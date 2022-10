The Devil’s Hour: L’ora del diavolo e le terribili visioni di una madre nella serie Prime Video

T he Devil’s Hour è la nuova serie tv in sei episodi proposta da Prime Video. Thriller a sfondo psicologico con tinte soprannaturali, racconta la storia di una donna svegliata tutte le notti da terribili visioni.

Arriva su Prime Video dal 28 ottobre la serie tv The Devil’s Hour. Interpretata da Jessica Raine e Peter Capaldi, The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

Una madre tormentata

Tormentata dagli incubi, l’assistente sociale Lucy Chambers (Jessica Raine) si sveglia tutte le notti alle 3:33, quella che da tutti viene definita “l’ora del diavolo”. Questa è la premessa da cui parte la serie tv Prime Video The Devil’s Hour, un avvincente thriller psicologico in sei puntate scritto da Tom Moran.

Lucy è una madre la cui esistenza è ostacolata sin da bambina da visioni notturne che non hanno mai smesso di perseguitarla. “Lucy ha cercato di ignorarle”, ha spiegato l’attrice Jessica Raine. “Ma alla fine comincia a prestare loro attenzione e cerca di scoprire quale significato nascondano”.

Da poco separata dal marito, Lucy è stretta nella morsa delle esigenze familiari. Deve prendersi infatti cura della madre schizofrenica e del figlioletto Isaac, un bambino di otto anni che è costretta a far vedere da una psichiatra infantile, Ruby Bennett (Meera Syal). “Isaac ha lasciato tutti perplessi sin dal momento in cui è venuto al mondo”, ha sottolineato Raine. “È completamente privo di qualsiasi emozione: non piange e non ride”.

Il poster originale della serie tv The Devil's Hours.

Un folle assassino

Mentre Lucy cerca di capire cosa siano le visioni, un raccapricciante omicidio segna la premessa della serie tv Prime Video The Devil’s Hours. I detective Ravi Dhillon (Nikesh patel) e Holness (Alex Ferns) indagano sul caso ma ben presto è chiaro a tutti che ciò che è avvenuto ha dei legami sia con le visioni di Lucy sua con un killer, Gideon (Peter Capaldi), convinto di poter prevedere il futuro.

“Gideon è un assassino e una minaccia per la società. È un cattivo molto intelligente e sfuggente”, ha specificato l’attore Peter Capaldi. “Il suoi coinvolgimento con Lucy va ben oltre il semplice perseguitarla: ha un piano specifico per lei”.

Molte delle scene con Gideon sono state girate all’interno di un ex carcere nel Somerset, dove Capaldi ha trascorso la maggior parte del tempo delle riprese. “Mi vedrete tutto il tempo in tenuta da prigione e incatenato a un tavolo: ho girato quasi tutto in questa maniera”, ha scherzato Capaldi, che sul set ha ritrovato Stefan Moffat, lo stesso produttore esecutivo della serie tv cult Doctor Who. “Per me, è stato molto strano: essendo incatenato, non ho ad esempio potuto usare le mani, una caratteristica da sempre della mia recitazione. È stato un buon esercizio, direi!”.

Jessica Raine nella serie tv The Devil's Hour.

Lotta di potere

La serie tv The Devil’s Hour, un original Prime Video, mostra diversi faccia a faccia tra Lucy e Gideon, in cui la donna deve tenere testa all’assassino. Per Jessica Raine, è stata un’esperienza estenuante. “Peter ed io abbiamo girato per dieci giorni in una cella senza finestre, circondata da specchi. È stato molto intenso ma allo stesso tempo divertente: Lucy è un personaggio così stratificato da racchiuderne mille altri. Anche se spesso è terrorizzata, è anche molto coraggiosa e diverte. Ed è anche commovente la tenacia che mostra per amore di suo figlio”, ha rivelato l’attrice.

Sia Raine sia Capaldi hanno inoltre affermato di essere rimasti sbalorditi dalla premessa della serie tv e dalla sceneggiatura scritta da Tom Moran. “La serie tv è essenzialmente un thriller con sfondo soprannaturale. L’idea di interpretare un personaggio che sembra una cosa ma poi si rivela un’altra era più che allettante”, ha annotato Capaldi.

The Devil's Hour: Le foto della serie tv 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 Pictured: Lucy Chambers (Jessica Raine) 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT