The Morning Show 3: Torna la serie tv con Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon

A rrivano su Apple Tv+ gli episodi di The Morning Show 3, l’apprezzata serie tv ambientata nel mondo dei programmi d’informazione. Con uno sguardo sull’attualità e su temi fondamentali come l’autonomia delle donne.

È disponibile su Apple Tv+ dal 13 settembre The Morning Show 3, la terza stagione dell’acclamata serie tv con Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon. Composta da dieci episodi, debutta con i primi due per poi proseguire con le nuove puntate a cadenza settimanale fino all’8 novembre.

Nella serie tv The Morning Show 3, il futuro della rete è messo in discussione e la lealtà dei singoli protagonisti è spinta al limite quando un gigante della tecnologia mostra interesse verso la UBA. Si formano alleanze inaspettate, le storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, dentro e fuori dalla redazione.

Insieme ad Aniston e Witherspoon, il cast stellare della terza stagione è guidato da Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie e Julianna Margulies.

Lavoro e vita privata

Tempestose nuvole si stanno addensando sul network UBA Tv al centro della serie tv The Morning Show 3. Mentre il programma mattutino rimane un successo, le due talentuose presentatrici Bradley Jackson (Reese Witherspoon) e Alex Levy (Jennifer Aniston) assumono nuovi incarichi e sono alle prese con le lotte per avere più potere e voce in capitolo nella gestione dell’UBA Tv.

“Cominciamo la storia nel 2022, quando tutti uscendo dalla pandemia eravamo alla ricerca del proprio posto nel mondo”, ha commentato la produttrice e regista Mimi Leder. “Bradley sta avendo successo, conduce il notiziario serale e ottiene riconoscimenti vari mentre Alex ha adesso il suo programma di interviste e si è reinventata. Tuttavia, non le basta: ha bisogno di avere più libertà e potere. Ma ciò potrebbe costarle più di quanto immagini”.

Ma non esistono solo i problemi di lavoro. Le vicende personali, ad esempio, prendono il sopravvento quando Bradley affronta la ricomparsa del problematico fratello Hal (Joe Tippet) e altri colpi di sena per via della sua relazione con l’ex, la collega e presentatrice Laura Peterson (Julianna Marguiles). Ma i problemi di cuore riguardano anche Alex. “Entrambe si ritrovano a un punto della loro vita in cui hanno bisogno di capire cosa vogliono realmente”, ha proseguito Leder. “Il passato di Bradley ritorna a galla mentre ad Alex manca qualcosa di fondamentale”.

Il poster della serie tv The Morning Show 3.

Nuove facce e attualità

Nella serie tv The Morning Show 3, all’UBA Tv fanno la loro comparsa nuove facce, ognuna con un proprio proposito. L’astuto dirigente della rete Cory Ellison (Billy Crudup) sta cercando infatti di rimettere in sesto l’economia vacillante del network assicurandosi un accordo con l’enigmatico milionario Paul Marks, interpretato dal Jon Hamm di Mad Men.

“È stata una gioia lavorare con Jon”, ha affermato entusiasta Mimi Leder. “L’UBA Tv è senza soldi e Paul Marks arriva come un detonatore che costringe tutti ad affrontare situazioni inedite. Mentre Cory desidera essere il salvatore della baracca, Paul cercherà di catapultare la compagnia nel futuro”.

Altri volti nuovi della serie tv The Morning Show 3 sono quelli di Tig Notaro (è Amanda Robinson, il capo dello staff di Paul), Stephen Fry (è l’americano Leonard Cromwell)) e Lindsay Duncan (è Martha, la madre di Cory). A loro si aggiunge anche Nicole Beharie nei panni di Christina Hunter, una nuova presentatrice del programma mattutino. “Christina si ritrova a essere una celebrità nel mondo delle news ma anche a confrontarsi con il labirinto del razzismo”, ha proseguito Leder.

The Morning Show 3 non evita infatti di approfondire alcune delle grandi sfide affrontate realmente dai mass media e dalla politica statunitense, stando al passo con i tempi. “È importante riflettere su cosa accade nel mondo. Ecco perché l’intera stagione affronta temi come l’aborto e l’autonomia delle donne, mostrando come questa venga minata e messa in discussione grazie a personaggi che hanno qualcosa da dire”, ha concluso la regista.

