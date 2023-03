The Night Agent: Una serie tv Netflix thriller dal romanzo di Matthew Quirk

U n agente dei servizi segreti riceve di notte una telefonata che lo porta al centro della missione più pericolosa della sua vita: è l’inizio della serie tv Netflix The Night Agent, tratta da un best seller.

Netflix propone dal 23 marzo la serie tv in 10 episodi The Night Agent, con protagonista l’attore Gabriel Basso nei panni di Peter Sutherland, un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix The Night Agent è un thriller politico che si basa sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, che lo showrunner Shawn Ryan ha letto all’inizio del lockdown del 2020. Leggere, nel suo caso, potrebbe però non essere la parola giusta: “Ho divorato il romanzo”, ha preferito sottolineare Ryan. “Se vi piacciono i libri di Jack Ryan, di Jack Reacher o di Jason Bourne con tutti i loro intrighi politici, allora anche The Night Agent fa al caso vostro!”.

L’agente del titolo è Peter Sutherland, che Ryan ha descritto come “la persona meno importante che lavora in un posto molto importante”. Almeno fino a quando non riceve una telefonata dalla terrorizzata Rose Larkin (Luciane Buchanan), l’amministratrice delegata di un’azienda tecnologica i cui zii sono stati assassinati. Ed è così che inizia per entrambi una corsa per la vita.

Tuttavia, non aspettatevi alcuna azione da super spia à la James Bond. “Peter nel romanzo non è descritto come un eroe imbattibile o una macchina per uccidere. È semplicemente un agente dell’FBI, con una certa formazione ma non un assassino addestrato”, ha aggiunto Ryan. “È davvero un perdente in mezzo a qualcosa di molto più grande di lui. È qualcuno che, quando è in combattimento, rimedia ferite che non gli scompaiono miracolosamente da un momento all’altro”.

Il poster della serie tv Netflix The Night Agent.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi principali della serie tv Netflix The Night Agent. Nel cast, si segnala la presenza di Hong Chau, attrice nominata agli Oscar per il film The Whale.

Peter Sutherland (Gabriel Basso)

Peter, il protagonista della serie tv Netflix The Night Agent, svolge un lavoro a prima vista piuttosto facile tra i ranghi dell’FBI: deve sedere per tutta la notte nel seminterrato della Casa Bianca a gestire chiamate d’emergenza da un telefono che in realtà non squilla mai. Tutto procede nella massima noi fino a quando una telefonata sconvolge la sua quiete.

Rose Larkin (Luciane Buchanan)

Giovane imprenditrice, Rose vive con gli zii dopo aver vissuto un momento non facile. Tuttavia, le cose per lei peggiorano quando gli zii vengono uccisi e lei riesce a malapena a scamparla. Dopo aver chiamato un misterioso numero di telefono, Rose scoprirà alcune oscure verità sulla sua famiglia mentre insieme a Peter, suo nuovo protettore, è costretta a darsi alla fuga per non morire.

Diane Farr (Hong Chau)

Diane è il capo dello staff alla Casa Bianca ed è ultra fedele al presidente Michelle Travers, anche in nome dell’amicizia che da tempo le lega. Diane prende Peter sotto la sua ala protettiva mentre indaga per capire cosa è successo agli zii di Rose e scoprire di chi può fidarsi.

Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola)

Laboriosa agente segreta, Chelsea è responsabile di tutto ciò che riguarda la figlia del vicepresidente e sta cercando di lasciare il segno in un campo dominato dagli uomini.

Erik Monks (D.B. Woodside)

Agente dei servizi segreti, sta rientrando al suo amato lavoro dopo una lunga pausa. Spera di riconquistare così la fiducia e il rispetto dei suoi superiori.

Ellen (Eve Harlow) e Dale (Phoenix Raei)

Assassini imprevedibili e feroci, Ellen e Dale sono compagni di lavoro e di vita.

Maddie Redfield (Sarah Desjardins)

Maddie è la figlia del vicepresidente. Studentessa al college, cerca di sfuggire all’ombra del potente padre.

Ben Almora (Enrique Murciano)

Capo dei servizi segreti, Ben gestisce la sua squadra con mano misurata e ferma.

