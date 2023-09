The Continental: Su Prime Video la serie tv prequel di John Wick

A rrivano su Prime Video in esclusiva i tre episodi della serie tv The Continental, ambientata nel mondo della saga cinematografica resa celebre da Keanu Reeves.

Prime Video propone in esclusiva dal 22 settembre l’attesissima serie tv The Continental, l’emozionante prequel in tre parti che esplora le origini dell’iconico hotel punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo, fulcro dell’universo cinematografico di John Wick, il killer interpretato al cinema da Keanu Reeves.

La storia ci catapulta nella New York degli anni Settanta, dove il giovane Winston Scott si ritrova trascinato in un vero e proprio inferno per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccia un pericoloso percorso attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel, nel tentativo disperato di impadronirsi dell’albergo dove alla fine otterrà il suo trono.

Il prequel di John Wick

Con nel cast gli attori Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene, la serie tv Prime Video The Continental è diretta dai registi Albert Hughes e Charlotte Brandstorm. Con i suoi tre episodi dalla lunghezza di tre film, si configura come prequel della saga cinematografica di John Wick e ci porta in un universo dominato da scontri a fuoco, set raffinati, club che ricordano lo Studio 54 e canzoni di Donna Summer, Boney M e James Brown.

The Continental, serie tv Peacok proposta in Italia da Prime Video, racconta il violento background legato a Winston Scott, di cui se ne ripercorre la giovinezza tracciandone il percorso che lo ha portato verso la gestione dell’hotel di New York destinato a divenire un covo sicuro per sicari e assassini. Mentre al cinema Winston ha il volto di Ian McShane, nelle tre puntate è interpretato da Colin Woodell, noto per aver preso parte alla serie tv L'assistente di volo.

“Chi ha familiarità con i film interpretati da Keanu Reeves, capirà molto di quel mondo e dei suoi personaggi”, ha commentato Woodell. “Ma anche chi non ha mai visto i film rimarrà colpito dalle atmosfere. Siamo dopotutto nella New York degli anni Settanta e ciò rende stilisticamente la serie differente dai film, sebbene il mondo criminale unico al centro del racconto abbia sempre il sopravvento su tutto e tutti”.

Il poster della serie tv Prime Video The Continental.

Negli inferi

La prima volta che lo vediamo nella serie tv Prime Video The Continental, Winston sta cercando di affermarsi come un astuto uomo d’affari a Londra. Almeno finché Cormac Fitzpatrick, direttore dell’hotel The Continental e mentore del suo passato criminale, non lo trascina con forza tra le strade buie e sporche di New York per ritrovare Frankie, quel fratello di cui Winston ha perso da tempo le tracce.

Si scopre così che Frankie (Bon Robson) ha organizzato un raid nel caveau dell’albergo e ha rubato qualcosa che tiene insieme l’intero sistema criminale di Cormac. Mentre affronta un passato che pensava di essersi finalmente lasciato alle spalle, Winston diventerà sempre più determinato nel voler mettere fuori dai giochi Cormac e nel voler prendere il controllo della sua organizzazione criminale così come dell’hotel.

“Winston è un po’ un truffatore”, ha sottolineato Colin Woodell. “Pensa di ottenere successo e felicità ma si renderà presto conto, ritrovando il fratello, che tutto ciò che manca nella sua vita sono la famiglia e l’amore. Sapendo di non avere nulla da perdere, prenderà in mano la situazione nella maniera più imprevedibile”.

Un nemico da non sottovalutare

Nella serie tv Prime Video The Continental ritroviamo anche il personaggio di Charon, il leale concierge di Winston nella saga cinematografica: a interpretarlo è Ayomide Adegun, che assume il ruolo originariamente ricoperto dal compianto Lance Reddick.

Mel Gibson, uno degli attori più noti di Hollywood, interpreta invece Cormac, la nemesi di Winston. “Il Continental è un posto piuttosto strano, super violento e anche assurdo”, ha sottolineato l’attore. “Ci sono restrizioni e regole che spingono le persone, altrimenti selvagge, a comportarsi entro i limiti della civiltà. Cormac è come se fosse il mentore di Winston e Frankie… ma è anche il loro tormentatore!”.

Sebbene la serie tv sia piena di scene di combattimenti e scontri, Winston può avere la meglio su Cormac ricorrendo non solo ai muscoli ma anche alla sua intelligenza. “Il primo giorno sul set ero emozionatissimo: finalmente interpretavo un eroe dei film d’azione”, ha ricordato Woodell. “Poi mi son reso conto che non dovevo solo schivare proiettili ma che dovevo anche dar vita a un personaggio molto intelligente. Il cervello è la più forte arma a disposizione di Winston”.

