The Infinite Moment: Superare il lutto con l’autoerotismo nel film Cielo

The Infinite Moment, film proposto da Cielo, racconta la storia di una donna che per superare il dolore per la morte della figlioletta sviluppa una dipendenza dall'autoerotismo, divenendo persino una camgirl. Persa tra Eros e Thanatos, inizierà un percorso che la porterà a liberarsi del senso di colpa.

Cielo propone in prima visione assoluta venerdì 26 maggio il film The Infinite Moment diretto da Douglas Beer. Interpretato da Jennifer Rihouey e Damien Dorsaz, racconta la storia di una donna che, dopo la morte della figlia, soffoca il dolore con l’autoerotismo.

Eros e Thanatos, vita e morte, diventano dunque per la protagonista Marie strettamente connessi: è nel piacere che prova toccandosi che per un breve attimo dimentica l’infinito momento che ha sempre davanti agli occhi, il terribile incidente che le ha portato via la sua bambina.

La trama del film

The Infinite Moment, il film proposto da Cielo, comincia nel momento in cui Marie e Lèo sono devastati dalla morte accidentale della loro bambina. Per superare quanto avvenuto, decidono di trasferirsi in un’isolata fattoria, vicino al confine svizzero.

Mentre Léo trova sollievo nella ricerca di un lavoro, Marie è in preda alla solitudine e costantemente assalita dalle sue ansie e angosce. Per soffocare il dolore, Marie si lascia andare sempre più all’autoerotismo fino a svilupparne una dipendenza. Ed è così che Léo le propone di monetizzare la sua dipendenza mettendosi in mostra sui siti internet per guadagnare denaro. Quella che ne consegue è la storia di una coppia alla deriva i cui confini psicologici sono spinti al limite.

Il poster originale del film Cielo The Infinite Moment.

Il dolore, il lutto e il piacere

The Infinite Moment, trasmesso da Cielo, è un film diretto da Douglas Beer, sceneggiatore, regista e professore svizzero con all’attivo diversi cortometraggi e lungometraggi. Beer, che per produrre The Infinite Moment ha ipotecato la propria abitazione, ha così spiegato le intenzioni della sua opera: “Il mio film racconta la storia di Marie e Léo, una coppia travolta dalla morte accidentale della loro bambina. Ognuno dei due cerca di affrontare il lutto a modo suo. Ma ci sono tantissimi elementi che riguardano la mia vita privata all’origine della storia”.

Il primo di questi elementi è la fattoria in cui Léo e Marie si trasferiscono: appartiene a un familiare di Beer e il regista era solito trascorrere lì le sue estati. “Un secondo elemento è la dolorosa esperienza che ho vissuto a seguito della perdita dei miei due fratelli, a cui il film è dedicato”, ha spiegato Beer. “Il dolore legato alla perdita di una persona cara è qualcosa che conosco molto bene. E aleggia per tutta la storia, legato anche ai sensi di colpa. In un primo momento, volevo che sfociasse nell’abuso di droghe o alcol e nell’autolesionismo. Ma tutto sarebbe virato verso il dramma eccessivo. E, quindi, ho optato per qualcosa di diverso presentando una donna che dà libero sfogo alla sua sessualità, un modo per portar vita là dove c’era già troppa morte”.

Ed è in questo modo che piacere e dolore, vita e morte, Eros e Thanatos costituiscono la vera posta in gioco della storia di Marie nel film Cielo The Infinite Moment. “Marie si procura piacere masturbandosi. Solo così per pochissimi istanti dimentica quello che è avvenuto davanti ai suoi occhi”, ha evidenziato il regista. “Léo, invece, vive il dolore in maniera diversa, lasciandosi avvolgere da una freddezza glaciale. Lo fa anche per far capire a Marie che è lei la responsabile della morte della figlia Emilie. Consapevolmente o no, relega ancor di più Marie nella sua solitudine”.

Consapevole della dipendenza che l’autoerotismo assume nella moglie, Léo incoraggia Marie a lavorare come camgirl. “Di fronte allo schermo, Marie si confronta con clienti distruttivi ma anche con persone gentili che l’aiuteranno a riprendersi”, ha concluso Beer. “Fra l’isolamento della fattoria e il confronto virtuale con gli altri, Marie inizia come un percorso iniziatico che la porterà all’estremo della sua angoscia prima di rinascere e poter espiare finalmente il dolore per la figlia”.

