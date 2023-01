The Last of Us: Su Sky la serie tv più attesa dell’anno

T he Last of Us, celebre videogioco, è ora una serie tv che Sky trasmette in contemporanea con gli Stati Uniti. Al centro un mondo sconvolto da una pandemia e una ragazza apparentemente immune al virus.

Debutta su Sky il 16 gennaio in contemporanea con gli Stati Uniti la serie tv The Last of Us, già definita dalla stampa come la più attesa del 2023. Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna.

Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Una pandemia, il cambiamento climatico e un duro viaggio

Immaginate un mondo in cui si è terrorizzati da una pandemia virale, dal cambiamento climatico e da un regime oppressivo che continua a soggiogare i cittadini con misure restrittive. È questa la premessa da cui parte la serie tv Sky The Last of Us, nata sorprendentemente ancor prima che il mondo conoscesse il CoVid e le sue conseguenze.

Basata sull’omonimo videogioco, The Last of Us si svolge per lo più vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un dilagante fungo che, in grado di alterare la mente, divora la persona che lo ospita dall’interno e ha fatto sì che aumentasse la temperatura del pianeta Terra. In tale contesto, Joel, un incallito sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di quattordici anni con una missione da compiere molto più grande di lei, da un’opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un lavoretto diventa ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti, durante il quale Joel ed Ellie dipenderanno l’uno dall’altra per la sopravvivenza.

“Per quanto fantastici e apparentemente impossibili, le storie apocalittiche prendono spunto da fatti reali e temi che riguardano il modo in cui le società distruggono loro stesse e la natura”, ha affermato Pedro Pascal, l’attore che interpreta Joel. “All’interno di tali violenti scenari, ci si aggrappa alle persone che si amano, che possono trasmettere speranza, far riflettere sulla paura e sulla resilienza, e aiutare a ricordare che anche nelle circostanze più folli rimaniamo umani”.

Bella Ramsey, che interpreta Ellie, è consapevole di quanto la serie tv Sky The Last of Us giochi con paure che tutti ben conosciamo. “Il cambiamento climatico e il CoVid non sono fantascienza”, ha sottolineato durante la conferenza stampa della serie tv. “L’infezione virale che in The Last of Us prende il sopravvento è chiaramente finzione ma è teoricamente possibile. Sappiamo bene che quando accadono determinati eventi che coinvolgono la scienza e hanno un impatto mondiale c’è sempre una grande divisione!”.

“Joel ed Ellie sono l’uno lo specchio dell’altra”, ha continuato l’attrice. “All’inizio si scontrano parecchio ma solo perché sono entrambi testardi e riluttanti ad abbassare le difese. Ma pian piano mollano la presa e capiscono di essere la sola speranza che hanno. Dietro la forza di Ellie, c’è una ragazza molto fragile e vulnerabile la cui più grande paura è quella di rimanere sola”.

The Last of Us: I poster 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT

Da un videogame di successo

La serie tv Sky The Last of Us è ispirata dall’omonimo videogioco per PlayStation. Ambientato in un mondo post apocalittico dove un fungo trasforma gli esseri umani in creature cannibalistiche, il videogame è uscito nel 2013 e ha riscosso un notevole successo dovuto in gran parte alla relazione tra il burbero Joel e la giovane Ellie, un’adolescente apparentemente immune al virus.

Autore del videogioco è Neil Druckmann che, travolto dal successo della sua creatura, ha sin da subito ricevuto diverse offerte per trasformare la sua storia in un film. Tuttavia, nessuno dei progetti è mai andato in porto, almeno fino al giorno in cui ha incontrato Craig Mazin, autore dell’acclamata serie tv Chernobyl. “Ero molto titubante su un adattamento”, ha ricordato Druckmann. “Sono sempre stato molto protettivo nei confronti della storia, la sento come qualcosa di molto personale. Poi, in passato, non sempre gli adattamenti di videogame si sono rivelati una buona idea: è come se ci fosse una specie di maledizione che non rende mai giustizia al prodotto originale”.

“Non volevo quindi che The Last of Us finisse con il diventare una delusione”, ha aggiunto l’autore. “La storia, ad esempio, era troppo vasta per essere condensata in due ore di film. Fortunatamente, dopo tanto tempo, Craig Mazin mi ha contattato. Ci siamo incontrati per pranzo ed io, reduce dalla visione di Chernobyl, ho capito sin da subito quanto amore mettesse in quel che faceva”.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che popolano le nove puntate della serie tv Sky The Last of Us. Conosciamo i principali.

Joel (Pedro Pascal)

Veterano militare, ha visto sua figlia morire a causa del virus. Joel viene assunto per portare Ellie in un’area più sicura degli Stati Uniti.

Ellie (Bella Ramsey)

Sarcastica e combattiva, desidera più di ogni altra cosa calore e contatto umano. La sua apparente immunità al virus potrebbe essere la chiave per creare un vaccino.

Tess (Anna Torv)

All’inizio della storia, è la partner di Joel. Dura e intransigente, gli sta però nascondendo un grande segreto.

Tommy (Gabriel Luna)

È il fratello di Joel. Dopo la pandemia, crede ancora in un mondo migliore anche se la sua strada ha preso una direzione diversa da quella di Joel.

Marlene (Merle)

Marlene è a capo di un movimento che cerca di staccarsi dal controllo militare. È lei che assume Joe per scortare Ellie fuori dalla zona di quarantena.

The Last of Us: Le foto della serie tv 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT