The Crown 6: La fine dell’epoca di Diana ed Elisabetta II nell’ultima stagione della serie tv Netflix

A rriverà a novembre su Netflix la stagione 6 della serie tv The Crown. Ecco cosa aspettarci e le ragioni dietro a un fenomeno irripetibile.

The Crown 6, la stagione finale della serie tv Netflix, sarà divisa in due parti, con i primi quattro episodi che debutteranno il 16 novembre e gli ultimi sei episodi il 14 dicembre. Nel teaser, vediamo la regina Elisabetta II (che è stata interpretata in momenti diversi da Cliare Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton durante le sei stagioni) camminare attraverso il tempo, dal momento in cui sale al trono fino al capitolo conclusivo della serie.

Il fenomeno The Crown

La serie tv The Crown ha debuttato su Netflix il 14 novembre 2016. Ambientata negli anni '40 e '50, la prima stagione esplorava il nuovo matrimonio tra la principessa Elisabetta (Foy) e il tenente Philip Mountbatten (Matt Smith), l'incoronazione di Elisabetta dopo la morte prematura del padre e il suo successivo adattamento al ruolo di regina. Foy e Smith hanno continuato nei loro ruoli di Elisabetta e Philip nelle stagioni 1 e 2, prima di passare il testimone a Colman e Tobias Menzies nelle stagioni 3 e 4. Staunton e Jonathan Pryce hanno assunto i ruoli di regina Elisabetta e del principe Filippo nella stagione 5 e chiuderanno la serie nei panni degli stessi personaggi in The Crown 6, il completamento della serie tv Netflix.

All'epoca del suo debutto, The Crown si è rivelata una novità con il suo cast che cambiava ogni due stagioni. Questa decisione creativa ha permesso agli spettatori di seguire gli stessi personaggi evolversi attraverso la storia, grazie all’interpretazione di attori diversi calati in un differente paesaggio sociale, culturale e generazionale intorno a loro. I cambiamenti nel cast hanno anche permesso alla serie di servire come veicolo per introdurre nuovi talenti e lanciare nuove star come Foy, Josh O'Connor (il principe Carlo), Vanessa Kirby (la principessa Margaret), Emma Corrin (la principessa Diana) e, quando la stagione 6 debutterà, Ed McVey e Meg Bellamy (che interpretano il principe William e Kate Middleton), e Luther Ford che ricopre il ruolo del giovane principe Harry.

Negli anni (e con oltre 60 ore di televisione), la serie ha visto nel cast anche grandi attori affermati come John Lithgow, Helena Bonham Carter, Charles Dance, Matthew Goode, Gillian Anderson, Emerald Fennell e Jonny Lee Miller, tra gli altri.

Il fascino della famiglia reale

La famiglia reale britannica è stata a lungo oggetto di fascino e intrigo ma, nel corso delle 6 stagioni televisive, il creatore della serie Netflix The Crown, Peter Morgan, ha umanizzato queste figure pubbliche. Suscitando un nuovo interesse per la famiglia reale e la cultura britannica, la serie ha registrato un aumento delle ricerche relative a personaggi meno conosciuti, trame, luoghi reali e, naturalmente, moda.

Come rivela il primo poster, la stagione 6 di The Crown su Netflix continuerà con la storia di Lady Diana (Elizabeth Debicki), con i primi quattro episodi che esploreranno gli eventi legati alla sua tragica morte nel 1997. Nei sei episodi finali, vedremo la regina Elisabetta II (Staunton) riflettere sul suo regno e guardare avanti al momento in cui i suoi successori saliranno al trono. Sentiremo le campane suonare per il matrimonio reale del principe Carlo (Dominic West) con Camilla (Olivia Williams), così come vedremo la nascente storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. Si uniranno al cast anche Rufus Kampa e Fflyn Edwards nei panni dei giovani principi William e Harry.

Tra i membri del cast che torneranno per l'ultima stagione ci sono anche Lesley Manville (la principessa Margaret), Claudia Harrison (la principessa Anna), Pryce (Filippo, duca di Edimburgo) Bertie Carvel (Tony Blair), Salim Daw (Mohamed al-Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

