. Mosso dal desiderio di vendetta, il protagonista cerca di dare un senso alla sua vita senza un modello di riferimento, un mentore, un padre o una madre.

Ancor prima di essere resa famosa da William Shakespeare, la leggenda scandinava di Amleth era stata raccontata da Saxo Grammaticus. Ed è a questa versione della storia che Robert Eggers ha voluto ispirarsi. Ne ha conservato gli elementi soprannaturali, ha rispettato i sapori degli antichi miti norreni ma ha voluto inserirvi anche atmosfere tipiche delle saghe familiari islandesi. Se con The Witch sfatava i falsi miti sulle streghe, con The Northman sfata tutto ciò che crediamo di sapere sui Vichinghi.

La storia del film The Northman si svolge intorno alla fine del X secolo ed è ambientata, come dicevamo, in Islanda. Le saghe familiari islandesi scritte in antico islandese (una sorta di dialetto del norvegese antico) sono quasi sempre ambientate tra il IX e l’XI secolo e raccontano in prosa eventi storici basati principalmente sulla vita locale. Le saghe leggendarie, da cui deriva la leggenda di Amleth, usano invece elementi del romanzo medievale per dar corpo a storie più soprannaturali e orientate all’avventura.

Alexander Skarsgård e Anya Tailor-Joy in The Northman.

Il tempo dei vichinghi

Per unire i due diversi aspetti, le vicende di The Northman, il film di Eggers, si svolgono in tre momenti e luoghi diversi.

Il film si apre a metà dell’era vichinga, dopo che gli scandinavi si sono espansi attraverso il Mare del Nord, raggiungendo le isole britanniche e l’Atlantico del Nord. Il prologo è ambientato nel regno fittizio dell’isola di Hrafnsey, situato da qualche parte tra le Orcadi e le Isole Shetland. Qui, il giovane Amleth viene formato per ereditare il regno del padre prima che incomba la tragedia.

Decenni dopo, Amleth si ritrova in un ambiente totalmente diverso dopo essere fuggito da Hrafnsey. Ha raggiunto la Terra dei Rus ed è diventato un esperto guerriero Berserkr. Fa parte di un gruppo di vichinghi razziatori che si muovono lungo i fiumi dell’Europa orientale. Si tratta di un territorio in cui i Vichinghi orientali commerciarono, saccheggiarono e si stabilirono intorno al X secolo.

In seguito, nel 914, Amleth giunge su una nave di slavi in Islanda, un territorio popolato solo da pochi decenni. Esperimento unico di una terra senza re, l’Islanda è una repubblica per agricoltori liberi. È un luogo in cui chiunque potrebbe iniziare una nuova vita o fuggire da una vecchia, come nel caso di Fjölnir, lo zio di Amleth.

Alexander Skarsgård in The Northman.

Chi interpreta chi

The Northman, il nuovo film di Robert Eggers, è incentrato su Amleth (Oscar Novak), un piccolo principe che vive in un florido regno nell’Atlantico del Nord, vicino alle isole Orcadi, governato dal padre, il Re Aurvandil (Ethan Hawke), e dalla madre, la Regina Gudrún (Nicole Kidman). Di ritorno da un viaggio, il re sottopone Amleth a un rituale di iniziazione utile a cementare la sua posizione in famiglia in modo da fargli prendere il controllo del regno dopo la sua morte.

Dopo la cerimonia, Aurvandil viene assassinato di fronte al principe Amleth dallo zio Fjölnir (Claes Bang). Scappando da solo a 10 anni, Amleth riesce a salire su una barca a remi, giurando di vendicare il padre e salvare la madre, finita nelle grinfie dello zio.

Da quel momento, passano vent’anni. Amleth (Alexander Skarsgård) è oramai un uomo. Indurito dalla vita e alimentato dalla rabbia, fa parte di un gruppo di guerrieri vichinghi che dalla Svezia effettua incursioni su e giù per i fiumi dell’Europa orientale. Dopo l’ennesima razzia, mentre i compagni celebrano ubriachi il loro bottino, Amleth incontra una veggente (Björk, la cantautrice tornata al cinema a più di vent’anni di distanza da Dancer in the Dark) che gli ricorda il suo destino e la sua missione.

Come tornato in sé, Amleth scopre che lo zio gestisce una fattoria in Islanda. Travestito da schiavo, parte alla volta dell’isola su una nave di slavi, tra cui c’è Olga della Foresta della Betulle (Anya Taylor-Joy, la mitica Regina degli scacchi). Tra i due si forma un legame di reciproco sostegno e aiuto.

Una volta a destinazione, Amleth e Olga vanno a lavorare nella fattoria di Fjölnir con altra gente ridotta in schiavitù. Qui, lo zio sta crescendo Gunnar (Elliott Rose), il fratellastro di Amleth, insieme a un altro figlio, Thorír (Gustav Lindh). Amleth si rende presto indispensabile nella fattoria nell’attesa che arrivi il momento giusto per mettere in atto la sua letale promessa.

Oltre agli attori citati, nel film The Northman compaiono anche gli attori Willem Dafoe (è il “matto” Heimir, giullare di corte ma anche sciamano), Katie Dickie (è Halldóra, la governante della fattoria di Fjölnir, un tempo schiava) e Ralph Ineson (è Volodymyr, il capitano della nave che porta Amleth e Olga in Islanda).

