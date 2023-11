Gli ultimi giorni della principessa triste nella serie tv cult Netflix

A rriva su Netflix la prima parte della serie tv The Crown 6, con il racconto dell’anno più tragico per la corona inglese: il 1997, quello che cambierà per sempre le dinamiche della famiglia reale.

The Crown 6 chiude per sempre la serie tv Netflix che più di ogni altra ha attratto consensi, ricevuto premi e ha scatenato non poche polemiche o controversie, sin da quando ha fatto il suo debutto nel 2016. Dopo aver raccontato quasi 50 anni di storie d’amore, infedeltà, rivalità e scandali reali, la serie tv sta per congedarsi dai telespettatori con gli ultimi dieci episodi.

La fine di Diana

La serie tv Netflix The Crown 6 arriva divisa in due parti: i primi quattro episodi sono disponibili a partire dal 16 novembre mentre gli ultimi sei lo saranno dal 14 dicembre. Nei primi quattro episodi la storia riprende nel 1997 per raccontare gli ultimi giorni della Principessa Diana e le conseguenze della sua morte. Per chi le ha vissute, anche semplicemente da spettatore, quelle sono state settimane straordinarie che hanno visto un'incredibile manifestazione di dolore pubblico e hanno cambiato per sempre la monarchia.

La star australiana Elizabeth Debicki ha affermato di essere consapevole dell'immensa responsabilità di interpretare Diana durante uno degli episodi più turbolenti nella storia dei Windsor. "Rappresentare quei giorni è stata una sfida unica come attrice", ha detto Debicki. "La storia è devastante e complessa, quindi mi sono davvero affidata alla visione emotiva delineata dal creatore della serie tv, Peter Morgan".

Nel primo episodio della serie tv Netflix The Crown 6, Diana parte su uno yacht di lusso appartenente a Mohamed Al Fayed, proprietario di Harrods, per una vacanza con i suoi giovani figli, i principi William e Harry. A Saint-Tropez, Diana instaura una connessione con il figlio del miliardario, Dodi. "C'è un alto grado di complessità in quella relazione", ha spiegato Debicki. "C'è qualcosa di molto delizioso e inaspettato, e una sorta di reciproca curiosità. Ma l'attenzione dei media destabilizza una relazione che avrebbe dovuto rimanere privata e permettere di fiorire, o non fiorire, con i suoi tempi".

Le voci sulla loro relazione stanno destano preoccupazione nel Principe Carlo, che è anche irritato dal rifiuto della Regina di dare il suo consenso alla sua relazione con Camilla Parker Bowles. "La Regina è piuttosto chiara nel non approvare il legame", ha sottolineato Dominic West, che riprende il ruolo di Carlo. "In pubblico, Sua Maestà ha ceduto e ha dato loro la sua benedizione, ma nel suo cuore non penso che l’approvi - e questo crea una meravigliosa tensione nella trama. Carlo sta finalmente per essere felice e libero di stare con la donna che ha sempre amato - e sua madre non approva!".

Quando Diana e i piccoli principi tornano in Gran Bretagna, i due fratelli partono per una vacanza molto diversa con il padre nella tenuta reale di Balmoral. "È l'ultima volta che Carlo e Diana si vedono e l'ultima volta che lei vede i suoi figli", ha aggiunto West. "È disperatamente commovente, anche se all'epoca non sapevano che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro. Carlo dice a Diana che sta aspettando con ansia il prossimo capitolo della loro vita come amici e genitori, e lo dice credendoci perché entrambi si sono rilassati e hanno ritrovato ciò che gli piace l'uno dell'altro".

In trappola

Dopo il saluto ai figli, l'azione della serie tv Netflix The Crown 6 si sposta a Parigi e agli ultimi giorni di Diana, in cui è tormentata dai paparazzi mentre alloggia al Ritz con Dodi, prima di essere coinvolta nell'incidente automobilistico fatale nel tunnel del Pont de l'Alma nelle prime ore del 31 agosto. La collisione stessa non si vedrà sullo schermo, ma girare le ultime ore della Principessa è stato comunque profondamente commovente per tutto il cast e la troupe.

"È stato un momento difficile da ricreare e se ne avvertiva la forte pressione", ha evidenziato Elizabeth Debicki. "Quando sei inseguita dalla stampa, non c'è dove andare. Solo chi si trova in una situazione del genere anche per un minuto, sa che è del tutto. Hai questa folla intorno a te e ti senti intrappolata, senza via di fuga".

Quando la troupe della serie tv Netflix The Crown 6 è stato avvistata vicino al luogo dell'incidente l'anno scorso, alcuni reportage mediatici hanno criticato la scelta urlando alla mancanza di tatto. Tuttavia, la produttrice esecutiva Suzanne Mackie insiste sul fatto che la morte di Diana è stata trattata delicatamente. "Ci sono state conversazioni molto attente su come avremmo affrontato la questione", ha ribadito Mackie. "Saranno gli spettatori a giudicarlo alla fine, ma penso che il tutto sia stato ricreato con delicatezza e attenzione. Elizabeth Debicki è un'attrice straordinaria ed è stata molto rispettosa. Amava Diana e c'è stato un grande rispetto da parte di tutti noi coinvolti nella produzione. Spero che questo si veda".

La seconda parte racconterà la storia d’amore tra il principe William con Kate Middleton ma anche il Giubileo d’Oro della Regina Elisabetta II e le morti della Principessa Margaret e della Regina Madre.

