The Diplomat 2: Il tradimento che nessuno si aspettava nella nuova stagione della serie Netflix

N ella stagione 2 di The Diplomat, Kate Wyler affronta una verità sconvolgente: l'attacco che ha devastato Londra non proviene da un nemico esterno, ma dal primo ministro britannico. Riuscirà a svelare il complotto prima che sia troppo tardi?

Netflix propone dal 31 ottobre la serie tv The Diplomat 2. Già rinnovata per una terza stagione, la serie tv Netflix The Diplomat 2 prosegue il racconto della diplomatica Kane, diventato uno dei titoli più visti nella piattaforma nell’aprile 2023, entrando nella Top 10 di ben 87 Paesi e totalizzando oltre 173,46 milioni di ore visualizzate nelle prime quattro settimane di programmazione.

Nella seconda stagione, il mondo di Kate (Keri Russell) viene stravolto dopo un’esplosione mortale nel cuore di Londra. I suoi peggiori timori si avverano quando scopre che l’attacco non è stato causato da una nazione rivale, ma proveniva dall’interno del governo britannico. Mentre si avvicina alla verità, deve affrontare un matrimonio difficile con Hal Wyler (Rufus Sewell), che è ancora vivo ed è il suo unico vero alleato.

Kate deve anche gestire una dinamica complicata con il Segretario agli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) e una visita minacciosa del Vicepresidente degli Stati Uniti Grace Penn (Allison Janney). La serie tv Netflix The Diplomat 2 vede anche la partecipazione di Ali Ahn nel ruolo del Capo della Stazione CIA Eidra Park, Ato Essandoh come Capo di Gabinetto di Kate, Stuart Hayford, e Rory Kinnear nel ruolo del Primo Ministro britannico Nicol Trowbridge.

Come è finita la prima stagione

Negli ultimi minuti del finale della prima stagione della serie tv Netflix The Diplomat, Kate scopre che è stato nientemeno che il primo ministro britannico Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) a pianificare l'esplosione della portaerei britannica nel pilot della serie. Come se le cose non potessero peggiorare, il finale si conclude con una seconda esplosione, che potrebbe aver ucciso suo marito Hal (Rufus Sewell), il vicecapo missione Stuart Hayford (Ato Essandoh), l’impiegato Ronnie (Jess Chanliau) e il parlamentare Merritt Grove (Simon Chandler).

Cosa accadrà

“La prima stagione si è conclusa con la realizzazione di Kate (Keri Russell) che l'attacco a una nave da guerra britannica, che l'aveva portata nel Regno Unito, non è stato opera di una nazione ostile, ma del primo ministro britannico", ha spiegato Debora Cahn, creatrice della serie tv Netflix The Diplomat 2. "Ora deve dimostrarlo agli altri. Stati Uniti e Regno Unito, però, non si spiano a vicenda e condividono tutte le loro informazioni di intelligence. Quindi, come si fa a indagare sul primo ministro? Di chi Kate si può fidare?"

E non è tutto ciò che Kate deve affrontare nei nuovi episodi: non dimentichiamo la bomba esplosa nel finale della prima stagione. "I colleghi di Kate e il suo quasi ex-marito (Rufus Sewell) sono vittime di un attacco politico a Londra che causa alcune morti e sconvolge le vite degli altri. Il matrimonio che pensava fosse finito, la relazione che credeva stesse iniziando... tutto improvvisamente va a pezzi".

“Tutto ciò che pensavamo di sapere sui Wyler cambia, così come tutto ciò che loro pensano di sapere l'uno sull'altro", ha proseguito Cahn. A questo si aggiunge poi l'arrivo del vicepresidente degli Stati Uniti, Grace Penn, interpretato da Allison Janney. "Il vicepresidente pensa che Kate voglia il suo posto", ha aggiunto Cahn. "E non ha del tutto torto. Kate crede di capire il vicepresidente. Ma si sbaglia".

The Diplomat 2: Le foto della serie tv 1 / 22 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 13/22 14/22 15/22 16/22 17/22 18/22 19/22 20/22 21/22 22/22 PREV NEXT