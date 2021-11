U na stagione, la quinta, che è destinata a chiudere un cerchio. The Crown si avvia al finale con un cast completamente rinnovato e con una nuova Regina, interpretata da Imelda Staunton, che accompagnerà la serie fino alle battute conclusive. Cosa c'è da sapere sul capitolo 5 della saga sulla royal family

Un progetto ambizioso e un cast completamente nuovo, per The Crown 5, che si appresta a chiudere un cerchio con il capitolo più articolato dell'intera serie.

Cambia anche la Regina Elisabetta, con Imelda Staunton che prende il posto di Olivia Colman, e vacillano gli equilibri di quella casa reale che è destinata ancora a sorprendere.

Le riprese sono in corso e da quando sono iniziate, abbiamo visto trapelare le prime grandi novità che riguardano la quinta stagione. Una stagione che racconterà il periodo più difficile per la monarchia moderna e per la lunga era elisabettiana, messa a dura prova da eventi storici e scandali.

Quando esce The Crown 5?

L'attesa per vedere trasmesso il primo episodio è ancora lunga, ma a dare l'annuncio sulla data di uscita di The Crown 5 è stata proprio lei, la Regina.

O meglio, Imelda Staunton, da dietro la scrivania di Sua Maestà che presiederà con grande onore da novembre 2022. Impossibile conoscere la data esatta, ma è certo che non si andrà oltre la fine dell prossimo anno.

Per la Staunton, già volto noto delle serie dopo la prova magistrale in Downton Abbey, si tratta di un debutto. Il suo volto sarà quello della Regina fino alla sesta stagione, l'ultima, nelle quale si racconteranno le vicende della Corona nei primi anni 2000.

La trama di The Crown 5

Quali fatti della famiglia reale verranno affrontati in The Crown 5, e in quali anni? Il racconto di The Crown ha mosso i primi passi dalla giovinezza di Elisabetta, culminata con il matrimonio con Filippo di Edimburgo, fino ad arrivare alla nascita del loro ultimo figlio, Edoardo.

Com'è lecito aspettarsi, la quinta stagione riparte da dove ci aveva lasciato la quarta stagione, conclusasi nel 1990 con le dimissioni di Margaret Thatcher e con la nomina a Primo Ministro di John Major.

Si dovrebbe ripartire, quindi, da quel 1992 così tanto difficile per la Monarchia tanto da essere stato definito come annus horribilis proprio da Elisabetta II.

Sono gli anni dell'incendio a Windsor e della profonda crisi tra Carlo e Diana, della quale si è già parlato della quarta stagione. In questa nuova prova di Peter Morgan, si abbraccerà quasi un decennio della storia della Corona, compresa la tragica fine della Principessa del Galles e dell'impatto che la sua morte ha avuto sulla royal family.

The Crown 5, il trailer

Stando alle prime anticipazioni, nella nuova stagione di The Crown ampio spazio è stato concesso all'intervista scandalo di Lady D a Panorama della BBC.

Un'intervista dolorosa, nella quale parlò pubblicamente, e per la prima volta, della fine del matrimonio con Carlo e della sua relazione con Camilla Parker Bowles, oggi sua moglie: "Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato".

In attesa del trailer ufficiale di The Crown 5, vi lasciamo con l'annuncio del mese di uscita affidato proprio a Imelda Staunton:

La nuova serie di episodi potrebbe concludersi appena prima degli anni 2000, con la sesta stagione che potrebbe riguardare la nascita dell'amore tra William e Kate Middleton nei primi anni di università.

The Crown 6 e la fine della serie tv

La quinta stagione di The Crown non sarà l'ultima, su questo non ci piove. Il creatore, Peter Morgan lo aveva già deciso. Sin dall'inizio, infatti, aveva immaginato una saga sviluppata su 6 stagioni.

A un certo punto, però, lo sceneggiatore aveva cambiato idea e aveva immaginato di chiudere proprio con la quinta stagione. La scrittura e la lavorazione della nuova serie avrebbe però suggerito un altro scenario.

Morgan è così tornato sui suoi passi grazie (soprattutto) al sostegno di Netflix che ha deciso di accogliere la sua idea di concludere il racconto con una sesta stagione, che sarà quindi quella finale.

Il cast di The Crown

Nuova stagione e nuova regina. A vestire i panni della Regina Elisabetta II non sarà più Olivia Colman ma Imelda Staunton. Nell'ampio ricambio del cast della serie ricade anche Jonathan Pryce, il nuovo Principe Filippo dopo Matt Smith e Tobias Menziesm. La Principessa Margart, invece, sarà Lesley Manville (il ruolo è stato di Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter).

Grande attesa, poi, per Elizabeth Debicki che prenderà il posto di Emma Corrin nel ruolo di Diana. Dominic West sarà il Principe Carlo al posto di Josh O'Connor. Debutta anche Khalid Abdalla, che vestirà i panni dell'imprenditore Dodi Al-Fayed e ultimo compagno della principessa Diana. Per il ruolo di Jonn Major, primo ministro UK dal 1990 al 1997, è stato scelto Jonny Lee Miller.

Imelda Stanton (Regina Elisabetta II)

Jonathan Pryce (Principe Filippo di Edimburgo)

Lesley Manville (Principessa Margareth)

Elizabeth Debicki (Diana Spencer)

Dominic West (Principe Carlo)

John Major (Dodi Al-Fayed)

Imelda Staunton è la nuova Elisabetta II

Con una foto rilasciata a luglio 2021, Netflix ha ufficialmente annunciato il volto e le fattezze della nuova Regina Elisabetta, che avrà il volto di Imelda Staunton.

Nota come la temuta Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter e per il ruolo di Lady Maud Bagshaw in Downtown Abbey (oltre a un lungo curriculum di cinema d'autore), la Stauton ha accolto con grande slancio questa nuova sfida:

"Ho amato The Crown fin dall’inizio. In quanto attrice, è stata una gioia vedere come sia Claire Foy che Olivia Colman siano riuscite a portare qualcosa di unico e speciale nella sceneggiatura di Peter Morgan. Sono onorata di prendere parte a un team così creativo e di portare The Crown alla sua conclusione".

Quello che le è stato riservato nella quinta stagione è stato certamente il periodo della vita della Regina più difficile da interpretare, non solo per le vicende storiche a esso correlate ma anche per quello che ha vissuto la Monarchia, che ha rischiato di cedere sotto i colpi dei continui scandali.

Diana rivive in Elizabeth Debicki

Un ruolo centrale, quello di Diana Spencer, che nella quinta stagione sarà trattato nelle sue mille sfaccettature e non solo in quello che riguarda la crisi insanabile col marito Carlo.

La mille pieghe della personalità di Lady Diana saranno incarnate da una Elizabeth Debicki che è già apparsa identica a lei nei primi scatti rubati dal set, quelli in cui la principessa del popolo rivive attraverso quel revenge dress che è stato consacrato alla storia.

L'abito della vendetta, iconico tubino nero che è rimasto scolpito nella mente di tutti, ha segnato uno snodo cruciale nella vita di Diana ed è stato anche un modo per mettere in ombra le dichiarazioni del Principe all'indomani dalla discussa separazione.

Il tubino nero in crepe di seta di Christina Stambolian ha così determinato il momento della liberazione dai rigidi protocolli di corte e l'inizio di quella nuova vita così desiderata da essere stampata in quel sorriso largo che è entrato nel cuore di tutti.