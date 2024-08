T he Kill Team, proposto da Iris, è un film che, attraverso una narrazione intensa e personaggi complessi, offre una critica potente e inquietante sulle conseguenze della guerra e sull'oscura ambiguità della moralità umana in situazioni di vita o di morte.

Iris propone la sera di mercoledì 7 agosto in prima visione tv il film The Kill Team. Diretto da Dan Krauss e uscito nelle nostre sale grazie a Eagle Pictures, Il film Iris The Kill Team è un intenso dramma che si basa su eventi reali accaduti durante l'invasione dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti. La storia si concentra su Andrew Briggman (interpretato da Nat Wolff), un giovane soldato americano che, durante il suo servizio, scopre che alcuni dei suoi compagni di unità, sotto la guida del sadico sergente Deeks (Alexander Skarsgård), stanno uccidendo civili innocenti.

Deeks, un veterano di tre missioni, esercita un'influenza magnetica e quasi paterna sui suoi uomini, convincendoli che le loro azioni sono giustificate dalla necessità di sopravvivenza e protezione. Briggman, trovandosi di fronte a questa terribile realtà, deve affrontare un dilemma morale: denunciare i crimini e rischiare di diventare un bersaglio per i suoi stessi compagni o restare in silenzio e diventare complice.

I due personaggi principali

Il personaggio principale del film Iris The Kill Team, Andrew Briggman, rappresenta il conflitto interiore e la lotta morale di un giovane soldato che vede infrangersi le sue illusioni di patriottismo e giustizia. Nat Wolff, nel suo ruolo, offre una performance intensa e contenuta, dove le sue espressioni silenziose trasmettono il tumulto interiore del personaggio. Wolff descrive il suo approccio al ruolo dicendo: "Era fondamentale incarnare l'autenticità del conflitto interno di Andrew. Per lui non si trattava solo un dilemma morale, ma di una questione di sopravvivenza personale".

Dall'altra parte, Alexander Skarsgård nel ruolo del sergente Deeks incarna un personaggio complesso, a metà tra un leader carismatico e un manipolatore spietato. Skarsgård ha spiegato: "Per Deeks, il fine giustifica i mezzi. È convinto di essere un eroe, proteggendo le vite americane attraverso calcoli brutali. Questo personaggio non è solo un 'cattivo', ma una figura ambigua con una sua logica distorta di giustizia".

Il poster del film The Kill Team.

La moralità in guerra

Il film Iris The Kill Team esplora temi profondi come la moralità in tempo di guerra, la manipolazione del potere e la disgregazione dell'etica personale in situazioni estreme. Il film non è solo un'indagine sui crimini di guerra, ma anche una riflessione sulla perdita di innocenza e la difficoltà di mantenere l'integrità morale di fronte a pressioni straordinarie. Krauss, il regista, ha sottolineato: "Volevo che il film mostrasse come, in un contesto così estremo come la guerra, i confini tra giusto e sbagliato possano diventare sfocati. Questo non è un film contro l'esercito, ma un'esplorazione dell'umanità nelle circostanze più oscure".

Il film utilizza anche il silenzio e l'intimità delle riprese per intensificare il dramma psicologico, enfatizzando la tensione interiore e l'isolamento di Briggman. Questa scelta stilistica è stata deliberata, come ha spiegato Krauss: "Il silenzio e la vicinanza nelle riprese dovevano creare un senso di disorientamento e paura, rispecchiando l'incertezza che Briggman prova rispetto alle intenzioni dei suoi compagni".

The Kill Team: Le foto del film 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT