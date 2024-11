The Merry Gentlemen: La commedia romantica natalizia fuori dagli schemi di Netflix

B ritt Robertson e Chad Michael Murray portano sullo schermo uno spettacolo natalizio irresistibile, tra balli sensuali e una storia d’amore pronta a far battere il cuore.

Netflix propone dal 20 novembre il film The Merry Gentlemen. Diretto da Peter Sullivan e sceneggiato da Marla Sokoloff, il film Netflix The Merry Gentlemen racconta la storia di una ballerina che mette in scena uno spettacolo di varietà natalizio tutto al maschile per salvare il locale dei genitori. Finisce così per incontrare un uomo che conosce le mosse giuste per arrivare anche dritto al suo cuore.

Con la stagione natalizia e Babbo Natale si stanno facendo strada nei nostri cuori un po' prima del solito quest'anno, Britt Robertson e Chad Michael Murray ci accompagnano nel mondo del film Netflix The Merry Gentlemen per parlarci di amore osando qualcosa in più. "Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e spingere un po' i limiti” ha confermato Murray, che interpreta il protagonista Luke. "Prendiamo molti dei cliché tipici di questo genere e li ribaltiamo in modo davvero elegante".

Nel cast del film, anche Marla Sokoloff, Beth Broderick, Michael Gross, Maxwell Caulfield, Hector David Jr., Colt Prattes e Marc Anthony Samuel.

Un Natale… esplosivo!

Per salvare il Rhythm Room, il locale di arti performative dei suoi genitori in una piccola città, un'ex ballerina della grande città organizza un varietà natalizio tutto al maschile. "Il mio personaggio, Ashley, decide di unire la sua abilità come ballerina e coreografa con alcuni ragazzi affascinanti del bar per creare lo spettacolo The Merry Gentlemen. Forse salverà il locale... forse no”, ha sottolineato Britt Robertson.

L’attrice è stata immediatamente attratta dalla storia del film Netflix The Merry Gentlemen, piena di luci brillanti e performance elettrizzanti. Sono proprio queste qualità che Robertson ricerca, infatti, durante i suoi Natali da sola a Los Angeles, insieme ad altre persone care che restano in città per le festività. "Quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato: 'Questo è il mio tipico di film di Natale!'”, ha raccontato. "Non ho neanche dovuto ballare io. Mi sono limitata a guardare un gruppo di uomini molto talentuosi farlo".

Uno di questi uomini è Luke, interpretato da Chad Michael Murray. Gentile, sicuro di sé e leggermente sarcastico, Luke è un imprenditore edile che aiuta la famiglia di Ashley al Rhythm Room. "Si ritrova in una situazione nuova e viene spinto oltre i limiti della sua zona di comfort", ha precisato Murray. Ma, Luke è pronto per tutto ciò che Ashley ha in mente…

Il poster del film Netflix The Merry Gentlemen.

Un ballo più che natalizio

Murray ha preso seriamente la preparazione per il ruolo nel film Netflix The Merry Gentlemen (e tutti i movimenti e le coreografie che ne conseguono). "Non l’avevo mai fatto prima. Nonostante mi spaventasse tantissimo, ho voluto ballare. Ho fatto un sacco di telefonate e ho chiesto di fare quante più prove possibili".

Tutte quelle prove hanno creato un legame indissolubile tra tutti i membri dei Merry Gentlemen. "Se devi farlo, devi farlo bene. Devi dare tutto. Tutti i ragazzi sono stati fantastici", ha continuato Murray. "C’era decisamente un legame tra noi. Ognuno ha sostenuto l’altro. E ognuno aveva un dono diverso da offrire al film".

Robertson è stata felice di vedere il gruppo di ballerini formarsi. Quando faceva capolino durante le loro otto ore di prove, i ragazzi sembravano più "fratelli" che colleghi. "Ogni volta che uno dei ragazzi non era sicuro di una mossa, chiedeva all’altro che la conosceva. Vedere come si aiutavano a vicenda è stato prezioso", ha ricordato l’attrice.

