C hris Pine è il protagonista di The Contractor, film proposto da Prime Video. Interpreta un ex militare che, congedato dall’esercito, deve rimettere insieme i pezzi della sua vita.

The Contractor è il film che Prime Video propone dal 15 giugno. Diretto da Tarik Saleh, vede Chris Pine protagonista di un thriller d’azione nei panni del Sergente delle Forze Speciali James Harper. Congedato contro la sua volontà. Harper si vede negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. La prima missione va però storta e si trova a scappare. Avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercherà di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito.

Del cast di The Contractor fanno parte anche gli attori Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs ed Eddie Marsa. Il regista Tarik Salek, nato in Svezia da madre svedese e padre egiziano, è particolarmente noto per aver diretto il thriller Omicidio al Cairo. Di recente, ha presentato il suo film Boys from Heaven al Festival di Cannes 2022.

Di cosa parla il film

Con un titolo legato a un’espressione militare usata dall’esercito e dalle forze speciali degli Stati Uniti, il film The Contractor, proposto da Prime Video, è un thriller d’azione con al centro una storia profondamente emotiva e un marcato sottotesto politico. Protagonista della storia è James Harper (Chris Pine), un ex berretto verde che cerca di rientrare nel mondo reale dopo il suo congedo. Harper ha appena preso un lavoro a Berlino come contractor quando si ritrova braccato dalle stesse persone che lo hanno impiegato.

“Quella di The Contractor in un certo senso è una storia ingannevole, all’apparenza semplice”, ha commentato Chris Pine. “In superficie sembra un thriller come tanti altri ma, andando in profondità, ci si rende conto che è la storia primordiale di un uomo che affronta le grandi tempeste della vita e cerca di capire come funzionano determinate cose. Mi ha attratto una sceneggiatura molto antica ma al contempo molto moderna, che offre una visione della guerra molto contemporanea che va oltre la semplice suddivisione del bene contro il male. Non c’è un buono o un cattivo da eliminare, parla di chi siamo come essere umani”.

Nina Hoss e Chris Pine in The Contractor.

Un uomo a pezzi

Noto per aver interpretato il capitano Kirk in Star Trek e il pilota Steve Trevor in Wonder Woman, Chris Pine è il protagonista di The Contractor, il film proposto da Prime Video. Il suo James Harper è un soldato di seconda generazione, un medico delle forze speciali e un berretto verde.

“Lo incontriamo al ritorno da una missione”, ha spiegato l’attore. “Il suo corpo è in pessime condizioni a causa delle ferite riportate durante la guerra a cui ha preso parte. Si è preparato per andare alla riunione del consiglio militare con la speranza di tornare al lavoro ma scopre presto che lo attende il congedo. Perde così la pensione, l’assicurazione sanitaria e il lavoro. Poiché è in bancarotta, deve trovare in fretta un altro impiego ed è così che finisce per accettare un incarico “privato”. Insieme al suo migliore amico, crede di essere stato assunto per questioni di sicurezza nazionale ma non passa molto prima che realizzi che la cosa per cui ha combattuto è in realtà un’azienda farmaceutica pronta a tutto per difendere i propri interessi”.

“Siamo abituati a vedere sullo schermo militari oramai in pensione a una certa età”, ha aggiunto l’attore. “È invece raro vedere giovani guerrieri che non solo vanno in pensione ma che devono anche affrontare ciò che di doloroso o banale accade loro. Di James ho amato che fosse un uomo in transizione, che cerca di capire chi è e quanto diverso sia dal padre, un uomo freddo e duro. Davanti ai suoi occhi crolleranno le certezze su cui ha sempre puntato, ritrovandosi a dover mettere insieme i pezzi di quello che resta di se stesso”.

“Oltre a prendere le distanze da chi era suo padre, James deve relazionarsi con un sistema che non lo reputa più utile”, ha evidenziato il regista Tarik Saleh. “Ho voluto approfondire le battaglie che vengono attraversate dalle famiglie dei militari e il modo in cui questi subiscono maltrattamenti una volta congedati dall’esercito. James crede nell’America e nei suoi valori ma si sente come tradito quando si rende conto che i soldati, una volta tornati a casa, vengono dimenticati. Sentendosi come se avesse tradito la famiglia e fallito come padre, sarà per forza costretto ad accettare un lavoro da migliaia e migliaia di dollari come mercenario”.

Gillian Jacobs e Chris Pine in The Contractor.

Gli altri personaggi del film

In The Contractor, film targato Prime Video, James ha il suo miglior amico in Mike Denton, suo commilitone ed ex comandante. Mike ha il volto dell’attore Ben Foster, con cui Pine ha già recitato in Hell or High Water e L’ultima tempesta.

“Ho adorato recitare ancora una volta con Ben”, ha evidenziato Chris Pine. “The Contractor, dopo tutto, è come una storia d’amore su due uomini, due amici, e su cosa succede quando il loro rapporto entra in discussione”. Mike è il tipo che va in giro sempre con una pistola in tasca, un amico che ogni madre definirebbe poco raccomandabile. Ha le difese costantemente alte ma le abbassa solo quando è con James, perché si sente al sicuro.

Brianne, la fragile moglie di James, ha invece il volto di Gillian Jacobs, la protagonista della serie tv Community. “Ho parlato personalmente con diverse mogli di veterani”, ha commentato l’attrice. “Come i loro mariti, anche loro vivono un forte stress. Quando sono sole, aspettano costantemente che squilli il telefono, sperano che i mariti rientrino e ciò va avanti anche per anni. La paura è il sentimento che non le abbandona mai, anche quando i loro uomini tornano a casa”.

Con James in gravi difficoltà finanziare e un disperato bisogno di aiuto, Mike lo presenta a Rusty, un altro berretto verde che gestisce un’attività privata di contractor. Rusty è l’antagonista della storia e ha il volto dell’attore Kiefer Sutherland, l’ex protagonista della serie tv cult 24.

Per il suo lavoro di contractor privato, James arriva a Berlino con il compito di tenere d’occhio Salim Mohsin. Questi è un virologo il cui operato, a quanto si dice, è finanziato da un ente di beneficenza legato ad Al-Qaeda. Mohsin ha le fattezze dell’attore libanese Fares Fares.

Tra gli altri attori che completano il cast del film Prime Video The Contractor troviamo anche Nina Hoss (è Katia, ex agente del Mossad), Amira Casar (è Sylvie, la moglie di Mohsin) ed Eddie Marsan (è Virgil, colui che offre riparo a James dopo che il suo compito a Berlino non va come dovrebbe).

The Contractor: Le foto del film 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 20/23 21/23 22/23 Paramount 23/23 PREV NEXT