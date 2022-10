The Midnight Club: La nuova serie tv horror targata Netflix che non dimenticherete facilmente

A rriva su Netflix The Midnight Club, la nuova serie tv horror creata da Mike Flanagan. Protagonisti ne sono un gruppo di adolescenti malati terminali all’interno di una struttura dal passato misterioso.

The Midnight Club è la nuova serie tv horror targata Netflix, disponibile dal 7 ottobre. Nei suoi dieci episodi, The Midnight Club ci porta all’interno di una struttura per giovani malati terminali negli anni Novanta. Qui, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il primo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà.

Creata da Mike Flanagan, la serie tv Netflix The Midnight Club è tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike, tra cui Witch, Gimme a Kiss, Road to Nowhere e The Wicked Heart.

La trama della serie tv The Midnight Club

The Midnight Club, l’ultima spettrale serie tv di Mike Flanagan, è pronta a spaventare gli spettatori di Netflix: arriva giusto in tempo per Halloween e presenta un gruppo di giovani protagonisti che già dal trailer fanno venire la pelle d’oca.

Iman Benson interpreta Ilonka, una studentessa delle superiori che ha in progetto di frequentare Stansford quando le viene diagnosticato un cancro terminale alla tiroide. Invece che nel college dei suoi sogni, è dunque costretta a trasferirsi a Brightcliffe Manor, una struttura per giovani malati terminali che tutto è fuorché un paradiso. Qui, Ilonka fa amicizia con un gruppo di adolescenti che, malati come lei, tutte le notti si intrufolano nella biblioteca e si raccontano storia spaventose.

Ma, come è facile intuire, Brightcliffe non è il luogo che tutti credono. Ha una sua storia misteriosa alle spalle e un bel po’ di segreti sono in agguato nell’ombra. I neo amici sono allora costretti a stringere un patto per cercare i segni del soprannaturale nel tentativo di salvarsi dal loro imminente destino.

Il cast della serie tv Netflix The Midnight Club.

I personaggi principali

Come spesso accade nei lavori di Mike Flanagan, anche la serie tv Netflix The Midnight Club è popolata da attori alle primissime esperienze. Conosciamo da vicino i loro nomi e personaggi.

Ilonka (Iman Benson)

Incredibilmente intelligente e determinata, Ilonka ha i suoi piani per il futuro. Tuttavia, i suoi sogni vanno incontro a un brusco risveglio quando scopre di avere poco tempo da vivere a causa del cancro. La sua voglia di vita la porta a Brightcliffe, dove spera di essere oggetto di uno dei tanti casi miracolosi che si sono verificati nel nosocomio.

Kevin (Igby Rigney)

Ragazzo della porta accanto, Kevin ha un sorriso tanto affascinante quanto ammaliante. Ha un animo all’antica e si da subito entra in piena sintonia con Ilonka. Tiene i bisogni degli altri in grandissima considerazione, scordando anche quali siano i suoi. È di grande supporto sia per la sua famiglia sia per i suoi nuovi amici, ospiti come lui di Brightcliffe.

Anya (Ruth Codd)

D’indole nichilista, Anya è una giovane ribelle. Su una sedia a rotelle a causa di un’amputazione della parte inferiore della gamba, è arrivata dall’Irlanda quando era poco più che una bambina. Dietro al suo aspetto duro e sarcastico, c’è una giovane che si preoccupa profondamente per coloro che la circonda, anche se sempre non lo dà a vedere.

Spencer (William Chris Sumpter)

Dopo aver ricevuto una diagnosi di positività all’HIV, Spencer è stato costretto a fare coming out con la sua famiglia di stampo conservatrice. I suoi genitori lo hanno però cacciato di casa e a Brightcliffe è stato portato da Mike, venuto a conoscenza della sua situazione tramite una persona in comune. Nonostante la vita difficile alle spalle, non ha mai perso il suo entusiasmo.

Natsuki (Aya Furukawa)

Ragazza introspettiva e creativa, Natsuki ha una fervida fantasia che la porta a creare storie vivide e intricate. Prima di arrivare a Brightcliffe, ha passato alcuni momenti non facili. Ma non li nasconde agli altri, parlando apertamente delle sue lotte con i costanti problemi mentali, qualcosa che all’epoca era molto stigmatizzato.

Sandra (Annarah Cymone)

Sandra è profondamente religiosa. E si rifugia nella sua fede per far fronte alla sua diagnosi di malattia terminale. Nonostante a volte si scontri con gli altri, non mette mai in dubbio la sua fede e ha modi unici per dimostrare che tiene davvero al resto del gruppo.

Amesh (Sauriyan Sapkota)

Amesh è sempre pronto a far ridere gli altri o a rompere il silenzio con una battuta. Nerd amante dei videogiochi, ha un cuore buono ed è sempre alla ricerca di un modo per aiutare coloro che lo circondano. Soprattutto, se questi sono disposti ad aiutarlo con la sua lista dei desideri da esaudire.

The Midnight Club: Le foto della serie tv 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 13/22 14/22 15/22 16/22 17/22 18/22 19/22 20/22 21/22 22/22 PREV NEXT