T he Forgiven è il nuovo film interpretato da Jessica Chastain e Ralph Fiennes. È un thriller che invita a riflettere come la modernità si scontri con la tradizione in maniera inaspettata e con conseguenze per tutti devastanti.

The Forgiven è il nuovo film degli attori Jessica Chastain e Ralph Fiennes in sala dal 14 luglio grazie a Universal Pictures Italia. Lo ha diretto John Michael McDonagh, regista inglese noto per Un poliziotto da happy hour e Calvario. Al centro della storia c’è una coppia benestante che, in vacanza in Marocco, uccide accidentalmente un adolescente del posto, scatenando una reazione a catena dalle conseguenze devastanti.

Cosa racconta il film

The Forgiven, film che è stato presentato al Toronto e al Tribeca Film Festival, ha come protagonisti David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain). Dottore lui e scrittrice di libri per bambini senza molta più ispirazione due lei, i due lasciano Londra per una vacanza in Marocco all’insegna di un fine settimana da trascorrere nella sontuosa casa del loro amico Richard (Matt Smith) e del suo innamorato Dally Margolis (Caleb Landry Jones).

Dopo un pranzo, lo stanco e intontito David insiste per proseguire il viaggio in auto da Tangeri fino a destinazione, litigando per tutto il tragitto con Jo. Ma, quando due giovani uomini appaiono all’improvviso dal nulla, David perde il controllo della vettura e uccide uno dei due, un adolescente del posto di nome Driss (Omar Ghazaoui).

In preda al panico, gli Henniger decidono di caricare il corpo nel sedile posteriore dell’auto e di continuare a guidare per raggiungere casa di Richard, sperando che questi possa aiutarli a eludere ogni conseguenza. Con la polizia locale disinteressata a indagare sull’accaduto, il padre di Driss, Abdellah (Ismael Kanater), riesce a rintracciare David per reclamare il corpo del figlio. L’uomo insiste anche affinché David lo accompagni per aiutarlo a seppellire il ragazzo. David accetta con riluttanza di seguirlo nel villaggio nelle profondità dell’Atlante, dove Abdellah, le sue numerose mogli e il suo unico figlio, hanno passato la vita guadagnandosi da vivere cacciando fossili e rivendendoli a ricchi occidentali.

Da solo con Abdellah, David nega ogni responsabilità ma l’umile dignità del marocchino lo commuove. Rimasta da Richard, Jo vive invece una breve relazione con un altro ospite, Tom (Christopher Abbott), immaginando un’esistenza del tutto diversa da quella che ha.

Ralph Fiennes e Jessica Chastain in The Forgiven.

Lo scontro tra Occidente e Oriente

Basato su un inquietante romanzo dell’acclamato scrittore Lawrence Osborne, il film The Forgiven combina sensualità, arte cinematografica e colpi di scena inaspettati mentre, nell’incontro tra Oriente e Occidente, il senso di responsabilità del vecchio mondo si scontra catastroficamente con l’indifferenza moderna. Cultura, fede e senso di responsabilità sono i temi affrontati dal thriller, meticolosamente accompagnato da una certa dose di pungente umorismo e osservazioni feroci.

Il film è una parabola su cose intrinseche della natura umana come i sentimenti di amore, la perdita e il bisogno di punizione, tutti temi che trascendono il sociale e le divisioni di classe. Ogni personaggio, al di là della sua provenienza geografica, è descritto a tutto tondo, con luci e ombre. Entrambe le culture a cui appartengono hanno in qualche modo fallito e lasciato emergere un’umanità imperfetta.

Misterioso, mistico e spesso incompreso, il Marocco da sempre incombe nell’immaginazione dei viaggiatori europei e americani come il luogo in cui outsider e fuorilegge possono cercare redenzione o oblio. La polverosa medina di Casablanca, il famoso suk di Marrakech o gli infiniti deserti del Sahara hanno attratto cercatori e anime perdute come Paul e Jane Bowes, William S. Burroughs, Brian Jones e Jean Genet, tutti alla ricerca dell’ineffabile sotto il sole.

Ma il Marocco di oggi è una terra dalle mille contraddizioni. È un Paese moderno che vive ancora in parte nel segno dell’antichità, dove straordinari artisti, tradizioni architettoniche e sontuosa ospitalità convivono con povertà, diseguaglianze razziali e sfruttamento.

Ed è in Marocco che arrivano nel film The Forgiven anche David e Jo, una coppia anglo-americana alla ricerca di una via di fuga dal loro matrimonio in crisi. Quello che trovano davanti a loro è però un fine settimana segnato da un tragico incidente d’auto e dall’omicidio di un adolescente marocchino. La loro è la sconcertante vicenda di due occidentali negligenti che si ritrovano in una condizione da cui non possono uscire con il loro denaro.

Jessica Chastain e Christopher Abbott in The Forgiven.

