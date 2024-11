The Madness: Colman Domingo sfida la follia contemporanea nella nuova serie tv Netflix

U n opinionista in fuga che lotta per la propria innocenza e per svelare le verità scomode del mondo moderno. Tra complotti e rincorse, The Madness è un thriller che riflette il caos dei nostri tempi.

Nell'articolo:

Netflix propone dal 28 novembre la serie tv The Madness in otto episodi. Diretta da Clement Virgo, la serie tv Netflix The Madness vede protagonista l’attore Colman Domingo nei panni dell’opinionista Muncie Daniels, un uomo costretto a lottare per la sua innocenza e la sua vita quando si imbatte nella scena di un omicidio nella foresta di Poconos. Alle strette, Muncie cerca di ritrovare la famiglia che non sente da tempo… e i suoi ideali, per cercare di sopravvivere.

“Viviamo davvero in un mondo molto folle, molto folle in questo momento”, ha commentato Colman Domingo. “Basta accendere la televisione e ascoltare un telegiornale per chiedersi ‘Cosa si sta dicendo? E come è possibile? E perché è considerato normale?’ Nulla di tutto ciò è normale,” ha continuato l’attore. “Questa serie fa capire che abbiamo ragione: non è normale. Cerchiamo di andare a fondo della questione”.

Come ha spiegato anche il produttore esecutivo e regista Clement Virgo, “The Madness è una metafora del mondo in cui viviamo ora: il mondo dei social media.”

Un opinionista star

La serie tv Netflix The Madness ha come protagonista Domingo nel ruolo di Muncie Daniels, un consulente politico diventato opinionista televisivo che ha forse perso la retta via. Durante un periodo sabbatico nelle Poconos per scrivere il grande romanzo americano, Muncie è l'unico testimone dell'omicidio di un noto suprematista bianco e ora viene incastrato per il crimine. Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per scagionarsi e svelare un complotto globale prima che sia troppo tardi.

Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati improbabili e combatterà contro la disinformazione in un'epoca di post-verità. Come ha sottolineato Domingo, il suo personaggio è ispirato a veri esperti mediatici “che sono rispettati, ma a volte messi in discussione, persino dalle loro stesse comunità. A volte sono visti come ‘non abbastanza neri’ e altre volte come ‘troppo neri’”, ha continuato. “È qualcuno che da giovane era sicuramente un attivista, poi si è spostato in un livello diverso e è diventato un po' una star. È un po' distante dalle comunità per cui prima si batteva”.

Il poster della serie tv Netflix The Madness.

Un’esperienza unica

“Tutto in questo thriller cospirativo mi ha entusiasmato”, ha aggiunto Domingo nel ripercorrere la sua partecipazione alla serie tv Netflix The Madness. “Finalmente intrepreto un protagonista unico, che non avevo mai visto o sperimentato prima. Qualcuno con credenze molto centriste, che ora viene spinto a credere in qualcosa con forza e a riconsiderare le persone che pensava fossero nemiche. Scopre di avere più cose in comune con loro di quanto pensasse all’inizio. Penso che dica molto su chi siamo oggi e cosa siamo disposti a fare, oltre a guardare chi sta davvero tirando le fila e a vantaggio di chi”.

“Come siamo arrivati a questo punto? Cosa faremo ora? E come possiamo portare un po’ di sanità mentale nel nostro futuro?”, sono queste secondo Colman Domingo le grandi domande che la storia di Muncie solleverà. Accanto a Domingo troviamo anche gli attori Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e Thaddeus J. Mixson.

The Madness: Le foto della serie tv 1 / 12 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT