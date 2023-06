C orpi nudi, sesso, amori tossici e industria discografica tritacarne: sono questi gli elementi della serie tv The Idol, in onda su Sky. Diretta dal regista di Euphoria, ha già sollevato numerose polemiche prima della sua messa in onda.

Arriva su Sky la sera del 5 giugno la serie tv The Idol, presentata fuori concorso allo scorso Festival di Cannes. Diretta da Sam Levinson, il “papà” di Euphoria, ha fatto molto parlare di sé già prima del suo rilascio e i primi due episodi visti alla Croisette confermano quanto era lecito aspettarsi: The Idol è la serie tv targata Sky più scandalosa dell’anno. Protagonisti ne sono The Weeknd, musicista che ha scelto di usare il suo vero nome (Abel Tesfaye), e Lily-Rose Depp.

Presentata come una satira sull’industria musicale che divora le anime delle giovani artiste prima di sputarle, The Idol potrà tanto piacervi quanto disgustarvi.

La trama della serie tv

The Idol, la serie tv che Sky trasmette quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, racconta la storia della cantante Jocelyn (Lily-Rose Depp). Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros, impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il poster della serie tv Sky The Idol.

Cappuccetto Rosso e il lupo cattivo

“Se volessi mettere in piedi una setta, ne avrei le possibilità”: sono queste le parole con cui The Weeknd, anche produttore esecutivo della serie tv Sky The Idol, ha presentato la sua idea allo showrunner Sam Levinson. La storia ruota infatti intorno a Tedros, guru di una “setta” che ha una relazione malsana e tossica con Jocelyn, idolo pop in ascesa. L’obiettivo di The Weeknd era quello di raccontare cosa accade quando una pop star si innamora del ragazzo sbagliato e nessuno interviene in suo aiuto.

Jocelyn è reduce dall’esaurimento nervoso provocato dalla morte della madre. Desidera con tutta se stessa ritornare ad essere l’idolo pop che tutti ammiravano ma è circondata solamente da avvoltoi o da yes men, che approfittano del suo talento e del suo successo. Tutti vogliono riportarla sul palco e a nessuno interessa quanto Jocelyn odi le canzoni che canta, le coreografie che balla o i videoclip di cui è protagonista, che niente hanno da spartire con la sua vera passione per la musica. All’orizzonte ci sono un nuovo album di cui non è del tutto entusiasta, un nuovo tour e una grana da gestire: qualcuno ha fatto trapelare un suo selfie in cui ha il viso ricoperto di liquido seminale maschile.

Jocelyn, però, come Cappuccetto Rosso incontra ben presto il suo lupo cattivo: Tedros, una figura tanto oscura quanto caotica che non è così diverso dagli altri che la circondano. La loro nascente storia d’amore pian piano diventa sempre più audace e manipolatoria, riservando al sesso un posto importante.

Le polemiche

Ancora prima della sua presentazione a Cannes 2023, la serie tv Sky The Idol è balzata agli onori della cronaca per un reportage della testata americana Rolling Stones in cui ben tredici fonti anonime affermavano che la produzione era andata “disgustosamente fuori dai binari” tanto che nell’aprile 2022 la regista Amy Seimetz aveva abbandonato il progetto nonostante avesse già quasi ultimato i sei episodi previsti. Il suo allontanamento ha fatto sì che slittasse la messa in onda e che il racconto passasse nelle mani di Sam Levinson, che ha poi deciso di riscrivere gran parte della serie tv e di rigirarla.

Secondo la rivista, Levinson ha cambiato il nucleo portante della serie tv Sky The Idol: laddove Seimetz aveva scelto di concentrarsi sugli effetti contorti della fama e di un’industria carnivora come quella discografica, Levinson avrebbe scelto di soffermarsi sulla relazione tossica tra i due protagonisti. Nonostante le smentite della HBO (che produce la serie), c’è chi parla di scene girate con sceneggiature scritte a metà e di un clima tutto fuorché idilliaco sul set, oltre che di inquietanti scene di sesso e violenza fisica tra i due protagonisti.

“È sempre triste e scoraggiante leggere notizie meschine e false su qualcuno a cui tieni”, ha tenuto a precisare Lily-Rose Depp proprio a Cannes. “Ciò che raccontano i giornali non corrisponde alla mia esperienza sul set”. Ma a nulla sono servite le parole della figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis: la proiezione dei primi due episodi della serie tv Sky The Idol non è stata ben accolta dalla stampa internazionale, che li ha definiti sessisti e grossolani.

Tuttavia, sarà il pubblico a decidere cos’è e com’è The Idol: anche Euphoria, l’altra popolare serie tv di Levinson, era stata accolta con severe recensioni prima di rivelarsi il successo che è diventato.

The Weeknd, Lily-Rose Depp e Sam Levinson al Festival di Cannes 2023.