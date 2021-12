T he Gilded Age è l’erede di Downton Abbey. Arriverà in Italia grazie a Sky ed è firmata da Julian Fellowes. Ma di cosa parla? A che deve il titolo? Quali sono i personaggi a cui appassionarci?

HBO negli Stati Uniti comincerà a trasmettere The Gilded Age il 24 gennaio e Sky se ne è assicurata i diritti per l’Italia, senza ancora averne rivelato la data di emissione. Ma di cosa parla The Gilded Age? A che deve il titolo? Chi c’è nel cast? Quali sono i personaggi? The Wom ve li svela in anteprima.

Louisa Jacobson e Denée Benton in The Gilded Age.

Cos'è la gilded age?

La Gilded Age a cui fa riferimento la serie di Julian Fellowes è il termine con cui ci si riferisce a un periodo di grandi cambiamenti economici, con tutti i conflitti che hanno generato tra nuovo e vecchio modo di intendere gli affari e la società, che ha caratterizzato gli Stati Uniti sul finire del XIX secolo.

A dettare gli sconvolgimenti sociali ed economici è stata la rapida espansione dell’industrializzazione. Le statistiche raccontano che gli operai specializzati hanno visto aumentare i loro salari anche del 60% mentre i manuali (una forza lavoro composta da uomini, donne e bambini) sono passati dal percepire 380 dollari nel 1880 a guadagnarne 564 nel 1890, con un sensibile +48%. Non tutto però era così luccicante: è stato anche il periodo segnato da estrema povertà e disuguaglianza. Gli immigrati europei, ad esempio, faticavano non poco a integrarsi e ciò si rifletteva nelle condizioni di vita.

La ricchezza vera e propria, derivante dalle ferrovie in espansione, dalle nuove fabbriche e dall’affermarsi della finanza, si concentrava nelle mani di poche persone. Gli arricchiti, termine usato in maniera sprezzante, entravano a far parte dei circoli che contavano, minacciando l’egemonia di un’aristocrazia sempre più decadente e senza un soldo.

New York è stata una delle città più toccata da questa età dell’oro. In rapida espansione, la metropoli si è letteralmente spaccata in due aggravando i problemi di natura sociale che già la opprimevano. Ed è a partire dai contrasti tra nuovo e vecchio mondo sociale che Fellowes ha pensato a The Gilded Age.

Cosa racconta The Gilded Age, la serie di Julian Fellowes?

The Gilded Age, la nuova serie di Julian Fellowes, ha inizio nel 1882 quando la giovane Marion Brook, interpretata da Louisa Jacobson, si trasferisce dalle campagne della Pennsylvania a New York. La morte del padre l’ha costretta ad andare a vivere con le mature zie Agnes e Ada, portate in scena da Christine Baranski e Cynthia Nixon (la Miranda di Sex & the City).

Accompagnata da Peggy Scott, aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio, Marian viene suo malgrado coinvolta nella guerra sociale tra la zia Agnes, ancorata ai suoi vecchi ideali da aristocratica ma senza un soldo, e i nuovi ricchi vicini, lo spietato magnate delle ferrovie George Russell e l’ambiziosa moglie Bertha.

Davanti a un mondo che tira dritto verso l’età moderna, Marian seguirà le regole stabilite dalla società o seguirà un proprio percorso? Dovrà cedere a quello che sembra un destino scritto (un matrimonio di convenienza potrebbe fare al caso suo) o prenderà in mano le redini della sua vita? Ce lo diranno le nove puntate previste.

Carrie Coon e Morgan Spector in The Gilded Age.

I personaggi principali di The Gilded Age

The Gilded Age, la nuova serie di Julian Fellowes, ha come d’abitudine dello scrittore un bel numero di personaggi con cui entrare in confidenza. Intorno a Marian ruotano le zie ma anche i nuovi vicini di casa e la sua fedele Peggy. Ci sarà spazio anche per l’amore. Tenetevi, dunque, sempre a portata di mano la nostra guida ai personaggi.

Marian Brook (Louisa Jacobson)

Adorabile e forte, è nata in Pennsylvania da una famiglia con alle spalle una lunga tradizione aristocratica. Il padre l’ha lasciata senza un centesimo. Per tale ragione, Marian sa che il suo destino più probabile sarà quello di sposarsi con un buon partito e sopravvivere. Non è però ciò che vuole. Limitata dalle imposizioni del periodo, ha dentro di lei un animo moderno. Vuole essere lei a decidere il suo futuro e, soprattutto, vuole realizzarsi come donna. Si trasferisce allora da Doylestown a New York per andare a vivere con le zie Agnes e Ada.

Agnes van Rhijn (Christine Baranski)

Aristocratica testarda e orgogliosa, Agnes non accetterà mai come il mondo sta cambiando. I vecchi valori a cui è ancorata non possono nella sua testa essere sostituiti dai nuovi. Si è ritrovata a corto di denaro ma è riuscita a sopperire al naufragio della fortuna familiare sposandosi in tempo. Rimasta vedova, è madre di Oscar, un figlio che adora ma che non condivide i suoi pensieri e sforzi.

