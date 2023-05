The Mother: Jennifer Lopez è una madre rambo nel film Netflix

A rriva su Netflix il film The Mother, un thriller a tutta azione che vede Jennifer Lopez interpretare il ruolo di una madre disposta a tutto per salvare la figlia. Anche a uccidere e a macchiarsi le mani di sangue, rispondendo a un atavico istinto di protezione.

Netflix propone dal 12 maggio il film The Mother, un thriller con protagonista Jennifer Lopez nei panni di una micidiale assassina che esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.

Regina delle commedie romantiche, Jennifer Lopez sembra volersi levare di dosso tale etichetta per dare un’immagine più forte e risoluta di sé. Già all’inizio del 2022, prima del film Netflix The Mother, aveva abbracciato le armi nella commedia d’azione Un matrimonio esplosivo.

La trama del film

All’inizio del film Netflix The Mother, un’assassina conosciuta solo come “la Madre”, chiude un accordo con l’FBI per andare a nascondersi in Alaska dopo un incarico andato storto. Così facendo, si ritrova a salutare la figlioletta Zoe per tenerla al sicuro dai pericolosi trafficanti d’armi Hector Alvarez (Gael Garcia Bernal) e Adrian Lovell (Joseph Fiennes).

Dodici anni dopo, Zoe (Lucy Paez) viene rapita dai due uomini in cerca di vendetta e la Madre è costretta a uscire dal suo nascondiglio per salvarla. Ne consegue una serie di azioni a tutto spiano che la vedranno guidare ad alta velocità, cavalcare una moto di grossa cilindrata come un’amazzone e brandire un fucile da cecchino.

“Spesso le madri nei film sono personaggi secondari al servizio di qualcun altro”, ha commentato Niki Caro, la regista del film Netflix The Mother. “Ma non in questo caso: la madre è al centro di tutta la storia, è in primo piano, è una donna tosta ed è pronta a tutto per proteggere sua figlia. Ho considerato una storia come un’estensione del lavoro che avevo già fatto con Mulan dal momento che ha al centro sia emozione sia azione”

La figlia

A interpretare Zoe nel film Netflix The Mother è l’attrice quattordicenne Lucy Paez, che non ha nascosto la sua emozione nel recitare al fianco di un mito come Jennifer Lopez. “Tutti continuavano a chiedermi prima delle riprese quale sarebbe stata la mia reazione nell’incontrarla”, ha ricordato Paez. “Trovavo un’esagerazione ogni preoccupazione fino a quando poi non me la sono ritrovata davanti per un provino: non ero mai stata al cospetto di una tale dea!”.

Proprio come i due personaggi che interpretano nel film Netflix The Mother, le due attrici hanno stretto un fortissimo legame sul set. “Jennifer è stata molto protettiva nei miei confronti”, ha aggiunto Paez. “Potevo parlarle di qualsiasi cosa e lei era lì ad ascoltarmi e a darmi consigli come una madrina, una migliore amica, una mamma!”.

A contrassegnare Zoe sono i braccialetti che indossa nell’arco della storia, inseriti quasi casualmente. “Indosso sempre una ventina di braccialetti al polso destro”, ha raccontato Paez. “Nel vederli, la regista ha voluto che anche Zoe li avesse e sono così diventati il simbolo del suo viaggio: perfetti e nuovi prima del rapimento, sempre più usurati e sporchi man mano che si va avanti e del tutto inesistenti alla fine. Zoe matura, diventa sempre più dura fino a rendersi del tutto indipendente, uscendo dalla storia come una persona completamente nuova”.

La madre

“Nel mio personaggio, ho intravisto una donna che in realtà non si sarebbe mai aspettata di avere una figlia”, ha spiegato Jennifer Lopez a proposito del suo ruolo nel film Netflix The Mother. “Si ritrova dunque a dover imparare a essere madre, qualcosa che tutti noi possiamo capire e comprendere: non esistono manuali che ci insegnano come farlo o come essere il genitore migliore del mondo”.

La Madre, nel retroscena immaginato dall’attrice, non ha mai avuto una vera famiglia. In qualche modo, se n’è costruita una da giovane che è finito per disilluderla e deluderla, costringendola a rivedere le sue priorità e le sue scelte di vita. “La gravidanza le cambia la prospettiva sul mondo. Chiunque resti incinta, sa come il suo universo vada riscritto”, ha evidenziato. “L’unica cosa che una madre sa è come amare profondamente e proteggere suo figlio: è istintivo e universale. Ciò che cambia è il modo in cui lo si fa: è profondamente soggettivo. E la Madre ha un modo tutto suo”.

Per il ruolo, l’attrice si è sottoposta a cinque settimane di dura preparazione atletica. “Avevo già in passato recitato in film d’azione ma non avevo mai fatto determinate cose, come ad esempio guidare una motoslitta o combattere con un coltello: per me, è stato tutto nuovo. Se avessi cominciato fin dagli inizi della mia carriera a far solo film d’azione, oggi forse sarei stanca dei lividi che si rimediano o del male che ci si fa. Ma così non è stato e, quindi, potrei anche prenderci gusto nell’interpretare personaggi così fisici!”.

