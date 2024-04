Un film Prime Video con Anne Hathaway si interroga cosa accade quando lei è più matura di lui

I l film Prime Video The Idea of You si prepara a diventare una pietra focale della commedia romantica contemporanea, invitando gli spettatori a riflettere sul significato dell'amore, sulla complessità delle relazioni e sul coraggio necessario per inseguire la felicità, nonostante le sfide che la vita presenta.

Prime Video propone dal 2 maggio in esclusiva il film The Idea of You, commedia romantica scelta per chiudere in USA un evento importante come l’SXSW Festival. Tratto dall’acclamato romanzo omonimo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, il film Prime Video The Idea of You porta sullo schermo la storia d’amore tra Solène, una donna adulta interpretata da Anne Hathaway, e Hayes, il giovane cantante della boyband August Moon, impersonato da Nicholas Galitzine.

Ritorno alla regia di Michael Showalter, dopo il bellissimo Spoiler Alert, The Idea of You è accompagnato da una colonna sonora originale che, rilasciata in concomitanza dell’arrivo del film su Prime Video, è trainata dal singolo Dance Before We Walk.

Un Amore Inaspettato

Il film Prime Video The Idea of You, basato sull'omonimo romanzo, racconta la storia di Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne, che inizia una relazione inaspettata con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il ventiquattrenne cantante principale degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta.

Quando Solène si ritrova a dover accompagnare l’adolescente figlia Izzy al festival di Coachella dopo che il suo ex si defila all'ultimo minuto, incontra Hayes e tra loro scocca subito la scintilla. Mentre la loro relazione si intensifica, lo status di superstar di Hayes pone inevitabili sfide, e Solène scopre che vivere alla luce dei riflettori potrebbe essere più di quanto si aspettasse.

Michael Showalter, regista e co-sceneggiatore del film, descrive il film Prime Video The Idea of You come una grande storia d'amore, sexy, divertente e un po' audace. I due protagonisti sono due persone che a prima vista non starebbero insieme, ma che provano un forte interesse reciproco. Ma per far trionfare il loro sentimento devono passare attraverso una serie di ostacoli: l'opinione pubblica e le loro stesse convinzioni su chi dovrebbero o non dovrebbero amare.

Cathy Schulman, produttrice, ha sottolineato come per le donne oramai vicine alla mezza età accettare la vita così come viene è molto più complicato rispetto agli uomini. Selene ne è il perfetto esempio: per aprirsi nuovamente all'amore e desiderare più di una vita sicura ma forse insoddisfacente deve rischiare di avere ancora una volta il cuore spezzato.

Il poster italiano del film Prime Video The Idea of You.

Amarsi un po’

Conosciamo da vicino i due protagonisti del film Prime Video The Idea of You, Anna Hathaway e Nicholas Galitzine, e il loro pensiero intorno alla storia d’amore raccontata.

Secondo Anne Hathaway, che interpreta Solène e funge anche da produttrice del film, l’intento principale che l’ha mossa è il desiderio di far sentire bene il pubblico, proponendo una storia di persone piacevoli da conoscere e divertenti da vedere insieme. Solène è un personaggio che rappresenta la forza, l'indipendenza e la complessità di una donna che deve bilanciare amore, maternità e carriera. Ma mentre Solène ha 40 anni, Hayes ne ha 24…

“Quando Solène si avventura nella relazione con Hayes, improvvisamente tutto è eccitante e nuovo. Ma è reale?”, ha commentato l’attrice. “Ancora non convinta, Solène gode del tempo trascorso con l'affascinante e sincero Hayes e deve ammettere che tra loro c'è una chimica innegabile. Parlare con lui è facile e lui la fa ridere. È delizioso, e in qualche modo è proprio ciò che Solène vuole nella sua vita ma ha comunque le sue priorità. La sua vita è semplice per scelta, e sua figlia viene sempre al primo posto. C'è anche la sua carriera nella galleria per cui ha lavorato tanto duramente, con artisti e dipendenti che contano su di lei. Al contrario, Hayes si muove in un regno quasi surreale di fama, fan, spettacoli, hotel e paparazzi, costantemente in viaggio. Vivono davvero in mondi diversi. Per non parlare della questione dell'età…”.

Nicholas Galitzine, nel ruolo di Hayes, offre una prospettiva fresca sulla dinamica delle relazioni con differenza d'età, solitamente rappresentata con l'uomo più anziano. Il suo personaggio dimostra come la chimica e l'affinità possano superare le differenze di età e di stile di vita, evidenziando un cambiamento nella percezione sociale dell'amore e delle relazioni.

"Quando si parla di differenza di età, di solito è l'uomo a essere più anziano, ha osservato l’attore. "Penso che sia interessante vedere la situazione ribaltata per capire dove siamo e verso dove ci stiamo muovendo come società, come percepiamo l'amore e come la chimica trascenda l'età. Persone che si trovano in due momenti diversi della loro vita possono effettivamente avere una quantità incredibile di cose in comune ed essere in sintonia".

Il film Prime Video The Idea of You è, dunque, una storia d'amore che sfida le convenzioni, esplorando temi di fama, indipendenza, e la ricerca di autenticità nelle relazioni. Il film promette di essere un viaggio emozionante e ispiratore, arricchito da performance convincenti e da una narrazione che celebra l'amore in tutte le sue forme.