Ada Brook (Cynthia Nixon)

A differenza della sorella Agnes, Ada non ha mai trovato un marito. Si è vista allora costretta a fare affidamento sulla carità e “benevolenza” della sorella. Per natura, non è riottosa come Ada ma è in grado di difendere ciò in cui crede.

Peggy Scott (Denée Benton)

Scrittrice giovane e ambiziosa, Peggy è cresciuta a New York e ha studiato nel prestigioso Istituto per Giovani Neri di Philadelphia. Quando la vediamo per la prima volta è a un bivio. Ossessionata dal suo passato e da persistenti domande a cui non trova risposta, sceglie di lasciare la Pennsylvania e di tornare a New York. Incontrando Marian, cerca insieme a lei un nuovo percorso di vita. Le due stringono amicizia e si apprestano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia nella Grande Mela. Il segreto che Peggy custodisce verrà però alla luce, causando un vero e proprio terremoto nel suo mondo.

George Russell (Morgan Spector)

Arricchitosi senza scrupoli come molte persone del periodo, Russell è un uomo di piacevole compagnia. È affezionato alla moglie Bertha e ai suoi figli ma è del tutto spietato quando si tratta di affari. Ha accumulato milioni di dollari e molti altri ne accumulerà. Anche perché, qualsiasi cosa si metta in testa, la vorrà ottenere.

Bertha Russell (Carrie Coon)

Di comunissime origini borghesi, Bertha si è lasciata guidare dall’istinto quando ha deciso di puntare sul futuro marito George, figlio di una famiglia di mercanti che si è rivelato un genio degli affari. Vicina di casa delle zie di Marian, è determinata a usare i suoi soldi e la sua posizione per far breccia in una società che si oppone e resiste al cambiamento.

Gladys Russell (Taissa Farmiga)

Adorabile e innocente figlia dei Russell, Gladys non vuole più una governante o che sua madre la tratti come una bambina. Come ogni giovane della sua età, vorrebbe fare il suo ingresso in società e incontrare pretendenti adatti a lei. Non sa come suo padre abbia accumulato ricchezza e non le importa nemmeno saperlo. È abituata ai soldi e non saprebbe farne a meno. Ha una vena indipendente ma non può competere con la madre. Bertha la usa infatti come strumento per accontentare le sue ambizioni e la costringe verso situazioni socialmente vantaggiose.

Larry Russell (Harry Richardson)

Accattivante, dal carattere dolce e senza dubbio affascinante, Larry si è appena laureato ad Harvard e ha voglia di farsi strada da solo. Ma è il cocco della madre, il tallone di Achille di Bertha, l’unica persona a cui la donna vuole realmente bene e da cui viene ricambiata come si aspetta. Larry è protettivo nei confronti di Gladys, la sorella minore, e come lei è il classico rampollo di una famiglia ricca. Pensa che i soldi non siano importanti solo perché ne ha avuto sempre troppi a disposizione.

Oscar Van Rhijn (Blake Ritson)

Oscar è il carismatico figlio di Agnes. Ha deciso che è arrivata l’ora di sistemarsi e, ossessionato dal denaro, è alla disperata ricerca di un’ereditiera che gli permetta di vivere, a suo dire, come si deve. È uno dei pochi che tiene testa alla madre. Non ascolterà infatti mai i suoi consigli, generando in lei una buona dose di frustrazione.

Tom Raikes (Thomas Cocquerel)

Giovane e assennato avvocato di Doylestown, Tom ha fatto della sua carriera l’obiettivo principale della sua vita. È rimasto però colpito da Marian, figlia di un suo cliente. Si trasferisce allora a New York nel tentativo di avere una relazione con la ragazza. Tom capisce quanto le zie di Marian siano conservatrici e fa attenzione a non oltrepassare alcun limite. Combatterà per ottenere ciò che vuole ma rimarrà sempre un gentiluomo.

Bannister (Simon Jones)

Immigrato inglese, lavora come maggiordomo in casa di Agnes. È stato assunto un anno prima della morte del marito della donna e, di conseguenza, per l’anziana Agnes rappresenta il legame con il suo passato. A Bannister piace dare l’impressione di essere immensamente efficiente ed è per questo che tiene d’occhio il resto dello staff.

Church (Jack Gilpin)

Church è il maggiordomo della famiglia Russell. Americano con alle spalle un passato non facile, fa di tutto per eludere la sua provenienza eccellendo nel lavoro. Non ha tempo per le sciocchezze e presta attenzione e cura a ciò che fa. È, soprattutto, un valido alleato di Bertha, a cui intende sempre rimanere fedele.

Sylvia Chamberlain (Jeanne Tripplehorn)

Mrs. Chamberlain è una figura enigmatica. Alta e bella, è una vera esperta nelle arti creative e una grande collezionista d’arte. L’alta società però la esclude quasi del tutto a causa di un passato poco chiaro. Sarà grazie alla gentilezza di Marian che le cose per lei cambieranno.