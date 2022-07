I l suicidio di un adolescente e l’accusa di istigazione nei confronti della fidanzata sono al centro della serie tv The Girl from Plainville, interpretata su StarzPlay da Elle Fanning.

Parte il 10 luglio su StarzPlay la serie tv The Girl from Plainville, ispirata a una storia realmente accaduta e che ha aperto il dibattito su un tema abbastanza spinoso: l’istigazione al suicidio tramite messaggi di testo.

Basata sull’omonimo articolo pubblicato su Esquire da Jesse Barron, la serie tv esplora il rapporto di Michelle Carter con Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato al suicidio di lui e alla condanna di lei per omicidio colposo.

La trama della serie tv

Protagonista degli otto episodi della serie tv The Girl from Planville, su StarzPlay, è l’attrice Elle Fanning. Nella ricostruzione degli eventi realmente accaduti, Fanning interpreta la teenager statunitense Michelle Carter, impegnata in una relazione sentimentale con il diciottenne Conrad Roy (impersonato da Colton Ryan).

Quando Colton nel 2014 si toglie la vita, si scopre che Michelle con i suoi messaggi ha fortemente spinto il giovane al gesto estremo. Per tale ragione, entra subito nel registro degli indagati per istigazione al suicidio.

“Ho riflettuto molto prima di accettare la parte”, ha commentato Fanning. “Parlava di persone, fatti e tragedie realmente occorse. Occorreva rispettare il loro dolore: ero consapevole che la serie tv avrebbe potuto riaprire vecchie ferite mai del tutto cicatrizzate. E per questo tutto il racconto doveva essere il più veritiero possibile”.

Una storia dalle tragiche conseguenze

Era il 13 luglio 2014 quando le autorità rinveniva il corpo del diciottenne Conrad Roy III nel suo pickup parcheggiato fuori da un noto negozio a Fairhaven, nel Massachuttes.

Lo studente, la cui storia è ripercossa dalla serie tv StarzPlay The Girl from Plainville, si era suicidato. Dopo un periodo in cui aveva lottato contro l’ansia sociale e la depressione, aveva deciso di collegare un tubo a un generatore portatile e di riempire l’abitacolo della sua vettura di monossido di carbonio.

Nelle settimane precedenti all’estremo gesto, Conrad si era scambiato diversi messaggi con la fidanzata, la diciassettenne Michelle Carter. Ed erano state proprio le parole della ragazza a spingerlo fino alla morte. “Continui a rimandarlo, dici che lo farai e poi non lo fai mai. Sarà sempre così se non ti deciderai a darti una mossa” è quello che Michelle gli ha scritto la mattina del 13 luglio stesso.

Michelle è stata condannata per omicidio colposo nel 2017 ma dei 15 mesi previsti ne ha scontato solo 11. Tuttavia, il suo caso ha aperto una seria spaccatura nell’opinione pubblica: un’adolescente, mentalmente instabile, può essere ritenuta responsabile del suicidio di un altro adolescente? Evidentemente sì, secondo i giudici.

Sebbene vivessero a solo un’ora di distanza, Conrad e Michelle si sono visti di persona solo cinque volte. La maggior parte delle loro comunicazioni avveniva tramite telefonate, e-mail e messaggini. Si erano conosciuti durante una vacanza in Florida ed entrambi avevano alle spalle la lotta contro una forma di depressione giovanile che non lasciava presagire nulla di buono. Tanto più che Conrad aveva già tentato di uccidersi senza riuscirci.

Dopo che Michelle è finita sotto accusa per istigazione al suicidio, il contenuto delle sue conversazioni con Conrad è diventato di dominio pubblico. E i messaggi sono alquanto scioccanti. “Tutti hanno provato ad aiutarti ma non possono fare nulla per salvarti. Nemmeno tu puoi far niente per evitare l’inevitabile. Saranno tristi per un po’ ma poi gli passerà”, scriveva la ragazza.

