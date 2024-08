The Deliverance: La redenzione di una madre nell’horror Netflix da una storia vera

A rriva su Netflix il film The Deliverance – La redenzione, un horror che con un cast all star prende spunto da una storia vera per raccontare di una madre alle prese con mille difficoltà, anche soprannaturali.

Netflix propone dal 30 agosto il film The Deliverance – La redenzione, un horror diretto da Lee Daniels e interpretato da Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo’Nique, che una versione unica nel suo genere di una storia tenebrosa di possessione e della ricerca di un potere superiore.

La storia del film Netflix The Deliverance – La redenzione ruota intorno a Ebony Jackson, una madre single in difficoltà alle prese con i propri demoni, che si trasferisce con la famiglia in una nuova casa per ricominciare da capo. Ma quando strani fenomeni nell'abitazione destano i sospetti dei servizi sociali e minacciano di distruggere la famiglia, Ebony si trova presto coinvolta in una lotta per salvare se stessa e le anime dei suoi figli.

Ispirato a una storia vera, conta anche sulle performance degli attori Anthony B. Jenkins, Miss Lawrence, Demi Singleton, Tasha Smith, Omar Epps e Caleb McLaughli.

Le molteplici difficoltà di una madre

Dopo aver incantato il pubblico con la sua interpretazione della cantante jazz Billie Holiday nel 2021, Andra Day offre un'altra straordinaria performance nel ruolo di una madre single in difficoltà nel film horror soprannaturale di Netflix The Deliverance – La redenzione. Ispirato a una storia vera, il dramma è incentrato su Ebony Jackson, una donna che lotta contro la dipendenza, i traumi del passato e i problemi economici, e che si trasferisce con la sua famiglia in una nuova casa in Indiana per ricominciare da capo. Tuttavia, quando strani eventi minacciano di distruggere la famiglia, Ebony si ritrova a lottare per la vita dei suoi figli contro una presenza malvagia...

“Ebony cerca di essere la miglior madre possibile, ma ha subito abusi crescendo e porta con sé molto dolore”, ha raccontato Andra Day. “Ebony è una combattente, ed è questo che mi ha colpito. Non mi piace quello che ha passato ma amo la sua resilienza. Questa è la storia di una donna a cui nessuno crede. È anche una storia di famiglia, fede, restaurazione e riconciliazione, e di una madre che fa tutto ciò che può per proteggere e prendersi cura dei suoi figli. È molto più di un semplice film spaventoso”.

Il poster del film Netflix The Deliverance – La redenzione.

Una straordinaria Glenn Close

Il film Netflix The Deliverance – La redenzione vede anche la partecipazione della star di Precious, Mo'Nique, nel ruolo di un'assistente sociale, e di Glenn Close nel ruolo della madre malata di Ebony, Alberta. “Ammiro Glenn ed è stato fantastico interpretare sua figlia e vederla lavorare”, ha sottolineato Day. “È una leggenda e lavora a un livello altissimo da tanto tempo”.

Da parte sua, Glenn Close ha apprezzato l'opportunità per lei rara di esplorare il mondo dell'horror. "Questo film è quasi come una fiaba per adulti”, ha rivelato la star apprezzata di recente in Quattro buone giornate. “C'è il male nel mondo, e ci vuole molta energia per combatterlo, e penso che spaventare le persone possa attirarle verso la luce”, ha commentato l'attrice, che ha anche apprezzato l'opportunità di interpretare la straordinaria Alberta. “Non avevo mai indossato costumi o avuto unghie come quelle di Alberta per un ruolo prima d'ora. È stato davvero meraviglioso non essere autocosciente del mio corpo. Se la mia pancia sporgeva, chi se ne importava?”.

The Deliverance - La redenzione: Le foto del film 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT