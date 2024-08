The Crow – Il corvo: Il vero amore non muore mai

I l film The Crow - Il corvo è una rivisitazione moderna e oscura del classico graphic novel, che affronta temi universali con una narrazione visivamente e emotivamente intensa. La regia di Rupert Sanders e le interpretazioni di Bill Skarsgård e FKA Twigs offrono una nuova prospettiva su una storia di amore, perdita e vendetta.

Arriva in sala dal 28 agosto, distribuito da Eagle Pictures, il film The Crow – Il corvo, un thriller d'azione e vendetta diretto da Rupert Sanders e basato sul graphic novel di James O’Barr. Remake del film cult segnato dalla morte dell’attore Brandon Lee, The Crow – Il corvo segue Eric (Bill Skarsgård) e Shelly (FKA Twigs), una coppia di anime gemelle brutalmente assassinata. Eric viene resuscitato da un corvo, che funge da guida tra i mondi dei vivi e dei morti, per cercare vendetta contro i loro assassini.

La trama si concentra sulla lotta di Eric per riportare indietro Shelly, esplorando tematiche di amore, perdita e sacrificio. Come dice il regista Sanders, "Il cuore del film è la storia d'amore tra Eric e Shelly, e il viaggio di Eric è guidato dalla sua perdita devastante".

I personaggi principali

Eric, interpretato nel film The Crow – Il corvo da Bill Skarsgård, è un personaggio tormentato e complesso, segnato da un passato di abusi e autodistruzione. I suoi tatuaggi e il suo aspetto esteriore minaccioso servono a tener lontane le persone, ma dietro questa facciata si nasconde una persona vulnerabile e gentile. Dopo l'incontro con Shelly, la sua vita assume un nuovo significato. Skarsgård descrive Eric come qualcuno che "è in grado di esprimere emozioni in un modo che non si vede spesso nei supereroi o negli anti-eroi".

Shelly, impersonata da FKA Twigs, è una giovane donna con un passato oscuro, sfuggita da un benefattore manipolatore e malvagio, Vincent. Shelly è una figura quasi angelica per Eric, rappresentando per lui una via di salvezza. Twigs sottolinea come Shelly offra a Eric "un amore incondizionato e un senso di espressione artistica e conoscenza".

Il principale antagonista è Vincent, portato in scena da Danny Huston. Vincent è un uomo d'affari corrotto e immorale che sfrutta giovani talenti per i propri fini, rappresentando l'incarnazione del male e dell'oscurità nel film. Huston descrive Vincent come qualcuno che vede le sue vittime come "fiori scelti a mano" da raccogliere e scartare a piacimento.

Kronos, interpretato da Sami Bouajila, è una figura sovrannaturale che guida Eric nel suo viaggio di vendetta. Esiste tra cielo e inferno, offrendo saggezza e direzione a Eric nel suo cammino.

Il poster italiano del film The Crow - Il corvo.

Perdita e sacrificio

Il film The Crow – Il corvo esplora temi profondi come amore, perdita, vendetta e sacrificio. La storia d'amore tra Eric e Shelly è il nucleo emotivo del lungometraggio, con la loro tragica fine che alimenta il desiderio di vendetta di Eric. Come afferma Sanders, "Il film affronta la domanda: cosa fareste per qualcuno che amate?". La vendetta di Eric non è solo una semplice sete di giustizia, ma un atto disperato di riportare indietro la persona che ama, anche a costo della sua stessa esistenza.

Il sacrificio emerge chiaramente quando Eric deve decidere se sacrificare la sua stessa immortalità per riportare Shelly nel mondo dei vivi. Il dilemma si collega strettamente al tema della sofferenza e del lutto, esplorando come il dolore della perdita possa spingere una persona oltre i limiti della moralità e dell'autoconservazione.

Inoltre, il film esplora il concetto di outsider attraverso i suoi protagonisti, Eric e Shelly, che sono due anime perdute che trovano conforto e redenzione l'uno nell'altra. Tale dinamica è simbolica dell'esperienza universale di cercare connessione e significato in un mondo spesso alienante.

