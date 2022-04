The In Between – Non ti perderò: L’amore supera la morte in un film Netflix

T he In Between – Non ti perderò è il nuovo dramma sentimentale con protagonista Joey King. Il film arriva su Netflix l’8 aprile ed è all’insegna dell’amore che non muore mai, che va oltre la morte stessa.

Joey King, l’amata Elle di The Kissing Booth, è la protagonista del nuovo film Netflix The In Between – Non ti perderò, disponibile dall’8 aprile. Pensato per la generazione Z ma apprezzabile da tutti quelli che credono nei sentimenti forti, vede Joey affiancata da Kyle Allen in una storia d’amore soprannaturale con al centro due sfortunati innamorati. Un po’ come in Ghost, il film cult con Patrick Swayze e Demi Moore, l’amore tra i due liceali supererà la barriera della morte dopo che un incidente d’auto porrà fine alla loro relazione terrestre.

Un amore che non muore mai

The In Between – Non ti perderò, film disponibile su Netflix, è una love story soprannaturale incentrata su Tessa (Joey King), un’adolescente che, dopo essere passata per tutta l’infanzia da una famiglia affidataria all’altra, non crede di meritare un amore tutto suo. Tutto per lei cambia dopo l’incontro casuale con Skylar (Kyle Allen), un ragazzo un po’ più grande di lei che vive in una città vicina ed è un romantico in piena regola.

Mentre Tessa comincia ad aprirgli il suo cuore, la tragedia è dietro l’angolo. Un incidente d’auto causa la morte di Skylar mentre Tessa sopravvive. Alla ricerca di risposte per quanto accaduto, Tessa ben presto crede che Skylar stia cercando di mettersi in contatto con lei dall’aldilà. Con l’aiuto della sua migliore amica Shannon (Celeste O’Connor) e la ritrovata convinzione che l’amore non muore mai, Tessa tenta di entrare in contatto con Skylar per un’ultima volta per dare alla loro storia d’amore il finale epico che merita.

Joey King e Kyle Allen in The In Between - Non ti perderò.

Nella terra di mezzo

Diretto da Arie Posin e sceneggiato da Marc Klein (autore del bel Serendipity), il film Netflix The In Between – Non ti perderò vi farà preparare i fazzoletti per il modo in cui i due protagonisti Tessa e Skylar vengono separati quasi all’inizio della storia che si apre con i rumori dell’incidente.

Giovani anime erranti, in una delle prime scene, Tessa, fotografa in erba, e Skylar, vogatore trilingue, sono in un cinema d’essai. Entrambi sono andati a vedere Betty Blue, un film di Jeam-Jacques Beneinx del 1986 in lingua straniera a cui mancano però i sottotitoli. I due sono soli in sala e Skylar coglie l’opportunità per fare la sua prima mossa e avvicinarsi alla ragazza per farle da “traduttore”. Per tutta la durata del film, si tengono per mano sigillando la nascita del loro sentimento.

A un inizio così singolare, segue presto un altro evento unico nel suo genere: Skylar muore lasciando quasi subito Tessa da sola. Il titolo originale del film, The In Between, fa riferimento al luogo in cui alcuni vanno dopo la morte prima che scompaiano per sempre, una sorta di limbo temporaneo. Dai primi segnali che crede di cogliere, Tessa si convince che il suo Skylar sia nel “mezzo” e che voglia comunicare con lei prima di andarsene via per sempre. I segnali sono forti. Fotografie mai scattate che si sviluppano e poi scompaiono, una canzone degli INXS (Never Tear Us Apart) che parte da sola e le apparizioni in sogno di Skylar che le dice “Sono ancora qui”.

Due anime diverse

Non ci vuole molto a entrare in empatia con Tessa e con i suoi sentimenti in The In Between – Non ti perderò, il film Netflix disponibile dall’8 aprile. Tessa, come tutti quelli che hanno alle spalle un passato senza amore, ha paura di innamorarsi e di legarsi a qualcuno. In cuor suo, nutre sempre dei timori: incontrando Skylar, ha paura che succederà presto qualcosa o che ciò che sta vivendo non sia del tutto reale.

Rovesciando quasi i cliché dei film d’amore, è lei, Tessa, a essere la ragazza tenebrosa della storia. Non si fida più di nessuno. Nasconde problemi familiari e, soprattutto, si nasconde dietro la sua macchina fotografica. Skylar, invece, è un inguaribile e romantico ottimista, parla tre lingue, legge Wharton e Austen, fa parte della squadra di canottaggio del liceo ed è anche un bagnino. Il loro sentimento è nato sulla condivisione dele stesse passioni, dal cinema all’Inferno di Dante, passando per i baci sulle barche a remi.

Joey King e Kyle Allen in The In Between - Non ti perderò.

Ritrovarsi dopo la morte

Per tutto The In Between – Non ti perderò, il film su Netflix, vediamo Tessa cercare di capire le ragioni per cui Skylar vuole mettersi in contatto con lei. Prova di tutto per trovare le risposte, dimenticando quasi di prendersi cura di lei e della sua salute dopo l’incidente (il suo cuore si è letteralmente rotto). Un incidente che è stato molto più brutale di quanto lei stessa ricordasse. Fortunatamente, i suoi tentativi riescono a concretizzarsi.

L’incontro, surreale e magico, le permetterà di capire quanto Skylar in realtà l’amasse e continui ad amarla, al di là dei limiti dello spazio e del tempo terreni. Ma, dopo aver un assaggio della vita che avrebbero vissuto insieme se non fosse accaduto l’irreparabile (compreso un viaggio i Italia), i due dovranno per ovvie ragioni lasciarsi. E Skylar dovrà far capire a Tessa di dover andare avanti con la sua vita anche senza di lui.

Le parole pronunciate dall’amato Skylar permetteranno a Tessa di riprendersi in mano la sua vita. Userà le parole di Skylar come incoraggiamento a vivere nella maniera in cui avrebbe voluto l’amato. E, in un toccante discorso al college, Tessa ricorderà come a ognuno di noi tocca convivere con i fantasmi che ci portiamo appresso: non si fugge dai traumi ma li si affronta, con coraggio e determinazione. Da ciò che ci fa male si impara molto più di ciò che si crede. Occorre prendere di petto la vita e trasformare ciò che pensiamo sia negativo in qualcosa che ci dia la spinta a vivere la vita che vogliamo, liberandoci dalle catene del dolore.

Dopotutto, “ogni storia d’amore è una storia di fantasmi”, come suggerisce la frase di David Foster Wallace in apertura di The In Between – Non ti perderò. Reali o metaforici che siano.

