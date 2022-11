D opo tanta attesa, arriva finalmente The Crown 5, la quinta stagione della popolarissima serie tv targata Netflix che ripercorre la storia della monarchia inglese. Il racconto giunge agli anni Novanta, tra crisi, divorzi e aspirazioni al trono.

Il 9 novembre arriva su Netflix The Crown 5, la quinta stagione della serie tv che segue le vicende della famiglia reale inglese. L’attenzione questa volta si concentra sugli anni Novanta, ripercorsi dai 10 episodi tra verità e finzione. Al timone della serie c’è sempre Peter Morgan mentre tanti sono i nuovi volti chiamati a interpretare i componenti della famiglia reale durante il decennio che ha visto la Monarchia inglese essere seriamente messa in pericolo.

Una nuova Elisabetta

The Crown 5, la quinta stagione della serie tv Netflix pluripremiata agli Emmy Awards, si concentra sulla grande sfida affrontata dalla famiglia reale negli anni Novanta quando il popolo mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni Novanta.

Imelda Staunton è la terza e ultima attrice chiamata a sedere sul trono inglese nei panni della regina Elisabetta II, subentrando a Claire Foy e Olivia Colman, le interpreti delle precedenti stagioni della serie. Arrivata a pochi mesi dalla morte di Sua Maestà, avvenuta lo scorso settembre, The Crown 5 promette di essere la più toccante delle stagioni della popolare serie tv targata Netflix, un successo che andato al di là di ogni più rosea aspettativa.

La quinta stagione ci catapulta negli anni Novanta, un periodo particolarmente complesso per i Windsor a livello sia privato sia pubblico. La gente comincia infatti a chiedersi quale sia il ruolo della Monarchia in Gran Bretagna e a mettere in discussione la figura della sovrana, amatissima fino a quel momento.

Mentre Sua Maestà lotta per trovare il suo posto in un mondo in continua evoluzione, il 1992 si rivela per lei un annus horribilis, il primo di tanti altri: suo figlio Andrea (James Murray) e la duchessa di York si separano dopo alcune foto “scandalose” di lei e il castello di Windsor viene devastato da un gravissimo incendio. Tuttavia, la questione più spinosa che Elisabetta II deve fronteggiare è la disintegrazione del matrimonio del principe Carlo con la principessa Diana, una situazione che sarebbe intima per tantissimi comuni mortali ma che minaccia di provocare una crisi costituzionale per i reali.

“Gli anni Novanta sono quelli in cui ogni cosa comincia a creparsi”, ha sottolineato l’attrice Imelda Staunton. “Nelle prime quattro stagioni, la regina e la famiglia reale sono molto rispettati dalla gente, dalla stampa e dall’opinione pubblica. Ma adesso sono tante le questioni e i nodi che vengono al pettine. E l’invadenza della stampa in questioni personali all’interno di una famiglia che aveva fatto della riservatezza il suo punto forte non fa che aumentare le tensioni”.

Come al solito, tutto pesa sulle spalle di Elisabetta II mentre il principe Filippo (Sir Jonathan Pryce) si dedica alla sua passione per la guida con Penelope Knatchbull (Natascha McElhone).

Il poster della serie tv The Crown 5.

Carlo e Diana, fine di un amore

Carlo e Diana sorridono ancora davanti alle telecamere e ai flash dei fotografi nei primi momenti della serie tv Netflix The Crown 5. Tuttavia, dietro le quinte, il loro matrimonio sta andando in pezzi e l’erede al trono non può far altro che chiedere alla madre il permesso di divorziare.

“Avevo completamente dimenticato quanto Carlo e Diana si siano fatti la guerra, anche pubblicamente”, ha dichiarato Dominic West, l’attore che interpreta il principe. “L’episodio in cui finalmente decidono che devono divorziare è qualcosa di unico nella loro storia di quel periodo: rivivono i bei tempi passati insieme e l’amore che nutrivano l’uno per l’altra. Recitare quella sequenza è stata un’opportunità più unica che rara”.

Il fallimento del matrimonio non è l’unica cosa che offusca i pensieri di Carlo, sempre vicino a Camilla (Olivia Williams). Già nel primo episodio della serie tv Netflix The Crown 5 un sondaggio rivela come il pubblico preferirebbe che il principe di Galles prendesse il posto della madre sul trono e la stessa idea è condivisa dal primo ministro John Major (Jonny Lee Miller).

“Piuttosto che galvanizzarlo, il sondaggio aumenta le frustrazioni di Carlo. È un uomo nel fiore degli anni, eppure non sta ancora compiendo ciò che è chiamato a fare dal destino. È preoccupato di fare la fine di altri principi del Galles, caduti nella dissipazione dell’ozio, qualcosa che non potrebbe mai sopportare” ha aggiunto West, che nella serie recita accanto al figlio Senan (interprete del principe William).

“Provo una simpatia enorme per Carlo”, ha specificato il creatore Peter Morgan. “Avrà sicuramente dei ricordi dolorosi di quel periodo ma ciò non significa che la storia non saprà essere gentile con lui o con la monarchia in generale. E la corona semmai che non lo è stata”.

Dominic West ed Elizabeth Debicki nella serie tv The Crown 5.

Momenti di rottura

Sono tanti i momenti di crisi privata che i Windsor vivono nella serie tv Netflix The Crown 5. Tuttavia, gli spettatori faranno la conoscenza anche di Mohamed Al Fayed (Salim Daw), che arriva sulla scena determinato a sfruttare la sua ricchezza per garantire una posizione di prestigio e potere a se stesso e al figlio Dodi (Khalid Abdalla).

Così come non manca l’episodio in cui la principessa Diana, infrangendo il protocollo reale, pubblica un discusso libro con l’aiuto dello scrittore Andrew Norton e concede una discussa intervista a Martin Bashir (Prasanna Puwanarajah), un giornalista della BBC. Ma anche quello in cui la principessa Margaret (Lesley Manville) rivede il suo ex amante Peter Townsend (Timothy Dalton) e il matrimonio della principessa Anna (Claudia Harrison) con l’ufficiale Timothy Laurence a pochi mesi dal divorzio con Mark Phillips.

“Presentiamo momenti della vita reale che molti di noi già conoscevano ma cerchiamo di farlo andando oltre le porte chiuse delle loro residenze”, ha annotato Imelda Staunton. L’attrice ha anche ricordato quanto sia stata d’accordo con l’interrompere le riprese della sesta stagione quando è stata annunciata la morte della regina. “È stata una giornata di set come tante altre quando a fine riprese sono tornata a casa e ho sentito il notiziario delle sei: una notizia piuttosto devastante. Le riprese sono state giustamente interrotte: avevamo bisogno tutti di riprenderci prima di tornare al lavoro”.

The Crown 5: Le foto della serie tv 1/37 2/37 3/37 4/37 AB2_3244.NEF 5/37 6/37 7/37 24700190.ARW 8/37 70202617.ARW 9/37 70204251.ARW 10/37 11/37 12/37 70207669.ARW 13/37 24705411.ARW 14/37 15/37 FUJI8683.RAF 16/37 70201197.ARW 17/37 70201320.ARW 18/37 19/37 20/37 21/37 70209790.ARW 22/37 70205065.ARW 23/37 24/37 70208688.ARW 25/37 70201558.ARW 26/37 70202636.ARW 27/37 70206906.ARW 28/37 29/37 30/37 FUJI8108.RAF 31/37 70203133.ARW 32/37 24703078.ARW 33/37 70203344.ARW 34/37 35/37 70206278.ARW 36/37 37/37 PREV NEXT