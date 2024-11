The Day of the Jackal: Eddie Redmayne è lo spietato killer della serie tv Sky

T he Day of the Jackal è la nuova serie thriller che aggiorna ai giorni nostri la storia del killer senza scrupoli resa famosa da un romanzo. Tra doppi giochi, identità nascoste e una caccia implacabile per tutta Europa, Eddie Redmayne è pronto a sorprenderci.

Arriva dall’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now la serie tv The Day of the Jackal, rivisitazione in dieci episodi dell’iconico thriller con al centro un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato killer.

Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo.

Nel cast della serie tv Sky The Day of the Jackal, basata sul romanzo cult di Frederick Forsyth, anche Úrsula Corbero, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O’Neill, Nick Blood, Sule Rimi e Florisa Kamara.

Ai giorni nostri

Negli anni '70, il romanzo premiato di Frederick Forsyth, Il giorno dello sciacallo, e la sua acclamata trasposizione cinematografica con Edward Fox catturarono l’immaginazione del pubblico grazie al ritratto di un sicario enigmatico e implacabile, dal sangue freddo. Ora, la serie tv drammatica targata Sky The Day of the Jackal aggiorna la storia ai giorni nostri, con Eddie Redmayne nel ruolo dell’assassino altamente specializzato e maestro del travestimento, noto solo come “lo Sciacallo”, che affronta numerosi ostacoli per portare a termine un’esecuzione di alto profilo.

“Lo Sciacallo è un personaggio che mi incuriosiva interpretare”, ha rivelato l’attore. “Volevo che fosse elegante, calmo ed essenziale. Ma è anche sociopatico? Si muove nello spazio come un coltello nel burro. Ed è un artista che assume diverse identità”.

All'inizio della storia, lo Sciacallo si trova a Monaco, dove il suo ultimo colpo sconvolge il mondo. Ben presto, entra in contatto con una fonte anonima e misteriosa, che gli offre una somma enorme per assassinare un’altra figura di spicco. Ma non tutto andrà come nei piani. “Ama il suo lavoro e pianificare tutto nel dettaglio: è come se provasse un piacere nel vedere come i pezzi del suo domino caschino uno dietro l’altro”, ha aggiunto Redmayne. “Ma, nel momento in cui quella cascata si interrompe, ci ritroviamo davanti a qualcuno che perde il controllo”.

Mentre rintraccia il suo obiettivo e prova a portare a termine suo ultimo colpo, lo Sciacallo entra in contatto con una schiera di personaggi loschi, dal costruttore di armi Norman (Richard Dormer) all'uomo d'affari Timothy Winthrop (Charles Dance). In una svolta narrativa assente nel romanzo di partenza, però, l’agente del MI6 Blanca (Lashana Lynch) lo tiene nel mirino. “Blanca è un tipo che dà fastidio e fa le cose in modo molto poco ortodosso per ottenere quello che vuole”, ha spiegato Lynch, che ha interpretato un’altra agente del MI6, Nomi, nel film di Bond del 2021 No Time to Die. “La sua vita personale ne risente, ma ama stare sul campo”.

Con un altro intrigante cambiamento rispetto all'originale, lo Sciacallo non è più un personaggio isolato senza apparenti legami, e apprendiamo gradualmente del suo legame con la moglie Nuria (Úrsula Corbero), che non sospetta nulla del lavoro omicida del marito. “Lo Sciacallo e sua moglie si amano, ma lui le ha mentito”, ha commentato Redmayne. “Ha guadagnato una quantità enorme di denaro e pensa di poter concludere tutto e iniziare una nuova vita con lei”.

Per prepararsi al ruolo, Redmayne ha imparato tecniche di sorveglianza da un ex soldato e ha anche adorato la possibilità di adottare una serie di travestimenti diversi. “Comincio interpretando un addetto alle pulizie tedesco di 65 anni!”, ha concluso sorridendo. “Pensavo che i travestimenti sarebbero stati una sfida e invece si sono rivelati il sogno di ogni attore”.

Il poster della serie tv Sky The Day of the Jackal.

Il romanzo e il film

La serie tv Sky The Day of the Jackal si basa sul romanzo che Frederick Forsyth scrisse mentre lavorava a Parigi come giornalista negli anni '60 e seguiva il tentativo di assassinio del presidente francese Charles de Gaulle. Il thriller fu pubblicato nel 1971 e divenne un bestseller, lanciando la carriera letteraria di Forsyth, che, oggi ottantaseienne, è diventato consulente per la produzione della serie tv.

Nel 1973, una versione cinematografica diretta da Fred Zinnemann e interpretata da Edward Fox nel ruolo dello gelido Sciacallo ottenne sette nomination ai BAFTA ed è tuttora considerata un classico del cinema britannico. “Sono cresciuto con il film di Edward Fox e ho letto il libro molto tempo fa, adorandoli entrambi”, ha precisato Redmayne. “Ma la nostra versione è tutt’altra roba!”.

