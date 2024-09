The Innocents: Un film su Rai 4 rivela un’innocenza orrorifica

T he Innocents è un film che riesce a coniugare il dramma umano con elementi di suspense e horror, offrendo una riflessione profonda sulla natura dell'infanzia e sul percorso di crescita che porta alla scoperta della propria identità morale.

Rai 4 trasmette in prima visione tv la sera dell’11 settembre The Innocents, un film norvegese diretto da Eskil Vogt che esplora la scoperta di poteri misteriosi da parte di un gruppo di bambini durante l'estate. Ambientato in un contesto apparentemente innocuo, il film di Rai 4 The Innocents si addentra in territori oscuri, affrontando tematiche complesse legate all'innocenza, alla moralità e alla percezione della realtà nei bambini.

Durante una luminosa estate nordica, quattro bambini si incontrano e diventano amici. In assenza di supervisione da parte degli adulti, scoprono di possedere poteri straordinari e misteriosi. Questi poteri, che all'inizio vengono esplorati con l'innocenza tipica dell'infanzia, presto portano a conseguenze inquietanti. Le loro avventure, inizialmente gioiose e giocose, si trasformano in una spirale di eventi sempre più oscuri e imprevedibili. Mentre i bambini esplorano le loro capacità nei boschi e nei parchi giochi circostanti, il confine tra il gioco innocente e l'orrore si fa sempre più labile, rivelando il lato più inquietante della loro innocenza.

I Personaggi Principali

Il film di Rai 4 The Innocents si concentra su quattro personaggi principali, ciascuno dei quali gioca un ruolo cruciale nello sviluppo della trama e nell'esplorazione dei temi centrali. Ida, la protagonista, è una bambina di circa 9 anni, curiosa e aperta al mondo che la circonda. Attraverso i suoi occhi, lo spettatore è introdotto nel mondo segreto e complesso dell'infanzia, fatto di giochi ma anche di paure e tensioni nascoste. Sua sorella maggiore, Anna, soffre di autismo regressivo. Anna ha perso la capacità di comunicare verbalmente, vivendo in un mondo tutto suo. La sua condizione non solo aggiunge una dimensione di mistero e malinconia alla storia, ma diventa anche un punto focale attorno al quale ruotano molti degli eventi inquietanti del film.

Tra gli amici che Ida incontra durante l'estate, c'è Ben, un bambino dal carattere ambiguo che sviluppa una relazione particolare con i suoi poteri. Ben incarna il tema della scoperta dei limiti della moralità e delle conseguenze delle proprie azioni, mostrando come l'innocenza possa rapidamente trasformarsi in qualcosa di più oscuro. Infine, c'è Aisha, una bambina dotata di poteri empatici che riesce a comunicare con Anna in modi che gli altri non comprendono. Aisha rappresenta il lato più positivo e compassionevole della scoperta dei poteri, offrendo un contrappunto alla crescente oscurità che avvolge gli altri personaggi.

Infanzia e percezione della realtà

Il film di Rai 4 The Innocents affronta tematiche complesse e affascinanti legate all'infanzia, alla moralità e alla percezione della realtà. Uno dei temi principali esplorati è l'idea dell'innocenza e della moralità. Il film mette in discussione l'idea che i bambini siano esseri puri e privi di malizia, suggerendo invece che la moralità non è innata, ma deve essere appresa e coltivata. Attraverso le azioni dei personaggi, si esplora come i bambini, prima di sviluppare un senso completo del bene e del male, sperimentino con questi concetti in modi che possono portare a conseguenze drammatiche.

Un altro tema centrale del film è la percezione del mondo da parte dei bambini. Eskil Vogt si addentra nella psicologia infantile, cercando di rappresentare come i bambini vedono e interpretano il mondo intorno a loro. La loro esperienza del tempo, dello spazio e delle emozioni è profondamente diversa da quella degli adulti, e il film cerca di catturare questa percezione unica, mostrando come i bambini vivano in un mondo parallelo, quasi magico, invisibile agli occhi degli adulti.

La solitudine e il mistero dell'infanzia costituiscono un ulteriore tema chiave. Il film riflette su come, anche quando circondati da coetanei o familiari, i bambini possano provare un profondo senso di isolamento. Questo isolamento, derivante dal non essere compresi dagli adulti, spinge i personaggi a trovare conforto l'uno nell'altro, creando legami profondi ma anche pericolosi. L'infanzia, così come rappresentata, è un periodo di grandi misteri, in cui la fantasia e la realtà si mescolano in modi spesso indistinguibili.

Infine, The Innocents esplora il concetto di potere e le sue conseguenze. I bambini, attraverso la scoperta dei loro poteri, si trovano a dover affrontare le implicazioni delle loro azioni in un mondo che ancora non comprendono appieno. Questo porta a una riflessione su come il potere, quando non è bilanciato da una consapevolezza morale, possa portare a esiti distruttivi, evidenziando la fragilità dell'innocenza di fronte a forze più grandi e oscure.

