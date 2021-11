V uoi vedere un period drama ambientato nella Istanbul anni '50? The Club è il titolo giusto per una maratona su Netflix.

Vuoi provare un period drama diverso dal solito? Il titolo per te è The Club, nuova serie Netflix che ci porta indietro nel tempo e, soprattutto, nella Turchia degli anni Cinquanta.

Lo show è diretto dalla regista turca Zeynep Günay Tan, molto nota in patria, dove ha ricevuto vari premi, oltre alla nomination ai premi Emmy del 2018 per İstanbullu Gelin. Il titolo originale di The Club è Kulüp, e non va confuso con El Club, la serie messicana sui teenager della droga, sempre distribuita sulla piattaforma streaming Netflix nel 2019.

Quando esce in streaming

Composta da sei episodi (della durata di 40-50 minuti ciascuno), la serie The Club è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 5 novembre 2021.

La trama

Istanbul, 1955. Dopo 17 anni di carcere per omicidio, Matilda esce inaspettatamente grazie ad un'amnistia del governo turco. La donna vorrebbe partire per Israele, ma prima va alla ricerca della figlia che ha dovuto abbandonare appena nata, prima di andare in carcere. La figlia Raşel è cresciuta in orfanotrofio, seguita dall'avvocato che aveva affrontato il caso della madre, e ora è un’adolescente ribelle. Dopo aver scoperto che Raşel lavora nel night club di Orhan, Matilda si fa assumere nello stesso locale, gestito da Çelebi, per riallacciare i rapporti con la figlia, che non sapeva nulla della sua esistenza fino a quel momento. Matilda cerca di tenere Raşel lontano dal famoso dongiovanni Fıstık İsmet, di cui la ragazzina potrebbe innamorarsi. L'arrivo di Matilda stessa rivoluzionerà la vita all'interno del night club, trasformando una specie di inferno per i dipendenti in una casa, un autentico rifugio per gli outsider della società.

I temi affrontati nella serie

Al centro della serie c’è la storia di Matilda, una donna dal passato travagliato lavora in un nightclub per ritrovare e aiutare la figlia ribelle che non ha potuto crescere, come recita anche la trama di The Club.

Il rapporto madre-figlia

Proprio il difficile rapporto tra madre e figlia è quindi il tema principale della serie turca, che esplora i sentimenti delle due donne dai punti di vista di ciascuna. Da una parte c’è la madre, che ha dovuto scegliere di lasciare la figlia neonata per scontare in carcere il suo crimine (intorno a cui aleggia un mistero). Dall’altra parte, c’è Raşel, che in piena adolescenza si ritrova a dover fare improvvisamente i conti con una madre che non sapeva di avere, un rapporto da costruire da zero e, nel contempo, tutti i dubbi legati alle proprie origini.

Se conosci telefilm come Una mamma per amica (che è anche tra le serie girl-power da non perdere), puoi facilmente renderti conto che The Club è tutt’altra storia, nonostante al centro ci sia proprio il rapporto madre-figlia.

L’«American dream» in chiave turca

Dalla storia di Matilda e degli altri personaggi, emerge anche un altro tema, un dettaglio legato alla cultura turca del passato. Per la donna, come per altri, l’idea di «prendere una nave e andare in Istraele» sembra infatti la ricerca del benessere e di un destino migliore, praticamente il corrispettivo turco del cosiddetto «sogno americano».

Gli outsider della società

Tutte le storie dei vari personaggi della serie ruotano intorno al Club Istanbul (il locale notturno al centro di The Club), un luogo dalla doppia identità: paradiso per i clienti in cerca di divertimento notturno inferno per i dipendenti, che hanno colpe da espiare e segreti da proteggere. È proprio l’arrivo di Matilda, che aggiunge uno spirito diverso all'ambiente quando mette piede nel club, a trasformare il locale, che diventa così un rifugio per tutti gli outsiders. I reietti della società trovano così risposta alle proprie domande e preghiere proprio nella vita notturna fatta di luci al neon e spettacoli di varietà.

Perché guardare la serie

Stando alle recensioni di The Club, la serie turca di Newtflix è un titolo da guardare proprio per la ricchezza dei temi esplorati. Oltre alla storia di una madre e una figlia, infatti, vengono toccati anche temi come la famiglia – quella che ti costruisci – e la disparità sociale. Indiscutibile, poi, è il fascino dell’atmosfera anni ’50 nella società turca di allora, con tutte le sue contraddizioni.

Un musical per raccontare la storia

Il personaggio di Selim, performer uomo in un locale in cui tradizionalmente si esibiscono le donne, è funzionale sia per raccontare la realtà “dietro le quinte”, in un certo senso rivoluzionaria per il contesto storico, sia per trasformare la serie in una sorta di musical: nelle sue canzoni ci sono spesso collegamenti tra i testi e ciò che accade ai protagonisti.

Il cast

Il cast di The Club è composto ovviamente da interpreti turchi, che quindi non sono molto noti al pubblico italiano. Protagonista della serie, nel ruolo di Matilda, è Gökçe Bahadır, attrice molto popolare in Turchia, sia per i ruoli televisivi, sia cinematografici. Il suo ultimo film, intitolato Kendi Yolumda in cui recita con il musicista Gökhan Özoğuz, dovrebbe uscire al cinema entro fine anno, dopo essere stato rinviato dal 2020 a causa della pandemia.

Ecco tutti gli interpreti della serie e i rispettivi personaggi:

Gökçe Bahadır è Matilda

Asude Kalebek è Rasel

Metin Akdulger è Orhan

Murat Garibagaoglu è David

Valeria Lakhina è Diana