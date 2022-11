E mily Blunt è la protagonista della serie tv The English, un violento western in cui interpreta i panni di un’aristocratica inglese che nel 1890 arriva in America per dare la caccia a colui che le ha ucciso il figlio.

The English è la nuova serie tv con Emily Blunt che debutta l’11 novembre sulla BBC (e su Prime Video negli Stati Uniti). Composta da sei episodi, è un dramma a sfondo western che, con temi centrali l’identità e la vendetta, racconta una parabola sulla razza, sul potere e sull’amore.





La trama della serie tv The English

Un’aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke, e un ex guida della cavalleria, il pawnee Eli Whipp, si uniscono nell’America del 1890 per attraversare una terra costellata di sogni e sangue. Entrambi hanno una chiara idea di ciò che vogliono ma nessuno dei due è consapevole di quanto il loro passato abbia molto in comune. È questa la premessa della serie tv The English, in cui i due personaggi centrali si ritrovano ad affrontare ostacoli sempre più terrificanti che li metteranno a dura prova sia psicologicamente sia fisicamente.

Superando ogni ostacolo, arrivano alla loro meta finale, l’appena fondata città di Hoxem, nel Wyoming. È qui che, dopo un’indagine dello sceriffo Robert Marshall e della vedova Martha Myers su una serie di macabri delitti irrisolti, che l’intera portata della loro storia si disvelerà mettendoli faccia a faccia con il futuro che devono vivere.

Una madre vendicatrice

L’attrice Emily Blunt, lasciati i panni dell’amorevole Mary Poppins, si presenta al pubblico in una veste molto diversa nella serie tv The English. Interpreta infatti Lady Cornelia Locke, una madre armata in cerca di vendetta nel selvaggio west. “I western sono un universo in cui professionalmente non mi ero mai mossa prima”, ha dichiarato Blunt. “The English racconta di un mondo mitico, costruito sulla brutalità, sulla perdita e sul bisogno di rivendicare chi si è. Sono subito rimasta affascinata dalla sceneggiatura e dal modo di coniugare aspetti violenti e pericolosi con altri romantici”.

Cornelia arriva nel West americano nel 1890. Aristocratica inglese, è determinata a trovare l’uomo che ritiene responsabile della morte di suo figlio. Diretta a Hoxem, trova la compagnia di Eli Whipp (Chaske Spencer), un nativo americano, con cui affronta il viaggio sullo sfondo di un paesaggio sempre più sanguinoso. Mentre tra i due fiorisce anche un tenero sentimento, un’indagine condotta dallo sceriffo di Hoxem (Stephen Rea) su una serie di delitti li mette faccia a faccia con il loro passato, del tutto disatteso dagli spettatori.

“Quello che ho amato della serie tv The English è il mix di aspetti divertenti e brutali, belli e violenti. È un thriller vero e proprio ma c’è spazio anche per una tenera storia d’amore”, ha sottolineato l’attrice. “Il pubblico non si aspetta che Cornelia sia in grado di affrontare tutto ciò che l’aspetta. Nel primo episodio, la vede scendere da una diligenza con un bellissimo abito rosa in pizzo: non proprio l’ideale per il contesto maschile, rozzo e violento che l’attende da quel momento in poi”.

Sin da subito, sono tante le domande che ci si pone: perché Cornelia è lì? Chi è l’uomo che sta cercando? Cosa è successo a suo figlio? Da dove nasce il coraggio che ha? “Cornelia è una donna che porta con sé un segreto. Va incontro a una straordinaria trasformazione e quello che scopre di sé è una forza da non sottovalutare”, ha aggiunto Blunt.

I personaggi principali

Il titolo della serie tv, The English, deriva dal termine che veniva usato per riferirsi ai coloni americani, indipendentemente dai Paesi da cui provenivano originariamente. Tra i tanti personaggi che popolano il cast, vi sono anche un albergatore razzista e un uomo d’affari psicopatico, impersonati da Ciaran Hinds e Rafe Spall.

“Ciaran sul set era uno spasso”, ha ricordato Emily Blunt. “Ricorderò per sempre la scena in cui dovevamo ingurgitare prairie oyster insieme. Rafe, invece, è entrato in scena come una Ferrari a tutta velocità: il suo personaggio è letale!”.

Ma vediamo insieme quali sono i personaggi che popolano la serie tv The English.

Lady Cornelia Locke (Emily Blunt)

Impavida aristocratica, ha subito un grave lutto e arriva nel selvaggio West determinata a vendicarsi di chiunque abbia ucciso suo figlio.

Eli Whipp (Chaske Spencer)

Ex guida della cavalleria, Eli ha in programma di reclamare le terre appartenute ai suoi avi Pawnee in Nebraska. Accompagna Cornelia nella sua ricerca di vendetta.

Robert Marshall (Stephen Rea)

Irlandese, è lo sceriffo di Hoxem. È un pacificatore ma è chiamato a indagare su una serie di macabri delitti.

David Melmont (Rafe Spall)

Intento a far fortuna con l’allevamento di bestiame, è un uomo d’affari inglese, psicopatico e con un terribile segreto.

Martha Myers (Valerie Pachner)

Con un marito violento e un passato tormentato alle spalle, Martha farà di tutto per proteggere il figlio Jed e il suo bestiame.

Thomas Trafford (Tom Hughes)

Giovane aristocratico precedentemente impegnato con Cornelia, progetta di diventare un “re del bestiame” fino a quando non si ritroverà a dover gestire la reazione della gente.

