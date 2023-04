The Last Kingdom: Sette Re devono morire – Il film Netflix dalla serie tv

A rriva su Netflix il film The Last Kingdom: Sette Re devono morire, che conclude la saga tratta dai romanzi di Bernard Cronwell già al centro di un’amata serie tv.

Netflix propone dal 14 aprile il film The Last Kingdom: Sette Re devono morire, tratto dalla serie The Last Kingdom. Diretto da Ed Bazalgette e sceneggiato da Martha Hiller, il film segna il ritorno in azione di Finan, uno dei personaggi principali della serie tv.

Tutto comincia con Uhtred e i suoi uomini che, riusciti finalmente a prendere Bebbanburg, vivono un momento di entusiasmo e serenità: hanno un posto che possono considerare proprio. Finan è felice di dov’è, di stare invecchiando con i suoi amici e di avere una moglie. Per un certo periodo, nessuna guerra e nessuno stress tormenta i loro animi fino a quando inevitabilmente le cose cambiano.

La trama del film

Il film Netflix The Last Kingdom: Sette Re devono morire ci porta nell’Inghilterra del IX secolo dC, creata dalla penna dello scrittore Bernard Cronwell. La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono.

Ma, quando re Edoardo muore, la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un'influenza oscura e non è più il ragazzo che Uhtred conosceva un tempo. Quando le azioni di Aethelstan minacciano la vita a cui è abituato, Uhtred deve decidere a chi giurare lealtà: al re o alla sua patria.

Nel frattempo, una nuova minaccia raggiunge questi lidi: è arrivato il re guerriero danese Anlaf, che spera di seminare il caos e usare la discordia per i suoi scopi. Mentre Aethelstan con le sue azioni si procura nemici in tutte le isole britanniche, Anlaf riunisce gli oppositori del re in una grande alleanza che compromette il piano di unire l'Inghilterra. E quando l'alleanza gli chiede aiuto per realizzare i suoi progetti, Uhtred è costretto a fare una scelta tra le persone a cui tiene di più e il suo sogno di un regno unito.

Il poster originale della serie tv Netflix The Last Kingdom: Sette Re devono morire.

I personaggi principali

Arrivano dalla serie tv al film Netflix The Last Kigdom: Sette Re devono morire diversi dei personaggi principali. Abbiamo cercato di riassumerli, in ordine strettamente alfabetico, per permettere anche a chi non ha mai visto la serie di familiarizzare con i loro nomi.

Aelfweard

Secondo figlio di re Edoardo e considerato da alcuni il suo erede legittimo, Aelfweard crede che la corona sia sua di diritto. Una convinzione per cui è pronto a combattere, con un esercito di uomini e mercenari al suo fianco.

Aethelstan

Primogenito illegittimo di re Edoardo e per questo pretendente al trono, Aethelstan è stato addestrato da Uhtred ed è pronto a governare il regno. Ma la sua fede militare lo ha lasciato propenso alla manipolazione e il suo regno potrebbe non essere pacifico come si sperava.

Aldhelm

Fedele consigliere della corona e alleato fidato di Uhtred, Aldhelm scorta la regina Eadgifu a nord per metterla in salvo a Bebbanburg mentre infuria la guerra per la corona. Ma, sotto un nuovo regime, vedrà la sua lealtà testata fino a un inevitabile punto di rottura.

Constantin

Re di Scozia, Constantin si sente minacciato alle azioni invasive di Aethelstan. Di conseguenza, è costretto a cercare nuove alleanza per proteggere le sue terre quando i Sassoni si avvicinano al confine.

Domnal

Nipote di Constantin ed erede al trono di Scozia, Domnal desidera trovare nuove alleanze quando apprende delle mire di Aethelstan.

Eadgifu

Moglie di re Edoardo, la regina Eadgifu fugge a Bebbanburg sperando che il figlio Edmund sfugga alla battaglia per il trono. È lei che chiede aiuto a Uhtred per risolvere tra disputa tra Aethelstan e Aelfweard.

