Bere per stare bene: su Sky un film affronta la dipendenza di una donna dall’alcol

S u Sky Cinema, il film The Good House presenta la storia di una donna che non è in grado di ammettere a se stessa di avere un serio problema con l’alcol. Protagonista ne è Sigourney Weaver, in una delle prove più riuscite della sua carriera.

Sky Cinema trasmette la sera di domenica 17 dicembre (per poi renderlo disponibile in streaming su Now) il film The Good House, un dramma diretto da Maya Forbes e Wallace Woladarsky. Tratto da un romanzo di Ann Leary, il film Sky The Good House ha per protagonisti gli attori Sigourney Weaver, Kevin Kline e Morena Baccarin, e racconta la storia di Hildy Good, agente immobiliare che nel tentativo di fare affari con la vecchia fiamma del liceo Frank Getchell riaccende vecchi sentimenti. Le emozioni in ballo e i segreti di famiglia sepolti da tempo che vengono alla luce spingeranno Hildy verso una resa dei conti con l’unica persona che ha evitato per decenni: se stessa.

La trama del film

“Ho bisogno di un anno positivo”, si sente dire a Hildy (Sigourney Weaver) nel film Sky The Good House parlando delle sue prospettive di vendita come agente immobiliare. Ma in tale frase si nasconde anche un implicito riconoscimento di come i suoi anni migliori potrebbero ormai essere un ricordo lontano: il mercato immobiliare è cambiato e persino la sua ex protetta (Kathryn Erbe) le sta facendo concorrenza. Audace, sfacciata e conoscitrice della vita della sua ricca città nel New England, Hildy continua a prodigarsi per i suoi cari, mantenendo le due figlie adulte pagando persino l’assegno di mantenimento a un ex marito che l’ha lasciata per un uomo. Ma risolve il caos che vive nell’unico modo che conosce: bevendo.

Gli sceneggiatori Maya Forbes e Wallace Wolodarsky adattano e dirigono il romando di Ann Leary trasformandolo in un’attenta osservazione su una donna che, capace di grande fascino, è sempre pronta a sabotare se stessa e il proprio successo in base all’umore e all’alcol. Rendendosi conto di quanto pericolosa stia diventando la sua dipendenza, la sua famiglia decide di intervenire affinché la riconosca e si adoperi.

Orgogliosa che la sua famiglia viva a Wendover da quasi tre secoli, con il suo comportamento regale Hildy è pronta ad accogliere la nuova arrivata in città, Rebecca (Morena Baccarin), come un premio, difendendola dal pregiudizio della gente. Tuttavia, le sue ferite e insicurezze sono sempre lì in agguato e l’unica persona che sembra vederle è Frank (Kevin Kline), una vecchia fiamma che ha costruito da solo la sua fortuna e che potrebbe finalmente essere pronto ad accogliere la donna tra le sue braccia.

Il poster del film Sky The Good House.

L’autonegazione del problema

Hildy Good, il personaggio principale del film Sky The Good House, ritiene che l’alcol debba scorrere nelle sue vene, come sottolinea con una sagace battuta. Tuttavia, il suo problema è che non si ferma a tre drink ma non è in grado di riconoscere da sola la sua dipendenza. “Ci è piaciuto il libro proprio perché il personaggio di Hildy, oltre a essere molto forte, ci portava a confrontarci con molte domande su come una persona riconosca di avere un problema. Hildy è felice quando beve: dove starebbe il problema?”, ha commentato la regista Maya Forbes sulla fascinazione che il libro di Ann Leary ha avuto su di lei e su Wallace Woladarsky.

Nel romanzo, Hildy narra in prima persona la sua storia, rivelandosi spesso simpatica ma inaffidabile. Per il film, i realizzatori hanno puntato invece sulla cosiddetta rottura della quarta parete, lasciando che si rivolgesse direttamente al pubblico. “Volevamo ricreare la sensazione di essere seduti al bar con un’amica che ti racconta inevitabilmente la sua versione della storia, niente di più o di meno di ciò che vuole che si sappia. E quello che conosciamo è ciò che Hildy racconta a se stessa, ovvero che è una donna che nega la sua stessa dipendenza”, ha aggiunto la regista.

