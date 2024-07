Il Decamerone diventa una serie tv Netflix

B envenuti al più scatenato festino a base di vino, sesso e sopravvivenza, della serie tv The Decameron, con cui Netflix riscrive il capolavoro di Giovanni Boccaccio. Ve la raccontiamo in anteprima.

Il 25 luglio Netflix ci invita tutti quanti al festino scatenato nella campagna italiana al centro della serie tv The Decameron. Frutto della mente creativa della showrunner Kathleen Jordan, la serie tv Netflix The Decameron è liberamente ispirata all'iconica raccolta di racconti brevi di Giovanni Boccaccio e promette divertimento e dramma all’insegna del vino e delle avventure sessuali.

Traendo spunto dalla pestilenza del 1348, The Decameron è una commedia dark in stile soap che analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia. La Firenze del 1348 è una città tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa fino alla fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, la lotta per la sopravvivenza si fa dura tra personaggi al contempo astuti e irriverenti.

Nel cast, Tony Hale, Zosia Mamet, Saoirse Monica-Jackson, Tanya Reynolds e tanti altri ancora.

Lotta per la sopravvivenza

Pubblicato per la prima volta in Italia a metà del XIV secolo, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio racconta la storia di un gruppo di nobili e dei loro servitori che si rifugiano nella grande Villa Santa fuori Firenze mentre la Morte Nera infuria nel 1348. Per passare il tempo, si alternano raccontandosi storie che vanno dall'arguto al licenzioso. La serie tv Netflix The Decameron ha una premessa simile, ma con un tocco alla Il signore delle mosche: col passare del tempo e il venir meno delle regole sociali, l'orgia di ricchezze e liquori si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Kathleen Jordan ha visto Il Decamerone di Boccaccio come "tanti piccoli racconti audaci". Ha così preso la raccolta come quadro di riferimento ma la sua idea era sospinta dal desiderio di esplorare i temi della disparità di classe. "In tempi di crisi, il divario tra chi ha e chi non ha si allarga sempre di più", ha sottolineato la showrunner. "Ovviamente, è qualcosa che abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare con il COVID".

Ma non è tutta tristezza per la peste a Villa Santa. Jessica Plummer, che interpreta la nobile Filomena, ha paragonato le buffonate e la follia della serie comica a un reality show. "Pensate a Temptation Island ma ambientato in tempi antichi," ha scherzato. "Molto dramma, molto sesso e molta, sì, follia.

The Decameron: Le foto della serie tv 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT

I personaggi principali

"Quando arriva qualcosa come una peste, il terreno si livella", ha detto Tony Hale, tra i protagonisti della serie tv Netflix The Decameron. "Cambia l’ordine delle priorità e le relazioni personali diventano ciò che più conta”. Ma tra chi sono queste relazioni? Scopriamolo insieme.

Amar Chadha-Patel interpreta Dioneo, un medico presuntuoso la cui professione lo mette in un limbo frustrante tra le classi superiori e inferiori. Leila Farzad è Stratilia, che è intuitiva, saggia e stabile. È la spina dorsale della Villa Santa e lavora duramente per rimanere fuori dai guai e proteggere i suoi segreti.

Lou Gala impersona Neifile, che è timorata di Dio e altamente libidinosa. È una donna di paradossi, il cui tempo trascorso nella villa si rivela profondamente trasformativo. Karan Gill porta in scena Panfilo, il figlio affascinante e astuto di una famiglia politica di spicco di Firenze. Diventa una presenza formidabile nella villa.

Tony Hale è Sirisco, l'affabile, impreparato e desideroso di piacere steward della Villa Santa. Saoirse-Monica Jackson presta il volto a Misia, la serva codipendente di Pampinea. Adora il suo padrone esigente e trae molta autostima dal compiacerlo.

Zosia Mamet è Pampinea, la futura padrona della villa. È piena di speranza e assolutamente priva di autoconsapevolezza. Douggie McMeekin interpreta Tindaro, un ricco nobile appartenente a una famiglia di spicco. Il suo pedigree perfetto come scapolo idoneo è minato dalla sua insopportabile attitudine e il disprezzo schietto per le donne.

Jessica Plummer interpreta Filomena, una stramba viziata, l'ultima figlia sopravvissuta della sua famiglia nobile. Tanya Reynolds è Licisca, una serva obbediente ma imprevedibile con un cuore di bronzo. La sua vita è stata definita dal suo duro lavoro, dalla sua pelle dura e dalla sua devozione alla famiglia.