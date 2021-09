J ennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano con la serie The Morning Show per una seconda stagione ricca di colpi di scena.

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano su Apple TV+ con la seconda stagione di The Morning Show. Nei nuovi episodi che raccontano il dietro le quinte di uno show mattutino molto famoso, cambiano le regole e gli equilibri. La narrazione si arricchisce, fra nuovi personaggi e colpi di scena.

Come finisce The Morning Show

Nella prima stagione di The Morning Show il pubblico aveva scoperto la vita di due conduttori - Mitch Kessler (Steve Carell) e Alex Levy (Jennifer Aniston) - fra i più amati degli Stati Uniti, alla guida di uno show mattutino molto seguito. Una situazione perfetta sino a uno scandalo in grado di spezzare la carriera di Kessler, accusato di abusi da parte di alcune donne della redazione. Con Mitch fuori dai giochi, Alex aveva accettato di essere affiancata alla conduzione del programma da un’altra donna, Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Nelle puntate della prima stagione, le due protagoniste femminili erano riuscite a scoprire una piramide di omertà, agendo di conseguenza e combattendo contro sensi di colpe e bugie. Sino al finale, con l’uscita di scena di Alex.

La trama della seconda stagione

Nella seconda stagione di The Morning Show 2 torniamo nella vita delle conduttrici ben nove mesi dopo. Bradley ormai è diventata una presentatrice navigata e in grado di cavalcare le logiche del business. Pronta a tutto per mantenere il suo posto, si è perfino fatta bionda per assecondare i capi. Le cose cambiano quando un collega viene promosso al programma della sera. Bradley inizia così a ribellarsi e la situazione precipita velocemente, fra scenate isteriche, urla e capricci. Così tanto da spingere i produttori a cercare Alex, ipotizzando un suo ritorno per calmare le acque. Ritroviamo così il personaggio interpretato da Jennifer Aniston nei boschi mentre spacca la legna, lontano dalle luci dei riflettori e dagli intrighi della tv. “Preferirei morire che tornare!”, tuona. Salvo poi cambiare idea. Il ritorno di Alex nello show segnerà l’inizio di un “Eva contro Eva” con Bradley, caratterizzato da tanti colpi di scena.

Il cast

Il cast di The Morning Show può contare su grandi attrici come Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che nella seconda stagione saranno affiancate a numerose new entry. Prima fra tutte Julianna Margulies: la diva di The Good Wife e E.R. veste i panni di Laura Peterson, un’altra conduttrice agguerrita. Sarà lei a cambiare gli equilibri, ad avventarsi sulle sue prede e a creare alleanze e intrighi. Nei nuovi episodi torna anche Mitch Kessler (Steve Carell). Che fine ha fatto dopo lo scandalo che l’ha travolto distruggendo la sua carriera e la vita privata? Lo ritroviamo in Italia mentre mangia un gelato, tenendosi aggiornato riguardo ciò che accade negli Stati Uniti. Quando una donna in cerca di fama gli urla in mezzo a una piazza, l’ex conduttore verrà aiutato da Paola Lambruschini (Valeria Golino), una focosa documentarista. Figurano nel cast della serie tv inoltre Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. Si aggiungono Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards e Tara Karsian.

Il trailer e di cosa parla

Nel trailer di The Morning Show 2 scopriamo di cosa parla la seconda stagione della serie tv. Tanti i temi toccati negli episodi, alcuni molto importanti e sentiti come i diritti LGBT e l’uguaglianza razziale. Presente anche il Coronavirus: la pandemia ha infatti imposto di rivedere e “correggere” la seconda stagione proprio per inserire questa tematica così attuale.

Jennifer Aniston, fra AppleTv e Netflix

Ex reginetta di Friends e stella del cinema, Jennifer Aniston ha collaborato non solo con AppleTv per The Morning Show, ma anche con Netflix per Murder Mystery. L’attrice, intervistata da Variety si è espressa con grande sincerità riguardo le piattaforme streaming e il modo in cui serie tv e film sono cambiati in questi anni. “Negli ultimi due anni tutti questi servizi di streaming sono praticamente esplosi, raggiungendo un livello di qualità davvero notevole, così ho iniziato a pensare “Wow, questo è molto meglio di ciò a cui ho lavorato io” – ha confessato -. E poi guardi quello che c’è al cinema, e vedi che l’offerta sta diminuendo sempre di più, ci sono solo i grossi film della Marvel. O cose che non mi è stato chiesto di fare o che non mi interessano, perché non mi piace l’idea di vivere in un green screen. Tutto è cambiato molto. Penso che sarebbe bello se tornasse l’era di Meg Ryan. Penso solo che sarebbe bello andare in un cinema, sedersi e rilassarsi. Credo che dovrebbe esserci una rinascita. Dovremmo tornare a film come Voglia di tenerezza, Il paradiso può attendere, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Goodbye amore mio!”.