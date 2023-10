The Gilded Age 2: Il ritorno alla New York di fine Ottocento nella serie tv Sky

S ky propone dal 30 ottobre The Gilded Age 2, il seguito della serie tv targata HBO firmata da Lord Julian Fellowes. Ci ritroviamo così catapultati nella New York dell’epoca dell’oro per nuove storie e intrighi.

The Gilded Age 2, la seconda stagione della serie tv firmata da Julian Fellowes, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now Tv dal 30 ottobre. L’aristocrazia con i suoi sfarzosi balli, i meravigliosi palazzi decorati con gusto e una rigida etichetta e la nuova borghesia con le sue innovazioni, con invenzioni pronte a rivoluzionare il mondo e la voglia di infrangere le vecchie regole: sono queste le due fazioni che continuano a confrontarsi, scontrarsi e scoprirsi nella serie tv Sky The Gilded Age 2.

Affermarsi in società è un vero e proprio lavoro per la nuova borghesia di New York, che cerca faticosamente di farsi notare ritagliandosi un posto nei migliori teatri e ristoranti, guadagnando inviti ai balli più esclusivi. Bertha Russell (Carrie Coon), stella nascente della classe emergente, non ha sicuramente intenzione di accettare rifiuti e nella serie tv Sky The Gilded Age 2 continua la sua lotta contro l’antiquata aristocrazia, rappresentata da Agnes van Rhijn (Christine Baranski), che cerca invece di mantenere la propria esclusiva supremazia.

Ma il progresso, la modernità, lo stile di vita innovativo e libero che ormai regnano sovrani a New York minano dalle fondamenta quel vecchio status quo che sembra ormai dover cedere il passo ad una società più dinamica.

La trama della serie tv

La serie tv Sky The Gilded Age 2 inizia la mattina di Pasqua del 1883, con la notizia che l'offerta di Bertha Russell per un palco all'Academy of Music è stata respinta. Durante gli otto episodi della stagione, osserviamo come Bertha sfidi Mrs. Astor e il vecchio sistema e lavori non solo per guadagnare una posizione sicura nella società, ma per assumere potenzialmente un ruolo di primo piano in essa. George Russell affronta la sua battaglia con un sindacato in crescita nella sua acciaieria a Pittsburgh.

A casa Brook, Marian continua il viaggio per trovare la sua strada nel mondo insegnando segretamente in una scuola femminile, mentre con sorpresa di tutti Ada inizia un nuovo corteggiamento. Naturalmente, Agnes non approva per nulla. A Brooklyn, la famiglia Scott inizia a guarire da una scioccante scoperta e Peggy attinge al suo spirito attivista grazie al suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.

Il poster originale della serie tv Sky The Gilded Age 2.

I temi affrontati

Julian Fellowes e la sceneggiatrice Sonja Warfield hanno spiegato quali saranno alcuni dei temi che affronteranno gli otto episodi della serie Sky The Gilded Age 2.

LA GUERRA DELL’OPERA

Quando le viene negato un prestigioso palco presso il teatro dell'opera dell'Accademia della Musica, Bertha cerca di farsi strada nelle alte sfere della società sostenendo un nuovo luogo per concerti, il Metropolitan. Tuttavia, presto si trova a scontrarsi con l'aristocratica Mrs. Astor (Donna Murphy). "La società è sempre stata guidata dalle donne", ha sottolineato Fellowes. "In quel periodo, l'Accademia della Musica cercava di escludere le nuove persone, di conseguenza le mogli dell'epoca dell'età dell'oro costruirono il loro teatro dell'opera. E facevano anche tutto meglio perché avevano denaro illimitato".

QUESTIONI D'AMORE

Tra i nuovi membri del cast della serie tv ci sono Robert Sean Leonard nel ruolo del reverendo Forte, che attira l'attenzione di Ada, mentre la stella emergente Nicole Brydon Bloom è la socialite Maud Beaton, che stringe amicizia con Oscar (Blake Ritson), il figlio segretamente gay di Agnes. David Furr interpreta Dashiell Montgomery, nipote acquisito di Agnes e potenziale compagno amoroso di Marian. "I nostri personaggi trovano l'amore in modi che non possono essere previsti, è tutta una questione di speranza e fede", ha spiegato Warfield.

DISUGUAGLIANZE SOCIALI

Le sfide vissute dalla comunità nera sono esaminate attraverso gli occhi dell'amica scrittrice di Marian, Peggy Scott (Denée Benton). Oltre a ricevere notizie sconvolgenti sul figlio da lei perduto da tempo, la vediamo impegnarsi nell'attivismo dopo aver visitato il Tuskegee Institute in Alabama. "Il Tuskegee era un college istituito per aprire la società ai giovani neri, uomini e donne", ha evidenziato Fellowes. "Abbiamo trovato una connessione tra il denaro di New York e il Tuskegee", ha aggiunto Warfield, "e abbiamo intessuto una storia intorno a Peggy e T. Thomas Fortune per mostrare quanto fosse diverso il Nord dal Sud in quel periodo".

SCIOPERI

La serie vede anche George e i suoi colleghi industriali coinvolti in una dura confrontazione con i sindacati, mentre gli operai dell'acciaio chiedono migliori salari e diritti. "Era il periodo di una crescente turbolenza mondiale, la stessa che avrebbe portato alla Prima Guerra Mondiale", ha affermato Fellowes. "C'è uno sfondo di problemi latenti mentre le persone cercano di darsi una falsa sensazione di sicurezza".

"I problemi di George riflettono anche ciò che sta accadendo nella nostra società oggi, con i lavoratori in sciopero e una forte disparità di reddito", ha aggiunto Sonja. "Tutto questo sta accadendo proprio ora e non solo allora".