Ma non solo. Michelle è arrivata anche a suggerire sconsideratamente a Conrad come morire in fretta e che tipo di suicidio mettere in atto: “(Se userai il monossido), morirai entro mezz’ora. Perderai conoscenza e sarà tutto indolore”.

I personaggi principali

Come le serie tv, anche The Girl from Plainville diffusa da Starzplay ha un’infinita di personaggi con cui familiarizzare. Scopriamoli insieme.

Michelle Carter (Elle Fanning)

Michelle Carter è stata condannata nel 2017 per omicidio colposo per aver incoraggiato il suicidio dell’allora fidanzato, Conrad "CoCo" Roy III, tramite SMS e telefonate.

Lynn Roy (Chloë Sevigny)

Lynn Roy è la madre di CoCo. Ha un senso dell'umorismo asciutto, è intelligente e acuta. All'inizio è alle prese con il senso di colpa per la morte di suo figlio, ma con il progredire delle indagini, Michelle diventa l'obiettivo della sua ira. Alla fine, arriva alla conclusione che “trovare il colpevole” potrebbe essere un concetto più complicato di quanto pensasse in precedenza.

Conrad “Coco” Roy III (Colton Ryan)

Conrad Coco Roy III è un giovane dolce e premuroso alle prese con ansia e solitudine in un mondo in cui non sente di adattarsi. Quando incontra per la prima volta Michelle Carter, vede in lei qualcuno che comprende le sue difficoltà e sembra che sembri vedere il suo lato vero. Ma la sua relazione con Michelle prende una piega oscura nel momento in cui pensa di fine alla sua vita.

Conrad “Co” Roy II (Norbert Leo Butz)

Conrad Co Roy II è il padre di Coco. Indurito dalla vita al molo e dal lavoro sulle barche a Mattapoisett, nel Massachusetts, Co è costretto ad affrontare i propri errori di padre e a fare i conti con la morte di suo figlio.

Gail Carter (Cara Buono)

Madre di Michelle, Gail cerca di aiutare Michelle ad affrontare i suoi problemi di salute mentale. È terrorizzata dalla potenziale realtà della complicità di sua figlia nella morte di Coco e da come il mondo la giudicherà.

David Carter (Kai Lennox)

Padre di Michelle, David lavora come Sales Manager per garantire alla sua famiglia quello che sembra essere un normale stile di vita suburbano.

Teresa Adams (Chinasa Ogbuagu)

Teresa Adams è un'impavida procuratrice nell'ufficio del procuratore distrettuale.

Scott Gordon (Kelly AuCoin)

Scott Gordon è il detective di Fairhaven, ostinato e caparbio nelle sue indagini su Michelle Carter-

Eric Dawicki (Scott William Winters)

Eric Dawicki è amico intimo di Co e della famiglia Roy, nonché mentore per Coco. Simpatico e amichevole ha una sensibilità più moderna quando si tratta di salute mentale.

Janice Roy (Kristin Griffith)

Madre di Co e nonna di Coco, Janice può sembrare una tenera ma nelle occasioni giuste può essere dura quanto suo marito (Conrad, Sr.) e suo figlio (Co). Janice è molto legata a Coco.

Natalie Gibson (Ella Rubin)

Compagna di scuola di Michelle, Natalie può vedere che Michelle è diversa e ne è impietosita. Cerca di coinvolgere Michelle, ma alla fine viene irretita nella sua complicata vita.

Riley Anderson (Megan Lawless)

Migliore amica di Coco, si conoscono da quando erano bambini. Riley cerca di rimanere coinvolta nella vita di Coco e di fargli sapere di essere al suo fianco.

Adrian Peters (John Henry Ward)

Compagno di scuola di Michelle, si lega a lei dopo che viene è incriminata. Adrian è gay e sa cosa vuol dire essere un outsider in una scuola provinciale.

Paige Roy (Leah Thompkins)

Sorella minore di Coco, Paige viene protetta il più possibile dagli eventi.

Hayden Carter (Callie McClincy)

Sorella minore di Michelle, Hayden ha trascorso la sua vita nell’ombra ingombrante di Michelle per cui combatte contro questo odio/amore che prova.

