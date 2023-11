La (grottesca) lotta per l’eredità della zia nel divertente film Sky con Toni Collette

S ky propone in esclusiva il film The Estate, una divertente commedia quasi tutta al femminile in cui un gruppo di nipoti si contende l’eredità della zia non ancora morta.

Sky Cinema propone dal 15 novembre il film The Estate. In esclusiva streaming solo su Now, il film Sky The Estate è una divertente commedia che, diretta da Dean Craig, ha per protagonisti gli attori Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner.

La storia ruota intorno a Macey e Savanna che, pur non avendo molto, hanno il piano perfetto. Con un bar sgangherato, che vacilla sull'orlo del fallimento, e le loro vite che non vanno da nessuna parte, le due sorelle cospirano per conquistare la loro zia Hilda, malata terminale - la matriarca prepotente e burbera della famiglia - nella speranza di diventare le beneficiarie della sua vasta proprietà. Ma, come Macey e Savanna scoprono presto, potrebbero esserci altri parenti che hanno avuto la stessa identica idea.

Per Macey (Toni Collette), la protagonista del film Sky The Estate, le cose negli ultimi tempi sono andate di male in peggio, nonostante le sue migliori intenzioni. E non sembra che miglioreranno in tempi brevi. Dopo aver fallito nel tentativo di ottenere un prestito bancario, l'azienda di famiglia - Joe's Triangle Café, fondata dal suo defunto padre - è ora minacciata dalla palla demolitrice, nonostante gli sforzi della sua ferocissima sorella, Savanna (Anna Faris), che ha fatto un ultimo tentativo disperato per rimettere tutto a posto.

Ammettiamolo, questo ultimo sforzo disperato consisteva nel lanciare del caffè in faccia al direttore della banca, seguito da un calcio nei suoi attributi maschili (purtroppo, Savanna ha anche scelto la banca sbagliata e il paio di testicoli sbagliato per risolvere la questione).

Quando tutto sembra volgere al peggio, le sorelle scoprono che la loro zia litigiosa (e decisamente ricca) Hilda (Kathleen Turner) è sul punto di tirare le cuoia. Macey, comprensibilmente, è in un primo momento titubante riguardo al piano mal concepito di Savanna per ottenere i soldi della vecchia signora. "Zia Hilda non scriverà il nostro nome nel suo testamento", ragiona: "Non ci vuole neanche bene”. Ma abbastanza presto, l'entusiasmo di Savanna, sostenuto per una volta dalla sua inusuale pragmaticità, la convince. "A chi lascerà i suoi soldi? Non ha mai avuto figli, non parla con le sue stesse sorelle, i nostri cugini vivono in stati diversi... Non le piacciono neanche gli animali".

E così, con un mazzo di fiori in mano, le sorelle arrivano ai cancelli in ferro battuto della maestosa residenza di zia Hilda. Ma realizzano presto che non sono le uniche visitatrici. La loro cugina perfetta, Beatrice (Rosemarie DeWitt), con il suo sottomesso marito James (Ron Livingston) al seguito, è già arrivata da New York e si è trasferita in casa un giorno prima di loro (con un notevole mazzo di fiori). E Beatrice è convinta che i soldi saranno presto suoi...

Sempre che il cugino Richard (David Duchovny), uno stupido dongiovanni ossessionato da Macey sin dall'adolescenza, non abbia già fatto strada nel cuore di Hilda. È vero, Richard potrebbe non essere molto sveglio. Ma a differenza di Beatrice, Macey e Savanna, è stato abbastanza furbo da rimanere in contatto regolare con la "zia preferita al mondo" nel corso degli anni.

Ed è allora che si aprono i giochi: i cugini si sovrappongono per superarsi a vicenda nei loro sempre più sfacciati tentativi di conquistare un posto ambito nel cuore della donna moribonda e, con esso, una posizione di vantaggio nel suo testamento. L'unica domanda che rimane è: quanto lontano sono disposti ad arrivare?

Donne forti e piene di difetti

“Ciò che mi ha attratto nella storia è come vengono rappresentate le donne", ha dichiarato Sarah Gabriel, produttrice del film Sky The Estate. "Se fossero stati uomini a interpretare i ruoli delle protagoniste, nessuno si sarebbe mai chiesto quanto forti fossero i loro caratteri. Ma qui abbiamo donne che interpretano ruoli molto maschili, ed è per questo che ho pensato che si trattasse di una prospettiva fresca: le donne hanno la possibilità di esplorare ruoli maschili senza essere giudicate."

È stato infatti il desiderio di Craig di scrivere una commedia al femminile a ispirare il film stesso. "Guardavo il fatto che ci fossero così tante attrici straordinarie", ha spiegato Dean Craig, uno sceneggiatore comico affermato nel Regno Unito che ha esordito nella regia con la commedia romantica Un amore e mille matrimoni del 2020. "Volevo davvero fare qualcosa in cui i personaggi femminili avessero una tempra interessante e divertente, forse un po' strana e certamente moralmente sfidante: personaggi con dei difetti”.

E non a caso il film ha catturato l’attenzione della casa di produzione di Sarah Jessica Parker, attrice da sempre interessata a raccontare storie che diano risalto ai personaggi femminili, e di Toni Collette, la prima attrice a dire di sì al progetto come protagonista.