Un matrimonio dal fragile equilibrio

David nel film The Forgiven ha il volto di Ralph Fiennes, noto per aver interpretato un ufficiale delle SS nel capolavoro Schindler’s List e per essere stato il malvagio Lord Voldemort nella saga di Harry Potter. David è un personaggio complesso e contraddittorio: intelligente, spesso spiritoso e amareggiato dalla vita. “Gli piace bere”, ha sottolineato l’attore, “ed è un po’ arrabbiato con la vita. Ricorre spesso a esclamazioni pungenti o offensione per creare tensioni e discussioni. Ha anche una relazione molto tesa con la moglie e da qui capiamo che il loro matrimonio non sta andando per il verso giusto”.

Su insistenza del padre dell’adolescente ucciso, David affronta un viaggio arduo non solo fisicamente ma anche spiritualmente, tentando di negare di essere il responsabile del dolore arrecato alla famiglia marocchina. Tuttavia, lontano dalla sua zona di comfort, va incontro a una trasformazione che gli fa rivalutare tutta la sua esistenza. “Il cambiamento è ciò che mi ha reso interessante il personaggio”, ha commentato Fiennes. “In un certo senso, riconosce che quella è la sua ultima possibilità di redenzione, nonostante rischia di essere ucciso dalla famiglia del ragazzo. Ma il confronto serve quasi a purificarlo”.

Jo ha invece il volto di Jessica Chastain, l’attrice premio Oscar per Gli occhi di Tommy Faye. “Jo è costantemente pungolata dal marito”, ha evidenziato Chastain. “A volte, non si capisce perché continui a stare con lui. Sono molto diversi: rispetto a David, Jo è molto più accomodante ed entra subito in sintonia con le persone. Ma è anche più cerebrale che emotiva: tutto quello che vive in Marocco per lei è una sorpresa. In Marocco, è come se si risvegliasse dalla condizione di sonnambulismo e insensibilità in cui versava. Tensione, amore e rimpianto, amarezza e paura, ma anche crescita segnano la storia del romanzo e del film. Ed io sono stata felice di tornare a lavorare al fianco di Ralph, a dieci anni di distanza da Coriolanus”.

Jessica Chastain in The Forgiven.

Benvenuti alla festa

Nel film The Forgiven, Matt Smith (famoso per la serie tv Doctor Who) interpreta il cinico e calcolatore Richard Galloway, ex compagno di scuola di David, la cui festa organizzata porta gli Henniger in Marocco. “Richard ha fatto un po’ di soldi nel mondo dell’arte”, ha raccontato l’attore. “È un uomo dal gusto fine e decadente, a cui piace organizzare feste e invitare gente di ogni tipo. Adulti orribili e privilegiati si presentano al suo cospetto, in quella che mi piace definire come la più strana fabbrica di cioccolato di Willy Wonka del mondo. A ogni festa gli piace avere un asso nella manica: è questo il motivo per cui ha invitato David, anche se credo sia anche affezionato a Jo e volesse rivederla”.

Richard ha un amante. Si tratta di Dally Margolis, impersonato da Caleb Landry Jones, già diretto da McDonagh in War on Everyone. “Per lui, sono il cane che non può essere addestrato”, ha rivelato l’attore del suo personaggio. “Ma allo stesso tempo Dally vorrebbe integrarsi ardentemente con quel mondo da rivista patinata che Richard rappresenta. Credo che si amino ma non escludo che la loro relazione sia anche tossica”.

A godersi l’ospitalità esagerata di Richard c’è anche Tom Day, un ricco e affascinante americano dalla personalità discutibile. Con il volto di Christopher Abbott, attore divenuto una star grazie alla serie tv Girls, Tom approfitta dell’assenza di David per esercitare tutto il suo potenziale da playboy su Jo.

Infine, tra i loschi personaggi che popolano la casa di Richard nel weekend non passa inosservata la festaiola Cody, supportata dall’attrice e musicista australiana Abbey Lee, così come non si può non notare la stanca fotografa Isabelle, portata in scena dall’attrice francese Marie-Josée Croze.

Matt Smith, Christopher Abbott, Jessica Chastain e Caleb Landry Jones in The Forgiven.

Gli invisibili

A osservare le vicende depravate dei ricchi protagonisti del film The Forgiven sono i marocchini del posto, sempre bistrattati dagli occidentali. Primo tra tutti, Hamid, il maggiordomo della casa di Richard. Hamid coordina tutto ciò che accade nello ksour, nel “castello”, e tiene traccia degli ospiti e del resto del personale. Per tale ragione, Hamid è l’uomo che sa tutto e dice poco. Arabo moderno che naviga tra il vecchio e il nuovo mondo è interpretato da Mourad Zaoui.

Ismael Kanater impersona invece il ruolo fondamentale di Abdellah, il padre di Driss. Nato in Marocco, Kanater ha studiato regia alla Rhode Island School of Design e ha scritto e diretto per il leggendario La MaMa di New York.

Abdellah ha un fedele amico: il traduttore Anouar. A rivestirne i panni è l’attore franco-marocchino Saïd Taghmaoui, lanciato dal film cult L’odio di Mathieu Kassovitz e apparso in numerosi blockbuster come Wonder Woman o John Wick 3. “Il mio personaggio è solo un ragazzo normale del sud del Marocco. Ha una filosofia di vita molto semplice ma diventa la scintilla della redenzione di David. È come se lo spingesse a guardarsi allo specchio per vedere chi è diventato”, ha chiarito l’attore.

