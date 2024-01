Su Netflix un film sul rapporto tra un padre e un figlio in un mondo sempre più diviso tra ricchi e poveri

A rriva su Netflix il film The Kitchen, debutto alla regia dell’attore Daniel Kaluuya. Affrontando temi importanti ed estremamente attuali, ci porta in una Londra distopica in un quartiere destinato alla demolizione per raccontare la nascita di un rapporto speciale.

Netflix propone dal 19 gennaio il film The Kitchen, diretto dai registi inglesi Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya (che ne ha anche scritto la sceneggiatura con Joe Murtagh). Esplorando temi come la comunità, l’ineguaglianza, la famiglia, la resilienza, la provocazione e la cura in una Londra distopica, il film Netflix The Kitchen racconta la storia di Izi, un uomo che scopre cosa significa essere padre.

La trama del film

Il film Netflix The Kitchen ci porta a Londra, in un futuro prossimo, quando il divario tra ricchi e poveri ha assunto proporzioni oramai preoccupanti. Izi (Kane Robinson) conta i giorni che mancano dall’andar via dal kitchen, l'area residenziale dove è cresciuto, e finalmente trasferirsi in uno dei moderni lussuosi attici che stanno spuntando ovunque a Londra. Ma quando scopre, tramite il suo lavoro in un'impresa funebre ecologica (che crema i defunti per trasformarli in piante), che la sua ex ragazza è deceduta, Izi si ritrova sul suo percorso Benji (Jedaiah Bannerman), suo probabile figlio oramai adolescente.

Quando Benji arriva al kitchen alla ricerca del padre, Izi è costretto a uscire dal suo isolamento e diventare per lui una sorta di tutore. Ma il legame con Benji è effettivamente più forte di quanto lui voglia ammettere? Mentre la lotta per salvare il kitchen da parte dei suoi abitanti infuria e le forze dell’ordine irrompono costantemente, Izi, Benji e gli altri residenti sono costretti a unirsi e adottare misure drastiche per salvare la loro comunità.

Il film Netflix The Kitchen è un promemoria moderno di cosa significhi essere una famiglia e lottare per ciò che è importante.

Padre e figlio

Nonostante la sua premessa distopica, il film Netflix The Kitchen è un racconto sulle relazioni umane e sulla paternità. Quella che sembra essere sulla carta la storia degli abitanti di un quartiere multietnico che si oppongono alla gentrificazione è in realtà una disanima sullo sviluppo dell'affetto tra Izi e Benji. The Kitchen è, dunque, una storia su due uomini che trovano conforto nella compagnia reciproca, imparando che avere qualcun altro intorno è più importante della splendida solitudine.

Izi vive in uno degli appartamenti angusti del kitchen, È cresciuto nel complesso residenziale ma non vede l'ora di trasferirsi in uno degli appartamenti lussuosi al di fuori di esso per una vita migliore, come promesso dalla società edilizia Buena Vida. Per molti, il kitchen, frenetico e pieno di vita, è casa, ma per Izi è semplicemente un "covo di m***a". Izi è burbero e abbattuto, sentimenti che sono nati in lui dalla necessità e dall'esperienza. Il modo in cui si avvicina a Benji è indice sia della ricerca di una connessione umana sia dell’istinto innato per cui un adulto aiuta un ragazzo solo.

