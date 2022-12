The Flatshare: Un letto per due senza conoscersi

A rriva su Paramount+ la serie tv The Flatshare. Protagonisti sono due sconosciuti condividono la stessa camera da letto senza conoscersi. Finiranno inevitabilmente per innamorarsi.

Adattamento del romanzo bestseller di Beth O’Leary, la serie tv Paramount+ The Flatshare è composta da sei episodi e vede gli attori Jessica Brown Findlay e Anthony Welsh nei panni di due ventenni. A corto di soldi, Leon e Tiffany finiscono con il condividere lo stesso letto senza incontrarsi mai. Ma ben presto tra i due nasce qualcosa che va ben oltre la non conoscenza sollevando una domanda di cruciale importanza: ci si può mai innamorare di qualcuno che non hai mai visto?

Condividere un affitto

Condividere un appartamento a Londra non è insolito visto l’alto costo degli affitti. Ma cosa succede se questo appartamento ha una sola camera da letto? Parte da questo spunto la nuova serie tv targata Paramount+, The Flatshare, dramedy basata su un acclamato romanzo di Beth O’Leary del 2019.

E Leon Twomey, il protagonista maschile interpretato da Anthony Welsh, sembra avere la soluzione giusta a portata di mano. “Leon ha un appartamento con una camera da letto a South London”, ha raccontato l’attore. “E ha bisogno di raccogliere abbastanza soldi per pagare un appello al fratello, finito in prigione per una rapina a mano armata che non ha mai commesso. L’unico modo che ha per trovare il denaro è affittare il suo appartamento quando non è in casa”.

Poiché lavora come infermiere in un ospizio di notte, Leon affitta il suo appartamento tra le otto di sera e le otto del mattino, weekend compresi. E impone anche una serie di regole rigide da rispettare. La prima? Mai oltrepassare, nemmeno di un minuto, l’orario.

I post-it

Nella serie tv Paramount+ The Flatshare, Tiffany accetta l’offerta di Leon, consapevole che l’unico modo per comunicare con lui non è tramite il telefono ma per mezzo dei post-it.

“Ed è grazie agli appunti che nasce una specie di storia d’amore”, ha commentato Jessica Findlay, l’attrice che interpreta Tiffany Moore. “I post it diventano quasi un surrogato delle vecchie lettere d’amore. La cosa affascinante è che queste due persone vivono nello stesso spazio ma non sono mai insieme. Quando Tiff è sola, sentiamo la voce di Leon quando lei legge i suoi appunti e viceversa. Quindi, si ha la sensazione che stiano insieme senza che fisicamente lo siano”.

Tiffany lavoro in un ufficio durante il giorno, scrive per un sito web articoli clickbait e lascia l’appartamento libero prima che Leon rientri, in modo che possa riposare. “Quando arriverà, avrà qualcosa come otto o più biglietti da leggere. Le annotazioni di lei sono come una specie di lettera mentre lui è molto più conciso e diretto nei suoi messaggi”, ha aggiunto la star della serie tv Downton Abbey.

Pian piano, entrambi non vedono l’ora di trovare il messaggio dell’altro. Ma la nascente sintonia, già insolito di suo, ha altre complicazioni con cui fare i conti. “Leon ha anche una fidanzata, Kay”, ha spiegato Welsh. “Stanno insieme da anni. E anche Tiffany non è del tutto libera da una relazione che ha appena chiuso. Quindi, tutti e due vengono colti di sorpresa dai sentimenti che stanno nascendo e che creano un certo conflitto interiore”.

“Tiff è reduce da una rottura che l’ha presa alla sprovvista”, ha confermato Findlay, entusiasta del ruolo offertole dalla serie tv Paramount+ The Flatshare. “Quella parte della sua vita in qualche modo è ancora presente e finisce per invadere anche lo spazio di Leon. E questi comincia anche a interagire con il suo ex fidanzato!”.