Finan

Guerriero coraggioso e fedele amico di Uhtred in tante battaglie passate, Finan ha trovato la sua dimensione. Tuttavia, rispondendo alla sua chiamata, metterà a rischio le persone a lui più care.

Hywel

Re di Galles, Hywel è l’unico re britannico che resta fedele all’alleanza con Aethelstan e i Sassoni, anche quando ciò comporterà la perdita del proprio orgoglio e del proprio potere.

Ingrith

Moglie di Finan, Ingrid si gode la sua nuova vita a Bebbanburg. Un presagio avuto in sogno la preoccupa sul futuro oscuro che attende l’intera GranBretagna.

Pyrlig

Fidato consigliere del defunto re Edoardo, padre Pyrlig deve guidare Aethelstan e le sue ambizioni. Ma poiché il giovane è sempre più soggetto a mire e influenze che lo deviano, Pyrlig fatica non poco a gestire i suoi passi.

Sihtric

Dopo aver vissuto molte avventure con Uhtred, Sihtric si è stabilito con gli amici a Bebbanburg. Di fronte alle richieste di aiuto della regina, non si tira indietro ed è pronto a tornare ancora una volta in battaglia.

Uhtred

Nato sassone ma cresciuto come danese, Uhtred ha combattuto molto battaglie. Vive da tempo in pace e serenità ma, di fronte al caos generato dalla scomparsa di re Edoardo, sostiene Aethelstan, il giovane che ha formato. Sarà però presto chiamato a decidere da che parte stare: con il re, che ha perso la rotta, o con la patria.

I nuovi personaggi

Non mancano nel film Netflix The Last Kingdom: Sette Re devono morire un’infinità di nuovi personaggi da conoscere. Vediamo i più importanti.

Anlaf

Dopo aver attraversato il mare dall’Irlanda, il re guerriero danese Anlaf non fa che aumentare il caos già preesistente con la presenza di spie e un temibile esercito in tutto il regno.

Astrida

Figlia di Anlaf, Astrid si camuffa da sassone per spiare la corte reale e riferire al padre ciò che scopre.

Brand

Temibile guerriero dell’esercito di Anlaf, Brand rintraccia e rapisce Uhtred in suo momento poco propizio.

Dunstan

Soldato, combatte per Aelfweard quando questi è coinvolto nel massacro di Aegelesburg. In possesso della spada di Uhtred, gliela restituirà.

Eamon

Comandante dell’esercito di Aethelstan, Eamon è costretto a commettere un’orribile esecuzione su ordine del suo capo.

Edmund

Figlio di Edoardo e Eadgifu e fratellastro di Aethelstan e Aelfweard, viaggia a nord con la madre, dove si ritrova sotto l’ala protettiva di Osbert e impara quelle abilità di guerra che potrebbe essere chiamato a usare prima del previsto.

Ingilmundr

Figlio di madre danese e padre sassone, Ingilmundr si è unito all’esercito di Aethelstan come forte combattente e apparentemente zelante monaco cristiano. Diventa presto consigliere di Aethelstan ma è la sua cattiva influenza a far deragliare la situazione dai binari.

Osbert

Figlio di Uhtred, Osbert è coraggioso, bello e sicuro di sé. A lui spetterà formare il principe Edmund.

Owain

Sovrano degli antichi britannici di Strathclotha, Owain si allea con Alnal dopo essere stato pesantemente umiliato da Aethelstan.

Il Re di Man

Quando l’Isola di Man è minacciata dalle mire di Aethelstan, il re si allea con Anlaf.

Il Re di Shetland

Anche il sovrano dell’Isola di Shetland di allea con Anlaf per proteggere i suoi confini.

Il Re di Orkney

Il re dell’Isola di Orkney fa la stessa scelta dei sovrani di Man e Shetland per proteggere il suo regno.

Wassa

Serva di Bebbanburg e devota cristiana, Wassa si ritrova divisa tra la sua fede e la lealtà a Uhtred.

The Last Kingdom: Sette Re devono morire - Le foto del film 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT