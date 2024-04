Un film su Disney+ sottolinea come la musica cambi il nostro destino, anche in amore

T he Greatest Hits è il film che, offerto da Disney+, trae spunto da un libro del neurologo Oliver Sacks in cui si riflette sul rapporto tra musica e cervello. Al centro della narrazione, una giovane donna che grazie al potere della musica riscrive il suo passato, presente e futuro sentimentale.

Arriva su Disney+ dal 12 aprile il film The Greatest Hits, una commedia romantica che intreccia musica e memoria, traendo ispirazione da un libro del neurologo Oliver Sacks. Diretto e sceneggiato da Ned Benson, il film Disney+ The Greatest Hits conta sulle interpretazioni di Lucy Boynton, Justin H. Min David Corenswet e Austin Crute.

La domanda da cui parte la storia è semplice: e se un'unica canzone, una melodia inconfondibile, un suono indimenticabile potessero letteralmente trasportarti indietro nel tempo? Harriet (Boynton) scopre che la musica imita la vita quando si accorge che le canzoni condivise con il suo ex fidanzato possono riportarla agli istanti vissuti, dandole una seconda possibilità per cambiare il destino.

Mentre rivive il passato attraverso ricordi romantici, i suoi viaggi nel tempo si scontrano con un nascente interesse amoroso nel presente (Justin H. Min). Man mano che si addentra nel legame ipnotico tra musica e memoria, si chiede: anche se potesse cambiare il passato, dovrebbe farlo?

Musica e memoria

The Greatest Hits, film targato Searchlight che arriva su Disney+, è un viaggio cinematografico che esplora come la musica possa diventare un ponte attraverso il tempo. Per Ned Benson, il regista, l'idea di nasce nel 2008, in seguito alla lettura di Musicofilia: Racconti sulla Musica e il Cervello del neurologo Oliver Sacks, un testo che esplora le connessioni tra musica e memoria.

Dopo aver diretto la trilogia di La scomparsa di Eleanor Rigby e aver scritto per Black Widow della Marvel Studios, Benson ha ripreso e rielaborato la storia durante la pandemia, creando la sceneggiatura definitiva per quello che poi sarebbe diventato il suo film.

Benson ha intessuto una storia che esplora l'intersezione tra musica, memoria e tempo con una prospettiva unica. Attraverso The Greatest Hits, invita gli spettatori a riflettere sulla potenza evocativa della musica e sul suo ruolo nelle nostre vite. La sua direzione attenta e la scelta di un cast eccezionale assicurano che il film sia non solo un viaggio attraverso i meandri del cuore umano, ma anche un omaggio alla città di Los Angeles, rappresentata in maniera autentica e vibrante, e alla sua indimenticabile colonna sonora.

Il poster del film Disney+ The Greatest Hits.

I personaggi principali

The Greatest Hits, il film Disney+, ci introduce in un mondo dove la musica non è solo colonna sonora della vita, ma chiave di volta per viaggiare nel tempo. Ambientato nella pittoresca Los Angeles degli anni '60, il film racconta la storia di Harriet, interpretata dalla talentuosa Lucy Boynton, una giovane donna che scopre di poter ritornare nei momenti salienti della sua relazione passata con l'ex fidanzato, grazie alle canzoni che hanno condiviso. Questo dono straordinario si rivela però una spada a doppio taglio, poiché mentre Harriet si dibatte tra il desiderio di correggere il passato e il timore delle sue implicazioni, nella sua vita irrompe un nuovo amore, interpretato da Justin H. Min.

Harriet, incarnata con maestria da Boynton, è il fulcro emotivo della narrazione. La sua è una storia di crescita personale e di scoperta, costellata di momenti di profonda riflessione interiore. Boynton, già nota per le sue performance in Bohemian Rhapsody e la serie Netflix The Politician, porta sullo schermo una complessità emotiva che rende Harriet un personaggio sfaccettato e intensamente umano. La Boynton ha descritto Harriet come una donna segnata dal dolore, ma anche animata da una speranza intramontabile, un equilibrio delicato che l'attrice riesce a catturare con sensibilità e profondità.

Justin H. Min interpreta il nuovo interesse amoroso di Harriet, un personaggio che rappresenta la possibilità di un futuro e la promessa di nuovi inizi. Min, noto per il suo ruolo in After Yang e nella serie The Umbrella Academy, porta una presenza carismatica e terrena al film. La sua chimica con Boynton è palpabile, e insieme esplorano i temi del perdono, del destino e della seconda possibilità. Min, riflettendo sulla sua interpretazione, ha sottolineato come il suo personaggio sia un catalizzatore per la trasformazione di Harriet, offrendole una nuova prospettiva sulla vita e sull'amore.

David Corenswet impersona l'ex di Harriet, un ruolo chiave per comprendere il passato della protagonista e le sue motivazioni. Corenswet, già apparso in Pearl e The Politician, caratterizza il personaggio di una complessità che sfida i cliché del tipico ex fidanzato. Il suo rapporto con Harriet è intriso di nostalgia, amore non risolto e rimpianto, elementi che Corenswet gestisce con grande maturità recitativa.

Austin Crute, nei panni dell'amico di Harriet, Morris, rappresenta, infine, l'ancora di salvezza della protagonista nel tumulto emotivo scatenato dai suoi viaggi nel tempo. Crute, conosciuto per La rivincita delle sfigate e la serie Atlanta, incarna un personaggio che non solo offre supporto emotivo a Harriet, ma la incoraggia a esplorare il suo rapporto con la musica e il tempo. La loro amicizia è un pilastro della trama, offrendo momenti di leggerezza e umorismo che bilanciano le tematiche più intense del film.

The Greatest Hits: Le foto del film 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 PREV NEXT