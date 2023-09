Il killer Michael Fassbender del film Netflix in concorso al Festival di Venezia

A rriva finalmente il film Netflix The Killer, che il regista David Fincher ha tratto da un graphic novel di Alexis Nolent e Luc Jacamon. Mistero più assoluto sulla trama ma… si uccide!

Sarà disponibile su Netflix dal 10 novembre, dopo essere stato dal 27 ottobre in alcuni cinema selezionati, il nuovo film di David Fincher, The Killer, presentato in concorso al Festival di Venezia. Con protagonisti gli attori Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell e Arliss Howard, il film Netflix The Killer porta a Venezia 80 l’omonima saga di graphic novel creata da Alexis “Matz” Nolent e illustrata da Luc Jacamon.

Dalla complessa genesi produttiva (il film è passato dalla Paramount a Netflix nell’arco di una decina di anni), The Killer segna la prima volta di Fincher in gara a Venezia per il Leone d’Oro.

La trama del film

Nella più assoluta immobilità, un assassino senza nome si nasconde nell’oscurità, sorvegliando il suo prossimo obiettivo con una pazienza quasi disumana. Ma dietro la sua ferrea determinazione c’è un uomo che lotta con la sua coscienza. Inizia così il film Netflix The Killer, presentato in anteprima mondiale a Venezia con Michael Fassbender nei panni dell’assassino eponimo.

Quando un colpo andato male lascia l’uomo senza altra scelta se non quella di ritirarsi dal mondo degli omicidi professionali, il suo passato non è così disposto a lasciarlo andare rendendolo un bersaglio per il suoi ex datori di lavoro e per i suoi stessi demoni interiori.

Il poster italiano del film Netflix The Killer.

Un thriller sbalorditivo

Tornato a collaborare con lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker per la prima volta dai tempi di Seven, con il film Netflix The Killer David Fincher porta a Venezia un thriller d’azione con un protagonista a sangue freddo. Il suo è un lavoro magistrale di gelida precisione, punteggiato da scene d’azione meticolosamente costruite e davvero sbalorditive sottolineate dalla colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross.

A capo di un cast stellare, Michael Fassbender è affascinante nel ruolo del killer: la sua compostezza e fisicità incarnano perfettamente un uomo che perde quel controllo che da sempre lo definiva.

“The Killer rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle”, ha spiegato Fincher in occasione della presentazione del film a Venezia. “Penso da sempre che la frase: “Cosa ci facevi a Chinatown?... Il meno possibile” sia la più riuscita evocazione di una retroscena che io abbia mai sentito. Nutrivo anche una certa curiosità per il genere revenge, come strumento per creare tensione. Così quando Walker ha deciso di unirsi a noi e ha abbracciato le mie idee/domande sulle ampie pennellate di senso che lasciano il posto all’invisibile “espansione del momento”, ho capito che dovevamo inventarci qualcosa”.

“La risposta tre ore dopo di Michael Fassbender: "Si, facciamolo!". Ci ha convinto entrambi, e, ovviamente, volevamo tutti Tilda come antagonista (Walker ha scritto la storia intorno a lei – ma per favore non diteglielo, potrebbe diventare insopportabile se scoprisse che letteralmente tutti pensano questo di lei)”, ha scherzato il regista.

