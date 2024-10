The Circle: Il futuro inquietante offerto dalla tecnologia nel film Cielo

N el thriller psicologico The Circle, Emma Watson e Tom Hanks ci guidano in un mondo dove la privacy è un lontano ricordo e la trasparenza assoluta diventa una trappola pericolosa. Scopri i segreti di un futuro distopico sempre più vicino alla realtà.

Cielo trasmette lunedì 28 ottobre in prima serata il film The Circle. Diretto da James Ponsoldt, il film Cielo segue la storia di Mae Holland (Emma Watson), una giovane donna assunta presso The Circle, la più grande azienda tecnologica e di social media al mondo. Inizialmente entusiasta per l'opportunità, Mae si immerge in un ambiente lavorativo che promuove una trasparenza totale, dove ogni aspetto della vita personale e lavorativa è monitorato e condiviso pubblicamente. Il fondatore della società, Eamon Bailey (Tom Hanks), la incoraggia a rendere la sua vita completamente trasparente. Tuttavia, Mae si rende presto conto che vivere senza privacy ha conseguenze pericolose, sia per la sua vita che per la società in generale.

Il regista James Ponsoldt ha collaborato direttamente con Dave Eggers per adattare il romanzo Il Cerchio. Ponsoldt ha sottolineato l'importanza di mantenere fede alle tematiche del libro, pur adattandole al formato cinematografico. Come ha dichiarato lo stesso regista, il romanzo contiene una moltitudine di idee, molte delle quali non hanno trovato spazio nel film, perché ha voluto concentrarsi sui temi principali della trasparenza e della tecnologia. Le tecnologie descritte nel libro, come le telecamere “SeeChange” e l'uso onnipresente dei social media, sono state inserite in modo da sembrare realistiche e attuali, rendendo il film quasi un thriller contemporaneo, più che fantascientifico.

I personaggi principali

Nel film Cielo The Circle, Mae Holland, interpretata da Emma Watson, è la protagonista centrale. Giovane e ambiziosa, Mae viene assunta presso The Circle, la più grande azienda tecnologica e di social media al mondo. Inizialmente entusiasta per l’opportunità, vede nella compagnia un’occasione per realizzare i propri sogni professionali. Con il passare del tempo, però, il suo coinvolgimento all'interno della società cresce, spingendola ad abbracciare un concetto di trasparenza assoluta. Questo percorso, apparentemente progressista, porta Mae a sacrificare la sua privacy, accettando di vivere la sua vita sotto la costante osservazione del pubblico. La sua evoluzione rispecchia la graduale perdita di individualità e autonomia, mentre il suo legame con la missione dell'azienda diventa sempre più totalizzante.

Eamon Bailey, impersonato da Tom Hanks, è il carismatico fondatore di The Circle. Con un’aura rassicurante e paternalistica, Bailey incarna il volto benevolo della compagnia, promuovendo la visione di un mondo dove la trasparenza e la condivisione sono i valori supremi. Per Bailey, la conoscenza è il bene più grande, e la trasparenza assoluta è il mezzo per raggiungere una società ideale. Tuttavia, dietro la sua affabilità si nasconde un'ossessione per il controllo e la manipolazione delle masse attraverso la tecnologia.

John Boyega interpreta Ty Lafitte, uno dei fondatori originari di The Circle. Sebbene abbia contribuito alla creazione dell’azienda, Ty diventa sempre più critico nei confronti dell’evoluzione del progetto. Il suo personaggio rappresenta la voce dissidente, che cerca di contrastare la visione di Bailey e riportare The Circle alle sue origini meno invasive. Ty riconosce i pericoli insiti nel controllo totale della vita degli individui e cerca di avvertire Mae dei rischi che corre.

Infine, Annie Allerton, supportata da Karen Gillan, è la migliore amica di Mae e una figura chiave all'interno di The Circle. Annie è una convinta sostenitrice della filosofia aziendale, ma il suo coinvolgimento nella cultura della trasparenza la porta a un progressivo crollo fisico e mentale. La sua parabola riflette gli effetti corrosivi che un tale livello di esposizione e conformismo può avere sulla psiche umana.

Il potere della tecnologia

Il film Cielo The Circle esplora in profondità il conflitto tra privacy e trasparenza. Nel mondo distopico descritto dal film, la privacy non è solo trascurata, ma considerata un impedimento al progresso sociale. La trasparenza è invece vista come un valore assoluto, in cui ogni azione, scelta e opinione deve essere pubblica e visibile. Mae diventa il simbolo di questa ideologia quando accetta di vivere senza alcun segreto, indossando una telecamera che trasmette ogni momento della sua vita al mondo. Tuttavia, questa trasparenza totale si rivela ben presto una forma di oppressione, mostrando come l’utopia del controllo totale possa degenerare in una distopia in cui la libertà individuale viene erosa.

Il film affronta anche il tema del potere della tecnologia e del suo ruolo crescente nelle nostre vite quotidiane. The Circle è una combinazione di realtà aziendali come Facebook, Google e Amazon, ed esplora come queste aziende accumulino enormi quantità di dati personali. L’azienda nel film cerca di creare un sistema di controllo totale, in cui ogni azione è monitorata, ogni informazione è registrata, e ogni scelta è condizionata dalla tecnologia. Questo mette in luce la crescente influenza delle aziende tecnologiche nel modellare non solo le nostre abitudini, ma anche il nostro stesso senso di identità.

Un altro tema centrale è quello del conformismo sociale. All'interno di The Circle, i dipendenti sono spinti a partecipare attivamente sui social media e a interagire costantemente con gli altri. Il loro valore è misurato attraverso un "ranking di partecipazione", un sistema che valuta la loro attività online e la loro interazione con la comunità. Questo crea una cultura ossessiva di approvazione e competizione, in cui il successo sociale è determinato dalla visibilità e dalla popolarità. Il film denuncia i pericoli di questa ricerca costante di approvazione, mostrando come il conformismo possa distruggere l’individualità.

Infine, The Circle affronta il futuro della democrazia e del controllo sociale. La visione dei fondatori dell’azienda è quella di una società in cui ogni cittadino è registrato, monitorato e obbligato a partecipare a un sistema di trasparenza totale. L'idea è che il voto e la partecipazione civica siano facilitati dalla tecnologia, ma la realtà è un sistema in cui il potere si concentra nelle mani di pochi. Questo solleva importanti questioni su come la tecnologia possa alterare le fondamenta della democrazia e il rapporto tra cittadino e stato, trasformando l'informazione in uno strumento di controllo e manipolazione.

